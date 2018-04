Zlomená noha v Rakousku? Bez pojištění může stát až sto tisíc korun

1. Zlomená noha na rakouských svazích: Na kolik vyjde bez cestovního pojištění?

Pokud dojde ke zranění v Česku, je vše hrazeno ze zdravotního pojištění. V případě, že „bouráte“ na zahraničních svazích, může být ošetření bez cestovního pojištění nákladnou záležitostí.



Příklad

Pan Martin vyrazil se svou rodinou do Rakouska na týdenní pobyt. Třetí den, o kterém se říká, že bývá kritický, se mu při jednom ze sjezdů zařízla lyže tak nešťastně, že spadl a při pádu si zlomil nohu. Měl ale štěstí v neštěstí a před cestou si vyřídil dobré cestovní pojištění. Za týdenní pobyt v Evropě ho pojištění vyšlo na 189 korun. Limit za léčebné výlohy měl sjednaný do výše sedmi milionů korun, limit na pojištění odpovědnosti byl čtyři miliony korun. Na kolik by ho však vyšlo ošetření, kdyby pojištění neměl?

Investice v podobě pár stovek se může proměnit v statisíce, které za lékařské výdaje ušetříte.



Komentář

Ošetření zlomené nohy může v Rakousku vyjít i na desetitisíce korun. Vyšetření u lékaře, rentgen a sádra nemusí znamenat nejvyšší sumu na účtu, který nemocnice nakonec za nehodu vystaví. Kdyby pan Martin potřeboval převoz vrtulníkem, mohla by výsledná suma vyšplhat až ke stotisícové částce. Ani zásah horské služby na sjezdovce nebývá hrazen z veřejných zdrojů a účet za zlomeninu by znovu poskočil směrem nahoru. Převoz zpět do Česka by si také musel zaplatit sám. Jak hluboko by musel do své peněženky sáhnout, by záleželo na konkrétní vzdálenosti. Obecně by ale bylo třeba počítat s náklady do několika desetitisíců korun.

Pro tyto případy je určeno cestovní pojištění s dostatečnými limity pojistného plnění. Minimální výše by měla být alespoň 2,5 milionu korun, lepší je ale limit 5 milionů. Aby ovšem bylo účinné, musí se vztahovat i na pojištění zimních sportů. Při sjednání se proto vždy ujistěte, že tomu tak skutečně je.

Mnozí se v Evropě spoléhají na to, že je Česko členem Evropské unie. Mají pravdu jen částečně. Předložením tzv. Evropského průkazu zdravotního pojištění by sice pacienti měli být ošetřeni ve státech EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarsku a Makedonii, ale jen ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Je třeba počítat i s tím, že za poskytnutou péči se platí stejná spoluúčast, jakou musejí doplácet místní. A samozřejmě také minimálně několik set korun za předepsané léky, nebo poplatek za hospitalizaci navrch. Právě Rakousko je specifické tím, že zdravotnická zařízení v okolí sjezdovek nebývají napojena na veřejný systém zdravotního pojištění.

2. Syn porazil jiné dítě: Když způsobíte nehodu, pomůže pojištění odpovědnosti

Nebezpečí na zahraničních sjezdovkách nespočívá jen ve vlastním zranění. Potíže vzniknou, jestliže někoho na lyžích srazíte. To se vám nemůže stát? A co když nehodu způsobí váš rodinný příslušník?

Příklad

Rodina si vyjela na lyže na prodloužený víkend do Rakouska. Dovolená skončila tím, že dvanáctiletý syn Šimon srazil jiné dítě, které muselo být odvezeno na ošetření. Rodiče zraněného dítěte po Šimonových rodičích požadovali úhradu nákladů na ošetření, převoz a také bolestné. Jestliže by následky byly trvalé, pak by mohli chtít sumu i za snížení společenského uplatnění. Kdyby byl zraněn vydělávající dospělý, měl by nárok na úhradu ušlého zisku. Šimonovi rodiče vše uhradili z cestovního pojištění.

Komentář

Bez pojištění by Šimonova rodina musela zaplatit statisícové odškodnění, celkové náklady by se mohly vyšplhat až do milionů korun. Řešením je opět cestovní pojištění, které by mělo vždy obsahovat pojištění odpovědnosti s dostatečnými limity pojistného plnění, minimálně dva miliony korun.

Podobná nehoda se ale může přihodit i na českých svazích.



