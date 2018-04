Raiffeisen - specialista na východní Evropu

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft byla založena koncem roku 1985. Během pěti let se jí podařilo stát se v Rakousku největší investiční společností. Dodnes patří k největším, ale ostatní společnosti jako Erste-Sparinvest a Capital Invest rozhodně nedají svou kůži, resp. podíl na trhu zadarmo.

Díky vysokým objemům spravovaného majetku působí ve společnosti několik týmů manažerů, které jsou na sobě do jisté míry nezávislé a soustřeďují se vždy na vybrané segmenty trhu. V dluhopisovém segmentu nejvýznačnější pozici zaujímají správci euro , v oblasti se management specializuje na fundamentální analýzu rakouského trhu, střední a východní Evropu a na evropské růstové burzy. Při globálním investování společnost spolupracuje s partnery Capital International a Wellington Management Company. Oba partneři mají více než šedesátiletou tradici managementu .

Jak probíhá složení portfolia?

Pro výběr konkrétních titulů do fondu existují dvě základní metody. Obě společnost využívá, každou pro jiný druh aktiv. Pro je určena analýza . Ta spočívá nejprve ve výběru jednotlivých trhů a měn, do kterých bude chtít fond investovat, a to s přihlédnutím na aktuální situaci na trzích. Poté dochází k výběru klíčových sektorů a teprve jako poslední následuje výběr konkrétních titulů. Stěžejní je tento postup především pro euro dluhopisy a středoevropské dluhopisy.

Opačný přístup je použit na , u nichž dominuje metoda . Nejprve tedy dochází k analýzám jednotlivých společností ještě před tím, než se posoudí příležitosti jednotlivých sektorů a trhů. Z těchto výsledků pak vzniká globální investiční strategie. Tímto přístupem se řídí i management Evropského dluhopisového fondu vysokého výnosu, jehož portfolio je tvořeno dluhopisy s nízkým ratingem (BB-CCC).

Top-down analýza převažuje i u zastřešujících . Ty ale nezískaly povolení Komise pro cenné papíry na veřejnou nabídku v České republice. Opakuje se tedy situace jiných investičních společností, které se taktéž potýkaly s problémy při povolování veřejné nabídky. Mnohdy zbytečné požadavky a s nimi spojené vyšší náklady vedly až k tomu, že společnosti žádosti stáhly.

V České republice tak Raiffeisen nabízí jen 16 podílových fondů, což je v porovnání s konkurencí podstatně méně. V nabídce převažují dluhopisové fondy (celkem 7), následované akciovými (6), fondy peněžního trhu (2) a jedním smíšeným fondem. V těchto fondech je celkem obhospodařováno 5,5 miliardy eur.

Pro větší přiblížení společnosti vám nabízíme bližší profil tří fondů, které jsou pro českého investory nejzajímavější.

Název fondu Výkonnost (k) Vlastní jmění od počátku roku 1 rok 3 roky ( v mil. EUR) Východoevropský akciový 13,52% 27,6% 71,49% 203 Evropský dluhopisový 5,63% 5,2% 21,2% 740 Globální akciový -27,7% -21,9% -10,0% 731

Zdroj: Fincentrum

Raiffeisen Východoevropský akciový fond – jeden z mála akciových fondů, které v posledních dvou letech dosahují kladné výkonnosti. Nejedná se o náhodu. Mezi devíti nejvýkonnějšími fondy za poslední rok se nalézají čtyři fondy investující na trzích střední a východní Evropy. Přes globální dopad medvědí nálady na hlavních světových akciových trzích zasáhla tato mizérie východoevropské trhy jen částečně. Je však nutné přihlédnout k tomu, že trhy tranzitivních ekonomik jsou silně a je proto nutné investovat do fondů zaměřených na tuto oblast se zvýšenou opatrností. fondu činí vcelku příznivá 3%. je poměrně vysoký a je stanoven ve výši 2%. Vyšší poplatek je zapříčiněn zvýšenou náročností na řízení silně volatilního fondu a náročnější fundamentální analýzu jednotlivých firem.

Raiffeisen Evropský dluhopisový fond – podle objemu majetku největší podílový fond Raiffeisen na českém trhu. Investice směřují výhradně do dluhopisů s vysokou bonitou denominovaných v euro. Jedná se tedy převážně o státní dluhopisy. fondu je 5,5 roku. Těžiště fondu tak tvoří dluhopisy se střední dobou splatnosti. V porovnání s českými dluhopisovými fondy je fond zatížen vyšším vstupním poplatkem ve výši 2%. Poplatek za správu 0,5% odpovídá českým fondům stejného typu.

Raiffeisen Globální akciový fond – podle objemu majetku jen s těsným odstupem druhý největší podílový fond Raiffeisen na českém trhu. Přes slovo globální v názvu se fond zaměřuje především na nejvýznamnější světové burzy v Severní Americe, Evropě a Japonsku. Největší podíl v portfoliu mají akcie denominované v USD (45%), následované EUR (21%) a GBP s JPY (oba 10%). Fond se sice může pyšnit ratingem AAA od S&P Fund management rating, ale ani on se nevyhnul těžkým propadům kurzu v důsledku poklesů akciových trhů. Zlepšení situace lze očekávat až po trvalejším hospodářském růstu v USA a v Evropě. Vstupní poplatek je jako v prvním případě stanoven na úrovni 3%, ale poplatek za správu je nižší a činí 1,5%.

je shodná pro všechny fondy a je stanovena ve výši 30 000 korun. Přestože se nejedná o přespříliš vysokou částku, jiné společnosti jsou k investorům vstřícnější a minimální investice začínají již na 3 000 korunách.

Více nejen o zahraničních, ale i českých fondech se dozvíte ZDE.

Na závěr je nutné podotknout, že až na dva fondy v USD fondy znějí všechny fondy Raiffeisen na EUR. Čeští investoři tak musí při investici do těchto fondů počítat i s kurzovým rizikem. Vzhledem k trvalému posilovacímu trendu české koruny je tak při srovnávání s investicemi do českých cenných papírů diskonotvat výnos v eurech zhodnocující korunou. Např. Východoevropský akciový fond by po odečtení zhodnocení koruny o 10% stále přinášel zajímavý, ale nikoliv ojedinělý výnos. V případě dluhopisového fondu by investor během uplynulého roku dokonce realizoval ztrátu.

Také jste investovali v cizí měně? A jaký byl váš výnos? Jaké jsou vaše zkušenosti s fondy Raiffeisen? Těšíme se na vaše názory!