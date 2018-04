Sociolog radí, co dělat, když nás šéf neposlouchá nebo slyšet nechce

Fungující komunikace nadřízeného a podřízeného je základní předpoklad každé úspěšné práce. Zatímco někomu se spolupracovat se svým šéfem daří, pro jiného je to nepřekonatelný problém. Zodpovědnost za vedení týmu či pracoviště je samozřejmě na šéfovi. Co ale dělat, když máme pocit, že nás šéf neposlouchá? Nebo prostě jenom neslyší?

Vojtěch Bednář Pracuje jako firemní sociolog, pomáhá firmám se vztahy a s vedením.

Je zakladatel webu Firemní sociolog.

Je autorem publikace Jak vyjít se svým šéfem.

Pořádá školení a workshopy v oblasti interní komunikace a manažerského řízení a dovedností.

Především, s problémem nejsme sami. Trápí mnoho lidí na mnoha pozicích, od těch nejnižších po téměř nejvyšší. Nejde o nic neobvyklého.

Stejně tak není neobvyklé, že lidé místo toho, aby problém řešili, jednoduše čekají, až se „něco“ stane nebo až to šéfovi dojde. Realita je však taková, že šéfovi nic nedojde, a pokud se už „něco“ stane, pak téměř s jistotou ta nejhorší možná katastrofa.

Odvrátit ji můžete, když se budete držet následujících pěti rad.

1 Řekněte jasně, co potřebujete

Tak jako vy předpokládáte, že šéfovi dojde, že ho potřebujete, může šéf předpokládat, že nic nepotřebujete. Kdo to vydrží déle, prohrál. Je dobře, když svůj požadavek na šéfa jasně a srozumitelně zformulujete, a když mu ho jasně přednesete. Zapomeňte na náznaky. Snažte se zbavit veškerého emocionálního zabarvení, a snažte se, aby požadavek na šéfa nevypadal jako výčitka „proč jste nám to nedal, když oni už to mají“. To je špatně. Dobře je: „Potřebujeme toto.“

2 Nebojte se opakovat

Je iluze myslet si, že vás šéf pochopí už napoprvé. Kdepak. Pozornost je často nutné získávat opakovaně a současně opakovat požadavky. I tady dáváme pozor, abychom nevyčítali či nevytvářeli zbytečné emocionální zabarvení. Jasně, přehledně, přístupně.

Ze všech možných kanálů komunikace se šéfem je nejlepší vždy ta osobní, z očí do očí. Podstatné požadavky mu můžeme předávat také písemně, e-mailem, ale to je jen a pouze doplněk osobní komunikace. Nejenom pro šéfa platí, že abychom důležitou věc skutečně přijali, musíme jí slyšet nejlépe třikrát.

3 Nemá čas? Kdy má?!

Pokud se vás šéf snaží odbýt tím, že právě nemá čas, nebo má „důležitější práci“, nedejte se. Ale nenuťte ho, aby se právě teď věnoval vašemu problému. Byl by rozmrzelý a dost možná by dával najevo, že ho tím zatěžujete. Místo toho trvejte na informaci, kdy přesně na vás bude mít čas a nespokojte se s vágním konstatováním že „někdy příští týden“.

Jakmile vyprodukuje konkrétní termín, nejlépe před jeho očima si jej zapište (je to forma drobného psychologického nátlaku). Až do určeného momentu pak se svým problémem šéfa nevyhledávejte, nepůsobilo by to dobře. Jakmile nastane, trvejte na tom, aby šéf udělal, co slíbil, tedy věnoval vám čas. Pokud se tento čas pokusí posunout, můžete to akceptovat. Pokud to udělá více než dvakrát za sebou, je na čase hledat šéfova šéfa.

4 Univerzální NE

Pokud je univerzální odpověď šéfa na každý váš požadavek „ne“, je to možná tím, že své požadavky špatně formulujete. Zkuste to jinak: „Jak byste udělal“ nebo „jak máme udělat“ jsou neutrální začátky, které omezují možnost šéfa vás negovat.

Snažte se vyvarovat negativně položených otázek či požadavků. „Nemohl byste“ není šťastný způsob, jak požádat o pomoc. „Nechcete udělat“ si vyloženě říká o zamítnutí. Naopak „prosím pomozte“ se neguje jen stěží a „nabízíme vám řešení“ je správná cesta. Vypadá to možná jako detail, ale to, jak se šéfem mluvíme, má velký vliv na to, jak nám odpovídá.

5 Je to vaše zodpovědnost

Mnoho šéfů se zbavuje své zodpovědnosti tím, že se jí pokouší přenést na podřízené. Jak na ně? Jednoduše. Pokud nám šéf říká, že něco, za co zodpovídá on, je naše zodpovědnost, požadujete po něm co nejvíce informací a záruky toho, že v případě, že to bude špatně, bude stát na vaší straně. Pokud se šéf snaží zbavit zodpovědnosti tím, že vám říká něco ve smyslu „udělejte to jako vždycky“, chtějte jednoduše vědět, co přesně to znamená.

Základem efektivní komunikace se šéfem je oboustranná slušnost, ale také to, že budeme trvat na svých právech a budeme chtít vědět věci, které vědět máme. Největším zabijákem jsou vzájemná očekávání. Našeho šéfa, i nás. Když jím předejdeme, bude svět jednodušší.