Podobná nehoda se ale může přihodit i na českých svazích. Náklady by se hradily ze zdravotního pojištění. Jestliže by byl známý viník, pojišťovna by po něm chtěla následně celou sumu proplatit. Pro tyto případy se hodí pojištění občanské odpovědnosti. Je možné si je domluvit buď samostatně, nebo může být součástí pojištění domácnosti. Důležité je opět sledovat limit pojistného plnění, aby byl zejména pro škody na zdraví dostatečně vysoký, alespoň dva miliony korun. Výhodou je, že se vztahuje na všechny členy domácnosti. Tento typ pojištění vás dokáže ochránit také před nehodami v zahraničí a nemusíte je pak řešit v rámci cestovního pojištění. Ujistěte se ale, že je platné na celém území Evropy, nebývá tomu tak automaticky.

3. Ukradené lyže: Kdy ochrání pojištění zavazadel

Na horách mohou lyžaře potkat nejen nehody, které končí v nemocnici. S některými můžete skončit na policii, a to když někdo odcizí vaše lyžařské vybavení.

Příklad



Příklad

Paní Eva si byla užít lyžařský týden v italských Alpách. Před odjezdem si nechala lyže ve střešním boxu a šla s kamarádkami na oběd. Když se vrátila, zjistila, že jí je mezitím někdo ukradl. Uvědomila si ale, že si v rámci cestovního pojištění sjednala ještě před odjezdem pojištění zavazadel. Ukradené lyže jí tedy pojišťovna zaplatí.

Komentář

Lyžařské vybavení si lze pojistit v rámci pojištění zavazadel. Pomůže nejen při krádeži z vozu, ale také z hotelové lyžárny. Pozor ale na výluky. Pojišťovna neplatí vždy. Odmítne vás například, pokud byly odcizeny ze stojanu před restaurací. V těchto případech můžete požadovat náhradu od provozovatele restaurace, kteří bývají pro tyto případy pojištěni. Jestliže vám ale lyže ukradli, když jste si šli koupit ke stánku čaj, a nechali jste je zapíchnuté ve sněhu, pak bohužel nedostanete nic.

Při sjednávání pojištění se proto vždy ptejte na výluky, tedy v jakých případech by pojištění nebylo platné. Každá pojišťovna má podmínky pojištění zavazadel trochu jiné. A přesvědčte se, že výše limitu odpovídá vašim představám a hlavně ceně vašeho vybavení.

4. Nehoda v zahraničí: Když vás zraní cizí člověk

Pokud vám někdo způsobil škodu, bude se hradit z jeho pojištění odpovědnosti. Jestliže je nemá, náklady hradí vaše pojišťovna a bude je po něm následně vymáhat. Vy byste měli kontaktovat asistenční službu. Řekne vám, jak postupovat, doporučí i lékařské zařízení, kde se můžete nechat ošetřit. Důležité je zajistit si kontaktní údaje člověka, který vám zranění způsobil. Ideálně myslete také na podpis svědka u každé svědecké výpovědi a ohlaste nehodu policii. Pokuste se zajistit další důkazy, které mohou napomoci k šetření celé situace. Nebojte se nakreslit plánek nehody, pořídit fotodokumentaci atd.



Jestliže nerozumíte sepsanému protokolu a popisu celé události, nepodepisujte ho. Jakoukoli pochybnost napište v českém jazyce do protokolu, popřípadě můžete celou situaci popsat česky. Jste-li zraněni, bývá obtížné tyto věci na místě zařídit. Požádejte ty, s nimiž jste na horách, aby na místě nehody zůstali, vše zdokumentovali a předali vaše kontaktní údaje. Uschovejte všechnu dokumentaci, účty za ošetření a lékařské zprávy.

5. Nehoda v zahraničí: Když způsobíte někomu škodu

Pokud jste způsobili škodu, bude hrazena z vašeho pojištění odpovědnosti. V případě, že se na vině nedomluvíte, trvejte vždy na nahlášení nehody policii. Obraťte se na ni i ve chvíli, kdy není zavolán zdravotník, aby následně nemohlo dojít ke zpochybnění zranění a následků po této nehodě. Pokud máte jakoukoliv pochybnost, kontaktujte vaši asistenční službu a poraďte se.

6. Nehoda v zahraničí: Když za nehodu nikdo nemůže

V případě, že došlo ke zranění bez cizího zavinění, kontaktujte vaši asistenční službu a poraďte se, jak postupovat.