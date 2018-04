Na co máte nárok, když přijdete o práci. Podpora je letos vyšší

První cesta by měla vést na úřad práce. Samozřejmě v místě bydliště. Pokud chcete, aby za vás hned stát platil povinné pojištění, musíte se na něm hlásit nejpozději do tří dnů po skončení pracovního poměru.

Vyplníte tam žádost o podporu v nezaměstnanosti. Tu budete dostávat jen pět měsíců. Tedy pokud vám není ještě padesát. Pokud už jste padesátku oslavili, náleží vám podpora na osm měsíců. Lidé starší 55 let mají nárok na jedenáctiměsíční podporu.

Podpora v nezaměstnanosti Výše podpory první dva měsíce: 65 procent

další dva měsíce: 50 procent

zbývající měsíce: 45 procent Délka pobírání podpory do 50 let věku: 5 měsíců

od 50 do 55 let: 8 měsíců

nad 55 let: 11 měsíců Pokud jste ze zaměstnání odešli bez vážného důvodu z vlastní vůle sami či dohodou, bude vaše podpora 45 procent z průměrného měsíčního výdělku.

První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65 procent průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Je to ovšem limitováno maximální částkou 14 281 korun. Další dva měsíce klesne podpora na 50 procent dřívějšího výdělku a zbývající měsíce už je to jen 45 procent. Pokud se přihlásíte na rekvalifikaci, dostanete vyšší podporu, a to až 16 tisíc korun měsíčně.

Toto platí v případě, že výpověď dostanete. Jestli vám zaměstnavatel vyplatí odstupné, nárok na podporu budete mít až později. Jednoduše řečeno, pokud dostanete dvouměsíční odstupné, začnete pobírat podporu v nezaměstnanosti až po uplynutí dvou měsíců.

Podporu dostanete, když jste rok pracovali

Ukončíte-li pracovní poměr dohodou, dostanete méně - přesně 45 procent čistého výdělku. Proto někteří odborníci doporučují neodcházet z práce na dohodu, ale "z vážných důvodů", například kvůli péči o dítě či nemocné rodiče. Důvod sice nemusíte zaměstnavateli sdělovat, ale chcete-li pobírat plnou podporu, musíte toto prokázat úřadu práce.

Je tu jedna podmínka - abyste podporu dostali, musíte mít v uplynulých dvou letech odpracováno minimálně 12 měsíců, za které jste platili důchodové pojištění. To je problém u absolventů, kteří po škole přijdou na trh práce a nemají žádnou pracovní zkušenost. Zaevidováním se na úřadu práce získají tedy jen státem placené povinné zdravotní pojištění. Každopádně tak alespoň ušetří

1 148 korun, které by museli pojišťovně sami platit.

Spočítejte si podporu v nezaměstnanosti na naší kalkulačce

Kromě žádosti o podporu v nezaměstnanosti, ke které doložíte doklad o výši průměrného výdělku a způsob a důvod skončení zaměstnání, musíte na úřadu práce vyplnit ještě žádost o zprostředkování zaměstnání. Můžete si ho vyplnit i doma poté, co si příslušný formulář stáhnete z internetu. Na úřad si pak s sebou nezapomeňte vzít občanský průkaz, případně jiné doklady nebo jejich kombinaci, k prokázání totožnosti, trvalého pobytu a státního občanství, doklad o ukončení zaměstnání, o nejvyšším dosaženém vzdělání.



Nespoléhejte jen na úředníky, práci si hledejte sami

A jak to chodí na úřadu? Nic zvláštního – dopředu se objednávat nemusíte, stačí dojít na místo, vytisknout si z elektronického systému pořadové číslo, vyplnit žádosti a počkat na vyzvání. Možná se ale obrňte trpělivostí, na některých úřadech bývá ohromné množství lidí. Přece jenom nezaměstnaných je v současnosti téměř 600 tisíc.

Úřad práce budete muset občas navštěvovat. "Uchazeči o zaměstnání dochází podle toho, jaké aktivity jim může úřad v dané chvíli nabídnout. Ať už se jedná o nabídku vhodného zaměstnání, rekvalifikaci, poradenské aktivity. Doba pro návštěvy není zákonem stanovená," říká tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Beránková. A dodává: "V případě, že úřednice nabídnou uchazeči pro něj vhodné zaměstnání, musí spolupracovat a například se dostavit na přijímací pohovor. Pokud se tak nestane, je to důvod pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání."

I přesto, že jste se přihlásili na úřad práce, vyplatí se hledat práci na vlastní pěst. Rozhodně nečekejte, že vás státní úřednice zasypou zajímavými pracovními nabídkami. Hledejte na internetových pracovním serverech, rozesílejte životopisy do firem, které by mohly vaši kvalifikaci ocenit. A rozhoďte sítě mezi kamarády a známé. Ty dokonce personalisté považují za vůbec nejlepší zdroj pracovních nabídek. Anebo se přihlaste do nějaké personální agentury a staňte se jejím zaměstnancem.

Můžete si přivydělávat

Pokud budete mít štěstí a najdete práci, musíte tuto skutečnost nejpozději do osmi kalendářních dnů na úřadu práce nahlásit. Ten vás vyškrtne z evidence a přestane vyplácet podporu.

I když jste evidováni na úřadu práce, můžete si vydělat. Nesmí to být ale více, než je polovina minimální mzdy, což je 4 250 korun měsíčně. Pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti, její vyplácení se vám na dobu výdělku přeruší.

Uplyne-li pět měsíců a vy stále žádnou práci mít nebudete, a stává se to běžně, přijdete o podporu. Stát za vás bude dál platit zdravotní pojištění, a pokud budete mít nárok, tak vám přidá ještě sociální dávky.

A ještě jedna věc na závěr. Lidé nemají povinnost evidovat se po ztrátě zaměstnání na úřadu práce. Mají ale povinnost platit si zdravotní pojištění. A ztrátu zaměstnání musíte na zdravotní pojišťovnu ohlásit do osmi pracovních dnů od skončení pracovního poměru.