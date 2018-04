Jak přežít nechutenství k práci. Zvlášť 13. v pátek

Místo toho sedíte v kanceláři a píšete report. Prostě děláte práci, kterou nikdo neocení a dost možná je úplně zbytečná. A co když ji navíc zkazíte, je přece obávaný pátek třináctého.

"Nechutenství k práci souvisí s naší představivostí, která je po letních dovolených velmi pestrá. Lidé si velmi dobře dokážou představit, co všechno by mohli místo práce dělat," říká psycholog Tomáš Vašák a nabízí několik triků, jak práci snesitelně přežít: "Zaprvé, ať je úkol jakýkoliv, pusťte se do něj hned. Každé další odkládání jen prodlužuje nejen nepříjemný pocit, ale také váš odchod domů. Navíc jak začneme něco dělat, nemáme většinou čas myslet na jiné věci a nechuť zmizí."

Důležité podle psychologa také je, dělat si malé radosti během dne. "Dopřejte si po obědě zmrzlinu, jděte si sníst lehký oběd do parku, pokud to počasí ještě dovolí. Dobré je si uvědomit, že v tom nejste sami, že vaši kolegové stojí před stejným problémem. Tak se podpořte navzájem. Pokud budete všem okolo vyprávět, jaká to je otrava a jak byste už byli nejraději pryč, jen to jim i sobě ztěžujete," tvrdí Tomáš Vašák a dodává důležité: "Nekazte si den trápením se něčím, co stejně nemůžete změnit."

Pozor na kupící se zprávy

Nechutenství k práci sebou obvykle nese větší počet nevyřízených e-mailů v pracovní poště. Snadno je zlikvidujete, budete-li se držet time managementu. "Třiďte poštu podle priorit a naučte se využívat chytré funkce poštovního klienta," doporučuje Jan Dvořák z počítačové školy Gopas a nabízí tři rady:

Rozdělte si e-maily podle priorit. Nejprve eliminujte ty, které nejsou určeny vám, pak zjistěte, zda se jedná o informaci, nebo úkol, a nakonec určete důležitost a naléhavost jednotlivých zpráv. Pokud si odpověď na e-mail nevyžádá více než tři minuty, vyřiďte ho hned, jinak reagujte v následujících dnech.

Všechny poštovní systémy, třeba Outlook, Lotus Notes nebo Gmail, mají klávesové zkratky, umí třídit poštu a označit e-maily. Díky těmto funkcím ušetříte spoustu času. Zvolte si tematické složky, do kterých vám bude přicházet určitý druh e-mailů od konkrétních odesílatelů. Nebo udělejte selekci podle klíčových slov.

Není nutné na každý e-mail odpovídat elektronicky, někdy je lepší telefon. Záležitost, která se dá vyřídit během minutového rozhovoru, neřešte psaním půl dne.

