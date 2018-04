Vyzrajte na zbytečné výdaje za energie. Tipy pro rodinné úspory

Úspory, které nestojí ani korunu, počítají s tím, že dokážeme být důslední a umíme se řídit pravidlem: halíře dělají talíře. Jenomže s každodenní důsledností nebývá každý kamarád. Když si však spočítáte, kolik peněz může taková nedůslednost stát a co by se za ušetřené peníze dalo pořídit, může to být silnější motiv a argument, proč odbourávat zlozvyky a naučit se důslednosti.

Tip Přepočítávejte na koruny, oč přicházíte

K častým zlozvykům v mnohých domácnosti patří mytí nádobí pod proudem vody. A to i přesto, že je kuchyně vybavena myčkou. „Těch pár kousků přece nestojí za to dávat do myčky,“ zdůvodňujeme si.

Tak počítejte: otevřeným kohoutkem dokáže během pěti vteřin utéct do kanálu jeden litr vody, za minutu to je 12 litrů a budete-li pod tekoucí vodou umývat nádobí 10 minut, protočíte zhruba 120 litrů, to je 0,12 m³ vody. V přepočtu na cenu vody v Praze, kde kubík letos stojí 85,18 korun, přijde takové umývání nádobí docela draho – na 10,20 korun. Když to budete dělat denně, za rok vám do kanálu uteče 43,8 m³ vody a ročně za to zaplatíte 3 730 korun.

A další propočet. Patříte k těm, kdo si čistí zuby a zapomínají přitom zavřít kohoutek? Na jedno čištění tak proteče do kanálu zhruba 30 litrů vody. Kdo si takto čistí zuby dvakrát denně, protočí zbytečně 60 litrů vody, což za rok dělá 21,9 m³ vody. A teď si dosaďte cenu vody ve vašem městě či obci. V Praze vyjde takový zlozvyk na 1 865 korun za rok.

Co může stát únik a spotřeba vody v domácnosti Spotřeba vody litrů za den m³ za rok Kč za rok kapající kohoutek slabě 24 8,76 746 kapající kohoutek silně 54 19,71 1 679 ruční mytí nádobí 2x denně 70 25,55 2 176 protékající splachovač na WC slabě 150 54,75 4 664 Zdroj: spotřeba/únik vody dle PVK, cena vody v roce 2016 v Praze 85,18 Kč/ m³, propočet iDNES.cz

Cena vody přitom dlouhodobě roste. S tím nic neuděláte. Se zlozvykem však ano. Nechávat zbytečně roztočený vodovodní kohoutek není levné. Letos vodné a stočné opět zdražilo o 1,5 procenta a obyvatelé České republiky nyní zaplatí v průměru 8,3 haléře za litr, tedy 83 korun za kubík. Spotřebu vody však podle aktuálního průzkumu společnosti E.ON 43 procent lidí vůbec nesleduje.

Jak se dá šetřit voda:

Myčku nádobí pouštějte jen plnou.

Protékající kohoutky a WC co nejdříve opravte.

Vyplatí se mít úsporný splachovací systém.

Instalací spořičů vody lze při hygieně omezit průtok vody (sprchový šetřič vody čtyřčlenné rodině v průměru ušetří až 980 litrů vody za měsíc).

Při sprchování je spotřeba vody nižší než při koupání ve vaně.

Perte pouze tehdy, když je pračka plná.

Odpad nesplachujte do WC ani umyvadla, vyhazujte ho do koše.

Tip Nezapomínejte na osvědčené rady

Hodně peněz za energie se dá ušetřit i tím, že nebudete zapomínat i na další praktické rady. Třeba ty, že v zimě nebudete pokoje zbytečně přetápět. Podle odborníků je ideální, aby teplota v obývacím pokoji a kuchyni byla mezi 20 a 22 stupni Celsia, v ložnici by neměla překročit 20 stupňů a na chodbě postačí 18 stupňů Celsia. Pokud ovšem patříte k tak zvaným „trenýrkářům“, počítejte s tím, že každý stupeň Celsia navíc znamená zvýšení spotřeby energie až o šest procent.

Další peníze stojí i nesprávné větrání. Jen pro představu. Když necháte okno otevřené hodinu, ztratíte 50 až 75 procent tepla. V zimě bychom proto měli větrat jen krátce okny otevřenými dokořán. Velkou ztrátu peněz znamená i sušení prádla na radiátorech. Podle odborných propočtů se tím může zvýšit spotřeba energie až o 40 procent.

Srazit účet za elektřinu můžete také zkrocením domácích spotřebičů. Tedy tím, že je budete používat uvážlivě. Ušetřit tak můžete i tisíce korun ročně.

Tip Zajímejte se o ceny a porovnávejte

Ušetřit můžete přechodem k levnějšímu dodavateli energií. Ale pozor, abyste neudělali chybu. „Nejprve si zkontrolujte, jaký druh smlouvy máte a jaká se k ní váže výpovědní lhůta. Pokud jste uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou, bývá tato lhůta stanovena zpravidla tři měsíce,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Pokud byste výpovědní lhůtu nedodrželi a chtěli odejít dříve, zaplatíte pokutu. A ta může být poměrně citelná.

Při výběru nového dodavatele energií nehleďte jen na cenovou nabídku, ale porovnejte i obchodní podmínky. Všímejte si výpovědní lhůty, platného ceníku pro konkrétní rok a informace, zda bude změna dodavatele zpoplatněna. „Změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírají tzv. aktivační poplatek za zprostředkování,“ upozorňuje právník Zelený.

Sledujte i to, zda má společnost zákaznické centrum a funkční kontakty. Důležitá je také pověst nového dodavatele. Více podrobností, jak změnit dodavatele energií, abyste ušetřili, čtěte zde.

Tip investujte do spotřebičů prozíravě

Energie můžete ušetřit samozřejmě také tím, že staré spotřebiče vyměníte za nové. To však již vyžaduje určitou investici. Dobrá zpráva je, že si to Češi uvědomují. Podle aktuálního průzkumu má celkem 90 procent Čechů domácnost vybavenou převážně spotřebiči třídy A nebo vyšší.

„Pokud se zákazník při nákupu rozhodne pro nejúspornější spotřebič, téměř vždy jde o pračku (46 procent) nebo ledničku (rovněž 46 procent),“ přibližuje Michaela Špačková, energetická poradkyně z internetové služby E.ON Rádce.

Právě u velkých spotřebičů přitom může i rozdíl jedné třídy znamenat ročně stovky korun navíc na účtu za energie. „Například za elektřinu pro provoz ledničky o objemu 300 litrů zaplatíte 770 korun ročně, pokud jde o nejvyšší energetickou třídu A+++. V nižší třídě A++ jsou roční náklady zhruba o 290 korun vyšší, v třídě A+ je rozdíl dokonce 550 korun,“ poznamenává Michaela Špačková. Při koupi nových spotřebičů je proto dobré investovat uvážlivě a přihlížet i k tomu, kolik bude stát jejich provoz.

