Jdete na pohovor? Naučte se, čím zabodovat a čeho se vyvarovat

Cílem firem není ani tak vybrat "toho nejlepšího", ale toho, kdo se na danou pozici do dané společnosti nejvíce hodí. Personalisté chtějí odkrýt tedy nejen vaše vzdělání a praxi, ale i vrozené schopnosti a dovednosti.



"Současným trendem je využít během pohovoru takzvané behaviorální interview. Otázky se zaměřují na konkrétní situace z profesního, v krajním případě i osobního života uchazeče. Tato metoda by měla prověřit kompetence uchazeče, tedy měla by zjistit, jestli disponuje výkonnostními předpoklady, které jsou na danou pozici požadovány," přibližuje praxi Jiří Halbrštát, marketingový manager personální společnosti ManpowerGroup.

A konkrétní příklad? Uchazeč může být například vyzván, aby popsal do podrobností situaci, ve které musel řešit nějaký konflikt s podřízeným nebo kolegou. "Pokud vás zrovna nenapadá situace z práce, můžete použít i něco z osobního života. V tomto ohledu může být uchazeči o práci přínosná personální agentura, která jej během hledání pracovního umístění také připraví na pohovor na danou pozici v konkrétní společnosti," dodává Jiří Halbrštát.



Co víte o naší firmě?

Běžné pohovory trvají 30 až 45 minut. A pár minut z toho bude zaručeně patřit diskusi o firmě. Čím více informací o ní zjistíte, tím větší zájem o místo dáte najevo. Zdrojem mohou být internetové stránky, stávající i bývalí zaměstnanci, výroční zprávy a další firemní materiály. Zjistěte, jak dlouho působí firma na trhu a jaké produkty nabízí.

Řeč těla Výzkumy ukazují, že 80 procent informací získáváme zrakem, tedy neverbální komunikací a pouze 10 procent sluchem, verbální komunikací. Zbylých 10 procent připadá na ostatní smysly.



Neverbální komunikace, do které patří mimo jiné gesta a výraz v obličeji i postoj těla, na nás může prozradit mnoho. Málokdo totiž umí tento druh komunikace vést vědomě, o dost lépe se klame slovy.



Ovládat "řeč svého těla" je umění a vyžaduje to mnoho hodin tréninku.



Přesto je dobré se před pohovorem do nějakých knih podívat a jisté poznatky o řeči těla využít. U pohovorů totiž mnohdy působí personalisté, kteří prošli jen krátkým kursem o neverbální komunikaci a hledí pouze na několik jednotlivých gest.



"Dobré je, když sami sebe utvrdíme v přesvědčení, že jsme například sebevědomí, máme dostatečné zkušenosti v daném oboru, tělo pak bude komunikovat na základě těchto tvrzení," radí personalista Jiří Halbrštát.



Personalisté zkoumají, zda nejste jen "obíhač pohovorů". S přibývajícím počtem nezaměstnaných se totiž objevují stále častěji. Neví, v jaké firmě jsou a na jakou pozici se hlásí. Natož aby věděli nějaké detaily o případném budoucím zaměstnavateli. Ti samozřejmě nemají žádnou šanci.

Že se pohovor blíží ke konci, poznáte jednoduše – přijde otázka na finanční ohodnocení a pak prostor pro dotazy. Na otázku, jakou odměnu si představujete, buďte připraveni. Vycházejte z toho, co se v dané lokalitě, branži a pozici nabízí a zda máte nějaké předchozí zkušenosti. Je dobré si říci rozpětí platu s tím, že byste se na vyšší částku chtěli dostat po zaběhnutí a zaškolení.

Prostor pro dotazy využijte, byť jen zdvořilostně. Pokud se na nic nezeptáte, vypadá to, že vás nabízená pozice nezajímá. Nebo že máte příliš nízké sebevědomí, které je dost na škodu, stejně jako to vysoké. Rozhodně není vhodné začít s dotazem, jestli je možné občas během pracovní doby odběhnout k zubaři, kolik přesčasů budete mít a kdo je zaplatí. A jakou značku má to služební auto?

Hlavně přirozeně!

Jste chodící studnice vědomostí? Tak si představte, že na tom, jaký si o nás lidé udělají první dojem, se vědomosti podílejí jen sedmi procenty. Zbytek si rozdělují vzhled a vystupování v poměru 55 : 38 procentům. Samozřejmě, že při pohovoru nejde jen o první dojem. Ale pokud chcete dosáhnout cíle, musíte zaujmout druhou stranu hned od začátku.

"Přirozený a příjemný úsměv je nutností. Do místnosti vstupujte se zdravým sebevědomím. Myslete na držení těla, stůjte vzpřímeně. Pečlivá příprava zamezí zmatenému hledání informací o kontaktní osobě, vypínání mobilního telefonu při vstupu do kanceláře či upravování oblečení. Nepůsobí to dobře," radí Jiří Halbrštát a vyjmenovává několik důležitých rad:

Na pohovor přijďte včas



Co si vzít na sebe? K úspěchu vede decentní elegance. Na výrazné barvy a avantgardní doplňky zapomeňte.



Uměření buďte i při výběru parfému a při líčení.



Při podání ruky je stejně odpuzující model "leklá ryba" jako "drtič kostí". Když podáváte ruku, dívejte se druhé osobě do očí a nezapomeňte, že první by měl ruku zvednout potenciální nadřízený.



Při hovoru pozorně naslouchejte a neskákejte druhé straně do řeči. Používejte spisovný jazyk a pokud možno krátké věty. Ve složitých souvětích byste mohli sami zabloudit.



Pozor na cizí slova, jimiž si nejste tak docela jistí!



Vstřícný postoj podtrhnete lehkým předkloněním směrem k osobě, která právě hovoří.



Existují sice různé zásady neverbální komunikace, ale zásada číslo jedna zní: Chovejte se přirozeně. Nepřirozená gesta odhalí prakticky každý, natož pak zkušený personalista.