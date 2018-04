Nezatracujte nástěnky. V práci jsou lepší než počítač, říká psycholog

Zapomeňte na rudé hvězdy a srpy s kladivy. Nástěnky v moderní firmě vypadají úplně jinak než před třiceti, čtyřiceti lety a hlavně mají daleko větší smysl. Umožní nám to, co lidem dnes po většinu pracovního času u počítače, v zavalení množstvím úkolů a e-mailů, chybí. Tedy sdílet informace, a to dostupně a jednoduše.

Lísteček na nástěnce totiž nezmizí pod okny dalších aplikací. Nikomu nespadne do spamové schránky. Je jasně viditelný, a pokud dbáme na hlavní zásady jednoduchosti a rotace, pak přitáhne naši pozornost. Co nesejde z očí, nesejde z mysli. Nástěnka se tak může stát prostředkem týmového sdílení, učení a komunikace.

Co je „kanban board“?

Z Japonska pocházející pojem „kanban“ je užitečným pomocníkem pro sdílení týmových úkolů nebo pro projektové řízení. V nejjednodušší verzi to může být korková nástěnka či magnetická tabule, na kterou přidáváme barevné lístečky, přičemž každý obsahuje vždy jeden úkol, problém či téma k řešení.

Dvě hlavní zásady kanbanu jsou omezení počtu a jednoduchá vizualizace (tedy právě forma nástěnky). Pokud máme přiměřený počet úkolů jasně a neustále na očích a vidíme, kdo z týmu se čím zabývá a co nás čeká, pracujeme lépe. Nástěnka, kolem které procházíme pokaždé, když jdeme pro kávu, je proto lepší než počítačová aplikace, kterou si otevřeme jednou denně.

Úkoly můžeme vertikálním a horizontálním rozdělením tabule přiřazovat jednotlivým členům týmu, podle dnů/týdnů nebo podle fáze řešení (čeká - řeší se - hotovo). Lístečky pak mezi jednotlivým segmenty přesouváme podle toho, kdo má za ně odpovědnost, jak jsme s nimi daleko, jak jsou prioritní a podobně.

Několik vývěsek můžeme věnovat důležitým aspektům firemního fungování. Je dobré vybrat především to, co si naši kolegové mají dobře pamatovat: firemní pravidla, hlavní linie obchodní strategie, pár bodů pro komunikaci s klienty. Odpovědi na častá „jak“ nebo „proč“.

Osobní nástěnka zvýší vaši produktivitu

Taková informační tabule bude fungovat přesně do té míry, do jaké nebude používat vyprázdněný jazyk marketingových materiálů, ale naopak přinášet informace, které zaměstnanci vnímají jako užitečné a v souladu s tím, co ve firmě potřebují a zažívají.Důležité také je, aby se jejich obsah pravidelně měnil.

Efektivní formou vizualizace je osobní nástěnka. Na tu nepatří jen neměnné fotografie dětí a několik odkazů a návodů. Je vhodné ji využít pro aktuální soupis úkolů (na dnešek nebo na týden), seznam projektů nebo významných klientů, vytištěný kalendář s nejdůležitějšími schůzkami, hlavní pracovní cíle pro dané čtvrtletí, informace k postupnému učení a podobně. Platí opět pravidlo, že čím častěji obsah nástěnky měníme, tím více jí budeme věnovat pozornost.

Výborným způsobem týmového stmelení je i neformální, oddechová tabule. Na ní můžeme s přiměřeností a citem, abychom nikoho neurazili, sdílet vtipné e-maily, poděkování zákazníků, anekdoty, sportovní události nebo kulturní akce v okolí. Zde pozveme kolegy na turnaj v ping-pongu a podobně.

Taková nástěnka říká nejen nám, ale i náhodným návštěvníkům, kandidátům pro nové pozice nebo klientům, že naše firma není nudné pragmatické pracoviště, ale že jsme lidští, živí, vřelí. A že takoví budeme i v našem přístupu k nim. Může se tedy stát i důležitým faktorem personálního marketingu společnosti.

Buďte struční, zajímaví, proměnliví

Vše na nástěnce má být stručné, jednoduché, barevné, velkým písmem. Dlouhé dokumenty nebo tabulky na ni patří zcela výjimečně.

Přemýšlejte o nástěnce podobně jako o ploše svého monitoru. Na ni umístíte pouze odkazy na důležité dokumenty, pár ikonek, případně několik poznámek. Plocha vám slouží jako připomenutí toho, co je důležité, nikoli jako místo vyčerpávajících informací. Podobně by tomu mělo být i s nástěnkami.