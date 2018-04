Jak zvládat lenocha v pracovním kolektivu. Odmítněte dělat jeho práci

Je dobré identifikovat "zaháleče" dřív, než plně rozvine své schopnosti a zasype vás výmluvami, proč se nemůže účastnit jednání, neplní dané termíny či valí žádosti o pomoc a nenápadně na vás přesouvá svůj díl práce.

Naučte se říkat ne. Pro mnoho lidí je to těžké. Většinou nechtějí vytvořit negativní atmosféru v kolektivu. Ale být tím, kdo vždycky říká ano, znamená, že budete mít více práce a stresu. Lenochovi dejte jasně najevo, že u vás se svojí taktikou přenesení práce a následně i zodpovědnosti neuspěje. Bude také opatrnější, aby si připisoval vaše zásluhy.

10 rad Jak zvládnout lenocha v pracovním kolektivu

1. Nedovolte, aby vás rozptyloval komentáři, kolik toho má udělat, pokusy zavést hovor na obecná témata či novinkami ze svého profilu na Facebooku. Stručně a jasně mu dejte na srozuměnou, že potřebujete pracovat. V lepším případě se vrátí ke své práci, v horším si najde jinou oběť.

2. Chraňte si svou energii, aby ji chování kolegy nevzalo a váš pracovní výkon i vystupování se nezměnily k horšímu. Nestaňte se otravným kolegou, kterého ostatní akceptují ještě méně než lenocha.

3. Odmítněte zásahy do své práce a poraženecké poznámky o tom, že se projekt nestihne nebo že je to velký problém. Když bude třeba, jděte za nadřízeným a řekněte, že projekt je v bodu, kdy nelze postoupit dále a všichni čekáte na dokončení části od kolegy.

4. Nenechte se chytit do rutiny dvouhodinových přestávek na oběd, nekonečných hovorů v kuchyňce nebo na cigaretě. Dejte jasně najevo, že jste zaneprázdněni a že si můžete popovídat po práci.

5. Nedopusťte, aby se jeho práce stala vaší zodpovědností jen proto, že jste ve stejném týmu. Připomeňte mu jeho úkoly a lhůty a braňte si svůj drahocenný čas.

6. Omezte jeho podíl na vašem úspěchu a braňte se, když líný kolega nechce pokračovat či brzdí projekt.

7. Využijte příležitosti a pracujte na posílení pozice lídra. Dokážete tím, že zvládáte řešit obtížné situace i konflikty s kolegy a přitom plnit úkoly v termínu.

8. Nepomlouvejte, nepoužívejte nepodložené stížnosti na kolegu. Je to neprofesionální.

9. Neříkejte ano projektu, který vyžaduje práci na plný výkon, a spolupracovník je chronický lenoch. Problémy budou a kolega se ze dne na den nezmění. Upozorněte šéfa, že se obáváte dokončení projektu v tomto složení. Řekněte, že kolega by nemusel stačit tempu práce a nemusel by přinést očekávané výsledky. Šéf by měl poznámku pochopit jako neagresivní připomínku k práci lenivého kolegy a dále ji řešit.

10. Komunikujte se svým pomalým kolegou. Někdy to nemusí být lenost, že spolupracovník nezvládá termín, ale obava se zeptat ostatních na řešení nebo rozptylování osobním či zdravotním problémem. Vaši pomoc určitě ocení.

Vedoucí by měl naslouchat

Může se hodit Vyberte si z nabídky volných pracovních pozic na jobDNES.cz Zaujměte potencionálního zaměstnavatele kvalitním životopisem. Vygenerujte si jej zdarma na jobDNES.cz Potřebujete poradit? Vstupte do stálé poradny jobDNES.cz o trhu práce a hledání zaměstnání.

Velmi důležitá je role šéfa, který by měl být otevřený připomínkám od pracovníků na chování někoho, kdo ohrožuje úspěšné splnění úkolu. Když máte pocit, že je potřeba si o chování kolegy promluvit s nadřízeným, přesně popište problémy a navrhněte zlepšení.

Předejít se tomu dá jasným a srozumitelným definováním úkolů, rolí a zodpovědností pro jednotlivé pracovníky na společné poradě o projektu s přesným určením termínů.

Projekt je úspěšný, pokud spolu členové spolupracují a komunikují. Buďte týmový hráč a nechte stranou všechny negativní osobní pocity vůči svým kolegům, zaměřte se na cíl a držte své emoce v rovnováze.

Umíte si poradit s lenochem v práci? celkem hlasů: 12504