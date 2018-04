Když přijdete o práci, nemějte růžové ani černé brýle, radí psycholog

V době konjunktury a přetlaku poptávky po zaměstnancích na trhu práce nejde o velký problém, ale při současné stagnaci nebo regresi ekonomiky dokáže taková situace pořádně vyděsit.

Psychika nezaměstnaného člověka může reagovat hned několika nevhodnými způsoby:

Někteří lidé se vrhnou s velikou vervou do hledání práce, aniž by si stanovili nějaká očekávání, a tak v úzkosti a panice kývnou na první nabídku bez ohledu na to, co je to za práci nebo zda je dobře ohodnocena.

Jiná nezdravá reakce je sebeobviňování a opakované zkoumání, proč to postihlo právě vás. Člověk ztratí jistotu a na každý pohovor jde s pocitem, že ho nezvládne. Stydí se za ztrátu zaměstnání a zároveň o sobě pochybuje. Ale asi nejhorší reakce je rezignace a podlehnutí katastrofickým vizím.

Takový stav psychiky přímo nahrává například závislosti na alkoholu nebo rozvoji depresivních poruch.

Co v takové situaci dělat?

Může se hodit Najděte si novou práci na jobDNES.cz. Denně žhavé pracovní nabídky. Aktuálně 13 tisíc volných pracovních pozic.

Za to úplně nejdůležitější považuji uvědomit si realitu. To znamená pochopit, že je to situace těžká, ale ve své podstatě normální a zvládnutelná. Tedy nemějte ani růžové, ale ani černé brýle. Nejdůležitějším pomocníkem v takové situaci je zdravý rozum.

Nejprve si udělejte seznam toho, co je třeba podniknout. Doporučuji poradit se s někým, kdo má v dané oblasti zkušenosti (tedy rozhodně ne s kartářkou, ta už si svůj byznys našla).

Podle typu pozice se obraťte na personální agenturu (ta má zájem vám práci najít, protože z toho má peníze) nebo na úřad práce (tam mají široký přehled o volných pozicích v různých oborech).

Rozešlete svůj životopis a aktivně hledejte nabídky zaměstnání. Nikdy se nespoléhejte jen na jednu cestu. Počítejte spíše s delší dobou, než se vám podaří práci najít, takže s odstupným raději šetřete. Pokud něco dopadne dříve, budete jen příjemně překvapeni.

Proberte situaci s rodinou a společně přemýšlejte, jak fungovat během období hledání práce. Nestavte si příliš ostré mantinely. Možná budete dojíždět, možná budete mít jiné směny a zcela určitě se budete muset učit něco nového, ale to je normální.

A na závěr ještě jednou zdůrazňuji: nenechte se otrávit. Přijít o práci může kdokoliv a kdykoliv. Jediné, co skutečně pomáhá, je aktivní přístup a otevřenost učit se novým věcem.

Přišli jste již někdy o práci?