Rady, kam uložit peníze

1. Nenechávejte všechny peníze na běžném účtu

Na běžném účtu by si rodina měla nechávat rezervu zhruba dvojnásobku průměrných měsíčních výdajů. Ostatní úspory by měly vydělávat, tedy přinášet vyšší výnos, než jsou úroky z běžného účtu.



2. Pokud neradi riskujete, zvolte termínovaný vklad

Pokud chcete vyšší výnos, než vám dává běžný účet, a neorientujete se například v podílových fondech, zvolte termínovaný účet. V případě, že budete chtít mít peníze rychle po ruce, volte vklady na kratší dobu. Lze sjednat termínovaný vklad na dobu jednoho dne i dvou let.



3. Pozor na přehnané sliby vysokých výnosů

Nevěřte slibům bank, které nabízejí, že za rok zhodnotí váš vklad o desítky procent ročně. Například termínované vklady přinášejí zhodnocení kolem jednoho až dvou procent ročně. Vysoké výnosy mohou přinést jen investice do akcií, avšak za cenu velkého rizika.

