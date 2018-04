Rady pro marody. Jak nedostat punc simulanta a vyhazov v práci

Na nemocenské zbytečně neriskujte a snažte se léčit pořádně. Když vás kontrola doma nezastihne, zapomeňte na výmluvy typu: "Psi štěkali tak, že jsem neslyšel zvonek." Nebo: "Musel jsem si dojít pro mléko." To už nezabírá.

Jen za loňský rok přišlo o nemocenské dávky přes tři tisíce lidí, drobnější prohřešky zaznamenali kontroloři u 37 tisíc marodů.

Zkontrolovat vás může nechat i zaměstnavatel. Když vás kontrola nachytá, postih je citelný a v práci vás může navíc čekat i vyhazov.

Jestliže máte zdravotní potíže a lékař vás nechá na neschopence, musíte mu sdělit, kde se chcete léčit. Lékař může souhlasit i s léčbou mimo vaše bydliště, pokud v něm nemáte nikoho, kdo by se o vás mohl starat. V každém případě však musíte uvést vždy přesnou adresu, na které vás může případná kontrola zastihnout a ověřit, zda léčebný režim dodržujete.

Zkontrolujte, zda je zvonek u vašich dveří funkční, jeho případnou poruchu vyznačte cedulkou. Poruchu zvonku pro jistotu oznamte i ošetřujícímu lékaři a požádejte to, aby si to poznamenal, nic tím nezkazíte. Vaší povinností je, aby na zvonku byla vaše jmenovka. Pokud žijete v bytovém domě, jmenovka musí být i na dveřích bytu.

Počítejte s tím, že kontrola může přijít ráno, večer a klidně i o víkendu. Zkontrolovat vás může nechat zaměstnavatel, pracovní úřad, ošetřující lékař a posudkový lékař. Jestliže již kontrolor přišel, nespoléhejte se, že jste "za vodou". Kontrola se může zopakovat během pracovní neschopnosti i několikrát.

Vaší povinností je předložit kontrole doklad totožnosti a neschopenku, přesněji II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Pokud tento díl u sebe nemáte, třeba proto, že jste ho omylem zaslali zaměstnavateli, snažte se situaci řešit tak, že sepíšete čestné prohlášení, v němž důvod uvedete. Do prohlášení je pak třeba uvést datum i čas kontroly a připojit svůj podpis i podpis kontrolora.

U vycházek došlo od letošního roku k výrazné změně. Ošetřující lékař je nyní může povolit v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, rozhoduje vždy lékař. Jen výjimečně může ošetřující lékař povolit, abyste si zvolili vycházku sami podle svého aktuálního zdravotního stavu. S tím však musí písemně souhlasit příslušná okresní správa sociálního zabezpečení na základě žádosti ošetřujícího lékaře. Pokud máte vycházky schválené, dodržujte čas, je to vaše povinnost.

Když vycházky nemáte povolené a nemáte nikoho, kdo by vám mohl dojít nakoupit či vyzvednout léky, zatelefonujte svému ošetřujícímu lékaři a sdělte mu, že nemáte jinou možnost než si dojít nakoupit sami. Případné kontrole pak lékař potvrdí, že o tom věděl a s vycházkou v dohodnuté době souhlasil.

Jestliže vás kontrola doma nezastihne, zanechá vám ve schránce oznámení s kontaktem a instrukcemi, jak postupovat, abyste nepřítomnost zdůvodnili. Vaší povinností je navštívit druhý den ošetřujícího lékaře a vše vysvětlit. Zavolejte i samotnému kontrolorovi a počítejte s jeho další návštěvou.

V případě, že léčebný režim porušíte a necháte se nachytat, postih může být velmi citelný. Počítejte s tím, že okresní správa sociálního zabezpečení s vámi zahájí řízení, na jehož konci může být rozhodnutí o krácení či odnětí nemocenské. Vše se dozví i váš zaměstnavatel. Pokud získáte punc simulanta, může to mít i další dohru - vyhazov z práce.

