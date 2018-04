Motivaci do práce musíte denně živit. Stačí i drobnost, radí psycholog

Chuť do práce závisí na vhodném výběru povolání, na našich pracovních dovednostech, na momentální únavě či na vztazích v týmu. Hodně však můžeme pro nalezení motivace udělat sami.

Častou chybou je, že chápeme motivaci jako jednorázový akt: jakmile mě něco motivuje, už mi to zůstane. A pak také náhodný akt: najednou mě práce začne bavit, nemůžu to příliš ovlivnit, zodpovědnost má někdo jiný, většinou šéf. Opak je ale pravdou. Na sebemotivaci musíme pracovat. A to každý den. Vyzkoušejte šest rad a možná vás práce začne zase opravdu bavit:

1 Motivační rituál

Jak chodit do práce opět s nadšením? „Experimentujte s různými způsoby sebemotivace a vymýšlejte nové,“ radí Dalibor Špok.

Motivaci neztratíte tehdy, pokud ji budete denně živit. Mnozí lidé tak činí nevědomě. Vytvoří si pravidelný „motivační rituál“. Často se jedná o ranní vědomé připomenutí: Proč to dělám? Jaké jsou mé cíle? Jak to naplňuje mé hodnoty? Jaký chci mít den? Co do něj dám?

Dělejte tak i vy. Představujte si výsledek, zvažujte, co se stane v případě selhání či lenosti... Pro každého funguje jiný postup. Někdo se motivuje pouze vnitřní představou, jiný má to podstatné někde vypsáno nebo znázorněno na obrázcích.

2 Pocity nejsou na povel

Motivace není vybuzení pozitivního nebo negativního pocitu, který vás přitáhne k práci. To by bylo omezené. Vaše pocity nereagují na povel. Někdy se špatně vyspíte, jindy se pohádáte s kolegou... Přesto se můžete motivovat. Motivace má totiž také stránku prostého uvědomění (vědět co a proč) a o tu se můžete opřít, když se pocitů nedostává.

3 Pamatujte si, co zabírá

Co motivuje jednoho, může mít u druhého přesně opačný efekt. Někomu pomůže představa hrozícího neúspěchu, u jiného to pouze zhorší jeho stres. Experimentujte s různými způsoby sebemotivace a vymýšlejte si nové.

Nespoléhejte jen na paměť a někam si ty úspěšné zapište. Vytvářejte si postupně svou „mapu motivace“, zásobník vnitřních i vnějších motivátorů. Snažte se některé z nich každý den nastolit a některé z nich zapojit do „motivačního rituálu“. Nejde o to, abyste každý den použili všechny. Někdy je jejich střídání účinné, protože nezevšední a neztratí svůj potenciál.

4 Hledejte úkol pro dobrý pocit

Motivace není něco, co musíte nejprve cítit, než se pustíte do práce. Často je tomu právě naopak. Úspěšné zvládnutí jednoho úkolu vám dodá chuť pustit se do dalšího. Totéž platí o delších projektech a rolích. Hledejte tedy úkoly, jejichž vyřešení vám přinese dobrý pocit. Někdy to jsou ty jednodušší, jindy ty složité nebo nejužitečnější. Udělejte něco a vaše motivace se dostaví. Nikoli obráceně.

5 Co můžete sami ovlivnit?

Ptejte se neustále: Jak to mohu ovlivnit? Buďte kreativní a hledejte zdánlivé maličkosti. Nespoléhejte v tom na zaměstnavatele nebo nadřízeného. Pokud vás motivuje určitý typ prostředí, zkuste si jej alespoň trochu vytvořit.

Stanovte si odměny po zvládnutí těžkého úkolu a podobně. Nebylo by vhodné změnit vnitřní postoj k práci? Zvyk ptát se na to, co můžete sami udělat, je mentální dovednost, lze se ji dobře naučit, ale je třeba ji neustále procvičovat.

6 Nepodceňujte prostředí

Často podceňujeme motivační sílu prostředí. Rodinné fotografie na stole, rozhovor s kolegou... Někoho motivuje networkingové setkání nebo oborové konference. Pro jiného je důležité fyzické prostředí, ve kterém pracuje, pořádek, možná vůně nebo hudba. I malý detail může někdy znamenat velký posun ve vašich pocitech, a tedy i v motivaci. Nepodceňujte jej jen proto, že se zdá bezvýznamný.