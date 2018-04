Raiffeisen Bank. Nový hráč na trhu hypotečních zástavních listů.

Hypoteční zástavní listy jsou považovány s ohledem na minimální riziko a solidní výnosnost za vhodný doplněk osobního portfolia. Nyní se zájemcům nabízí možnost nakoupit hypoteční zástavní listy květnové emise Raiffeisen Bank. Jaké jsou podmínky jejích HZL?

Pár obecných slov o hypotečních zástavních listech

Hypoteční zástavní listy patří do skupiny dluhopisových cenných papírů. Majitel hypotečního zástavního listu má nárok požadovat na emitentovi za určité časové období splacení nominální hodnoty a v předem určených termínech i stanovených výnosů. Většinou mají charakter cenných papírů na doručitele a jsou volně obchodovatelné. Hypoteční zástavní listy jsou emitovány s dobou splatnosti pět a více let, což znamená, že patří do skupiny dlouhodobých dluhopisů.

Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy s pevnou kupónovou úrokovou sazbou. To znamená, že jeho majitel obdrží po celou dobu splatnosti v pravidelných intervalech konstantní částku (jde o takzvaný kupón) a na jejím konci obdrží samozřejmě také vlastní nominální hodnotu. Při poklesu tržních úrokových sazeb po dobu splatnosti HZL se jeho výnosnost relativně zvyšuje, zatímco při růstu úrokových sazeb je tomu naopak. V tom spočívá určité riziko spojené s pořízením těchto cenných papírů. V případě nepříznivé změny úrokových sazeb má samozřejmě klient možnost nabídnout hypoteční zástavní list k prodeji, avšak jeho cena bude na tržní podmínky také reagovat.

Tržní cena hypotečních zástavních listů je vyjádřena kursem. Ten je stanoven v procentech. V případě, že činí kurs konkrétního listu 110%, pak při nominální hodnotě 10 000 korun je tento list možno získat za 11 000 korun. Ten se samozřejmě mění většinou každým dnem. Pravidelně dochází k jeho změnám působením vlivu alikvotní úrokové míry. Kromě toho jsou výnosy plynoucí z hypotečních zástavních listů osvobozeny od jakýchkoli daňových povinností, což jejich atraktivitu výrazně zvyšuje. Je třeba si uvědomit, že finančních produktů bez jakýchkoli daňových povinností není na našem trhu mnoho.

Proč emituje banka hypoteční zástavní listy

K emitování hypotečních zástavních listů je třeba získání zvláštní licence Ministerstva financí a souhlasu centrální banky. Smyslem jejich emise je získání zdrojů pro vlastní poskytování hypotečních úvěrů. Právě z toho důvodu mají hypoteční zástavní listy delší dobu splatnosti. Hypoteční banky zpravidla nabídnou majoritní část svých emisí nejdříve institucionálním investorům a zbývající, menší část drobným investorům.

Stručná charakteristika hypotečních zástavních listů



Riziko Výnosnost Likvidita nízké nadprůměrná průměrná

Jaké jsou podmínky květnové emise Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank začátkem května emitovala první tranši hypoteční zástavní listy v celkové nominální hodnotě 500 miliónů korun (celá emise by měla mít hodnotu dvou miliard Kč). Z této tranše bylo 80 procent nabídnuto k odkupu větším institucím a zbývajících 20 procent jmenovité hodnoty této tranše banka nabídla drobným investorům.

Základní charakteristika HZL Raiffeisen Bank



Jmenovitá hodnota Splatnost Kupónová míra Aktuální kurs Čistý výnos 10 000 Kč 5 let 7,5 % 108%* 5,2%

Vysvětlivky:

*Hodnota aktuálního kursu se samozřejmě v čase mění a v tomto okamžiku je s největší pravděpodobností již jiná.

Čistý výnos je měřen na základě hodnoty čistého výnosu do doby splatnosti. Ten lze charakterizovat jako roční výnosnost, kterou dosáhne investor od jeho zakoupení do jeho splatnosti.

Jak lze HZL u Raiffeisen Bank nakoupit

Každý zájemce o HZL musí mít založen majetkový účet vedený u Střediska cenných papírů. Následně mu stačí průkaz totožnosti a to je v podstatě vše. Minimální objem investice jsou tři podílové listy. Nezbytným krokem celé transakce je sepsání smlouvy o úplatném převodu cenného papíru. Zde klient stanoví rozhodný den celé transakce. Po uzavření smlouvy skládá klient kupní cenu. Raiffeisen Bank nabízí klientům možnost složení kupní ceny jak v hotovosti, tak převodem z účtu. Administrativní poplatek nákupu činí 100 korun. Ten nepřipadá bance, ale Středisku cenných papírů. Posledním krokem je obdržení vyrozumění ze Střediska cenných papírů, které vám sdělí, že na vašem účtu přibyl určitý počet hypotečních zástavních listů Raiffeisen Bank.

Myslíte si, že hypoteční zástavní listy od raiffeisen Bank jsou vhodný prostředek ke zhodnocení vašich peněz? Těšíme se na vaše názory.