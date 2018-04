Osm věcí, na které si dát při placení kartou opravdu pozor

Možná, že si PIN k hlavní kartě pamatujete, ale hodně lidí má karet víc a PIN ke kartě u méně používaného účtu někde rafinovaně poznamenaný. Ale zloděj není trouba, když ukradne kabelku, ví, kam se podívat. Čtyři čísla uvedená nenápadně u data 1. ledna v diáři jsou stejná bláhovost, jako je klíč pod rohožkou…

Přímo u bankomatu buďte sami. Když máte pocit, že je někdo moc blízko, raději jděte jinam. Výjimka snad platí jen pro seniory, u kterých je lepší, když s nimi jde kvůli bezpečí vybírat peníze někdo z rodiny. Přístroj vždy zkontrolujte. Pokud je něco jinak než obvykle, nedávejte do něho kartu, nezadávejte PIN (i proto je dobré vybírat peníze z jednoho bankomatu). Když přístroj nevydá kartu či peníze, nikam neodcházejte, volejte na číslo, které je napsáno přímo na bankomatu. Nenechávejte si v tom případě radit ani pomáhat od lidí postávajících v okolí.

Téměř všechny karty už dnes umějí platit přímo na internetu. Když banka klientovi kartu posílá, je tato možnost buď předem automaticky povolena, nebo zablokována - v případě potřeby si ji pak aktivujete v internetovém bankovnictví či prostřednictvím operátora. Horší je, když je tato možnost automaticky povolena. K provedení platby pak stačí, když vám někdo odcizí kartu, sedne k počítači a platí a platí… Přitom třeba mnozí senioři nemají ani potuchu o tom, že by kartu bylo možné použít k internetovým platbám.

Třeba u ČSOB, Fio, Volksbank a Ery si možnost platit kartou volíte při zakládání účtu, Komerční banka, UniCredit Bank, GE Money Bank a LBBW posílají kartu zablokovanou pro internetové platby a vy si sami můžete službu odemknout. Ostatní banky však posílají karty pro platby na síti otevřené, a kdo službu nechce využívat, musí ji naopak sám aktivně zablokovat.

K tomu, aby někdo vaši kartu k placení na internetu zneužil, ji vůbec nemusí ukrást. Stačí okamžik nepozornosti a všechny potřebné údaje získá jedním zmáčknutím tlačítka na mobilu – když totiž ofotí vaši kartu z rubové strany, má nejen třímístný CVV/CCV kód, ale vzhledem k reliéfně vytlačeným znakům přečte i číslo karty, platnost a vaše jméno. Takže při placení kartu nespouštějte z očí, pozor si dávejte třeba v restauracích, tam je docela běžné, že s ní číšník na chvíli zmizí.

Než zaplatíte kartou přes internet, prověřte si obchodníka. Podívejte se na reference, hodně pomohou názory zákazníků na různých porovnávačích cen (například heureka.cz). Zkontrolujte také, zda platební stránka obsahuje logo 3D Secure. Pokud ano, máte jistotu, že údaje nesvěřujete obchodníkovi, ale jste přesměrováni do systému karetních asociací a je to, jako když platíte v kamenném obchodě.

Některé banky, například ČSOB, Citibank, Era, zasílají SMS kód potřebný k dokončení transakce. Jinde si můžete nastavit SMS servis, který upozorní na změny zůstatku. Při placení na internetu nikdy nemusíte zadávat PIN ani číslo účtu. Stránky, které to od vás požadují, považujte za podezřelé.

Když už vám někdo kartu ukradne či opíše údaje, neměl by mít možnost vyluxovat účet do nuly, pokud na něm máte třeba desetitisíce. Zabránit tomu můžete tak, že si nastavíte pro jednotlivé operace limity. Třeba pět tisíc korun pro výběr z bankomatu, 10 tisíc korun pro platby v obchodě a nulu na platby přes internet. Když pak víte, že budete chtít vybrat větší částku či přes internet zaplatit, limity si změníte. Dá se to udělat docela snadno v internetovém bankovnictví (obvykle v záložce platební karty/nastavení) a banky za tuto operaci neúčtují žádné poplatky.

Limity internetových plateb zatím neumějí upravovat v LBBW. Pokud zloděj dokáže vybrat víc peněz (třeba i proto, že jste nedodrželi první radu), limity by vás měly ochránit. Pokud to banka nezabezpečí, vina je na její straně a škodu by vám měla nahradit.

Trendem poslední doby jsou bezkontaktní platby. Česká spořitelna už rok takové karty vydává automaticky všem, kdo tuto možnost předem nezamítnou. Některé banky se klientů ptají, ale bezkontaktní technologie je trend a postupně na ni přecházejí téměř všechny bankovní domy. Placení, kdy u částek do 500 korun nemusíte kartu nikam strkat a nic vyťukávat, ale stačí přiložit ji ke strojku a jít, je pohodlné a rychlé. Bezkontaktní terminály už najdete v obchodech Albert, Billa, OBI, Žabka, Interspar, ale i u malých obchodníků. Tolik výhody.

A bezpečnost bezkontaktních plateb? Pokud se pokusíte zaplatit několikrát za sebou v jednom supermarketu, systém to nejspíš vyhodnotí jako podezřelou platbu a budete požádáni o zadání PIN. Přesto byste měli být na kartu s logem bezkontaktní platby obzvlášť opatrní a její ztrátu okamžitě hlásit své bance, aby ji mohla zablokovat. To je důvod, proč mít zapsaná čísla karet a blokovací linky, a to nejen v mobilu (který vám nejspíš ukradnou v tašce s kartou). Dobré je, když je má k dispozici partner, můžete z půjčeného telefonu zavolat jemu, aby vše urychleně zařídil…

U karty platí, že peníze jsou pojištěny ze zákona. Vaše spoluúčast je přitom 150 eur (asi 3 750 korun). Platí to ovšem jen při odcizení karty, a jen když ztrátu neprodleně nahlásíte. Co zloděj od té chvíle ukradne nad tuto částku, měla by vám banka nahradit.

Banky nabízejí i komerční pojistky, kde za 15 až 50 korun měsíčně můžete mít pojištění i pro jiné situace - třeba zpětně den až tři dny před nahlášením ztráty. Pozor však, banky pojišťují jen takzvané neoprávněné platby. Když se například podřeknete, že jste někomu z rodiny prozradili PIN, bude s plněním problém. V takovém případě vás zachrání jen zmíněné limity na kartě, pokud je máte dobře nastavené.

