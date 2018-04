Při vzteku v práci snižte hlas a volte správná slova, radí odborníci

Zlost je způsob, kterým vaše tělo dává najevo, že hodnoty, které uznáváte, byly nějak nebo někým popřeny. Když se rozčilíte, adrenalin se uvolňuje rychleji, cévy se rozšiřují a pulz se zrychlí. Začnete rudnout, zuby stisknuté, máte nutkání vydávat hrdelní zvuky nebo silně křičet. Možná byste rádi i do něčeho kopli nebo praštili.

Pokud se necháte zlostí ovládnout, ztratíte schopnost vidět problém z různých úhlů, nefunguje racionální uvažování a převahu má "primitivnější" část mozku. A jelikož tak snadno můžete říct nebo udělat něco, čeho pak budete litovat, je lepší takové emoce ovládnout.

Modely chování při konfliktu Stejně jako golfista při hře používá různé hole, vy můžete při konfliktu používat různé modely chování. Záleží na tom, s kým se hádáte. Útěk (win-lose) - souhlasíte s protivníkem, abyste se vyhli konfliktu. Používá se například v obchodě, kde platí, že zákazník má vždy pravdu. Nebo tam, kde jednání druhého odporuje zdravému rozumu. Útok (opět win-lose) - používáte nátlak, výhružky. Můžete se jím bránit, pokud jste vystaveni fyzickým či slovním útokům. Lze ho použít i v případě, že potřebujete zatlačit na nespolehlivého pracovníka. Ale pozor, časté útočení vede k odcizení a izolaci. Kompromis (win-win) - obě strany se cítí vítězem. Jedná se o hájení zájmů bez výčitek a obviňování. Nejde o to zvítězit nad druhým, ale najít oboustranný prospěch. Zdroj: Jak řešit konflikty na pracovišti

Jak? V knize Jak řešit konflikty na pracovišti radí autoři Shay a Margaret McConnonovi zhluboka dýchat, uvolnit svaly ve tváři, snažit se přemýšlet, snížit hlas a mluvit pomaleji. Dobré je také používat spíše jemných než úsečných gest a volit méně expresivní slova - na místo: "to mě s...," zkuste říct "to mě štve" nebo "to mi vadí", zlost se tím zmenší.

Rozzuřeného šéfa neuklidňujte

V opačné situaci, kdy naopak kolega nebo šéf bude křičet na vás, neoplácejte stejnou mincí. Snažte se mu naslouchat a mluvit klidně. Hlavně nepoužívejte slova typu "uklidněte se" nebo "nekřičte na mě". Ačkoliv jsou možná dobře míněná, šéf pravděpodobně začne být ještě zuřivější. V podtextu těchto poznámek lze cítit výčitku, a o tu rozhodně rozčílený člověk nestojí.

Pokud hádka trvá déle a nebere konce, zkuste ji v klidu přerušit: "Takhle se nikam nedostaneme, ten spor nikam nevede, uděláme si přestávku a sejdeme se zase za dvě tři hodiny.“ K hádce totiž musí být dva, k jejímu ukončení stačí jeden. Přestávkou se zmírní atmosféra.

Chcete-li vztah udržet, než se vrátíte k diskusi, zamyslete se nad pocity a názory druhého, případně je zkuste uznat. Tím ukážete, že si kolegy nebo šéfa vážíte. "Poslouchejte a snažte se pochopit. I když ten druhý chrlí nejrůznější obvinění a výtky, i když si budete myslet, že zkresluje skutečnost a přehání. Naslouchání vede k pochopení a pochopení je základem dohody. Když nenasloucháte druhému, konflikt se jen stupňuje," tvrdí autoři knihy.

