Chcete auto či pěkný důchod? Odborník radí, jak investovat a nenaletět

Rok 2015 je rokem hypoték. Nízké úrokové sazby lákají k nákupu a objemy hypoték trhají rekordy. Ale pokud vás taková investice nechává chladnými, jsou i jiné cesty ke zhodnocení financí. Na začátku potřebujete hlavně vědět, na co spoříte, jak dlouho chcete peníze odkládat a jaké riziko jste ochotni nést. Přečtěte si tři různé příklady a inspirujte se.

Případ 1 Mladý muž šetří na auto i na stáří

Ondřej dokončil před rokem studium na vysoké škole a je nyní v prvním stálém zaměstnání, kde se mu daří. Jako čerstvý pětadvacátník se rozhodl, že si za 130 tisíc korun pořídí první auto. Chce se vyhnout financování úvěrem, peníze raději uspoří. Má v plánu začít si také odkládat část platu na penzi, protože nechce být ve stáří závislý jen na státu.

Jak na to: Auto si plánuje Ondřej pořídit co nejdříve a nechce podstupovat větší rizika. Rozhodl se proto, že si bude ukládat na spořicí účet 3 500 korun měsíčně s úrokovou sazbou 1,6 % p.a. (roční výnos). Za tři roky si Ondřej naspoří necelých 129 tisíc korun (včetně úroku po zdanění 2 700 korun.

U spoření na penzi už byl Ondřej ochoten podstoupit větší riziko. Rozhodl se, že bude každý měsíc odkládat tisíc korun, které rozdělí na polovinu. Prvních 500 Kč investuje do doplňkového penzijního spoření, kde k nim získá od státu 130 Kč. Při delším časovém horizontu může mít doplňkové penzijní spoření výrazně vyšší výnos oproti staršímu penzijnímu připojištění. Ondřej zvolil dynamickou strategii, která investuje většinu portfolia do akcií a je vhodná pro horizont nad 10 let.

Je sice třeba počítat s většími výkyvy fondu, pravidelné ukládání ale riziko snižuje. V dobách poklesu trhů Ondřej nakoupí levněji a výsledná nákupní cena tak může být příznivější než při jednorázové investici. Ondřej očekává průměrné zhodnocení 6 až 8 % p.a (roční úroky).

Uvědomuje si také riziko, že vláda může během let změnit podmínky pro státní příspěvek. To ho ale neodrazuje. Příspěvek je dostatečně výhodný, stejně jako možné zhodnocení. V 65 letech by měl mít k dispozici 1,4 milionu Kč (po zdanění výnosu 15 %).

Zbylých 500 Kč si bude ukládat do fondu s obdobnou investiční strategií. Ten je sice bez státní podpory, ale prostředky jsou likvidnější a po třech letech se výnos nedaní. Akciové portfolio je diverzifikované po celém světě a Ondřej tak nepodstupuje zbytečná rizika. V 65 letech může mít naspořeno okolo 1,25 milionu.

Případ 2 Manželé chtějí zhodnotit peníze z prodaného bytu

Manželé Novotní před několika měsíci zdědili byt po babičce. Rozhodli se ho prodat a utržili za něj 1,8 milionu korun. Peníze nutně nepotřebují, mohou si dovolit investovat je na 15 a více let. Jsou ochotni podstoupit i větší riziko, aby získali lepší zhodnocení.

Jak na to: Manželé jsou sice ochotni podstoupit větší riziko, ale nechtějí sázet vše jen na jednu kartu. Celou sumu proto rozložili do šesti různých aktiv a neinvestovali jednorázově, nakupovali fondy po dobu šesti měsíců s cílem omezit riziko špatného načasování investice.

Přibližně čtvrtinu portfolia tvoří termínovaný vklad s garantovaným výnosem. Je to železná rezerva pro případ, že by manželé přece jen nemohli dodržet dlouhý investiční horizont. Vybrané fondy mají dlouhou historii a nejedná se o žádné neznámé „hity“ sezóny.

Fond Fidelity America například vybírá akcie z indexu S&P 500 (500 největších firem obchodovaných v USA). Pokud se americké ekonomice bude dařit, tomuto fondu by se mělo dařit také. Obdobně fond Top European Players, který nakupuje špičkové evropské firmy. Doplňkově je zařazen fond Top Stocks, který se snaží aktivně vybírat zajímavé akcie z růstových odvětví.

Jméno fondu Třída aktiv Investovaná částka Očekávaný výnos J&T banka – termínovaný vklad Garantovaný 500 000 Kč 1,9 % CZK Conseq Korporátní dluhopisový fond

Dluhopisový 200 000 Kč 2 až 3 % CZK Fidelity America Fund

Akciový 400 000 Kč 7 % CZK ISČS Top Stocks Akciový 200 000 Kč 7 % CZK Pioneer Funds – Top European Players

Akciový 400 000 Kč 7 % CZK

Jedinou fyzickou investicí v portfoliu manželů Novotných je obraz od začínajícího umělce za 100 tisíc korun. Manželé se dlouhodobě věnují umění a rozhodli se proto, pro zpestření svého portfolia, investovat i v tomto oboru. Očekávají výnos zhruba 5 % p.a.

Případ 3 Rodiče spoří synovi na studium v zahraničí

Manželé Kratochvílovi mají desetiletého syna Tobiáše. Daří se jim dobře a mají vyšší příjmy. Rozhodli se proto, že dají synovi šanci studovat jeden rok vysokou školu ve Velké Británii. Zjistili si, že studium na dva semestry je vyjde na 250 tisíc korun za školné, 50 tisíc počítají na základní potřeby. Následně se syn buď vrátí do Česka, nebo bude aktivní a najde si v zemi brigádu či získá stipendium.

Jak na to: Manželé chtějí mít jistotu, že nejvýše za 10 let budou mít celou částku 300 tisíc k dispozici, rozhodli se proto pro rozložení rizik. Synovi odkládají každý měsíc dva tisíce korun.

Polovinu této částky budou dávat na stavební spoření, kde by za 10 let mělo být k dispozici asi 140 tisíc korun. Vyhovuje jim, že k penězům se mohou dostat už po šesti letech, kdy lze spoření ukončit a peníze vybrat bez sankcí. Stavební spoření si založila paní Kratochvílová.

Peníze sice připadnou synovi, ale pokud by je založili na synovo jméno, mohly by při výběru účtu nezletilé osoby vzniknout komplikace. Podle nového občanského zákoníku je třeba ve většině takových případů požádat o souhlas opatrovnický soud. Znamená to sepsat návrh, doložit kopii smlouvy o stavebním spoření, oddací list a kopii rodného listu dítěte. Musíte navíc prokázat, na co peníze dítěte použijete. Soud většinou trvá tři měsíce, další tři měsíce trvá výpověď spoření ze strany spořitelen.

Druhou polovinu odkládané částky, tedy tisíc korun, investují do fondu životního cyklu. Peníze tak budou rozloženy do celého světa. Oproti běžným fondům mají tu výhodu, že s cílovou rovinkou investičního horizontu se peníze postupně přesouvají do méně rizkových aktiv (například dluhopisů). Zamezí se tak kolísání investice před jejím ukončením. Právě tento způsob investování je ideální v případě, když potřebujete peníze vybrat k určitému datu. Po 10 letech by ve fondu mělo být asi 150 tisíc korun (při průměrném zhodnocení 5 % p.a.).