Raiffeisenbank nebude podporovat KTP Quantum

Nejenže nebude do skupiny investovat, ale odmítá i posílat ze svých účtů peníze, které pro KTP složila třetí strana. Potvrdily to dva zdroje blízké vedení banky. Na účet u Raiffeisenbank složil minulý týden neznámý investor asi 130 milionů korun. Ty měla banka poslat na účet ČSOB. "Nešlo by jen o přeposlání peněz, ale o složitější transakci, a proto jsme od operace ustoupili," uvedl bankovní zdroj.

Mluvčí banky Tomáš Krones se ke vztahu banky a KTP nechtěl vyjadřovat. ČSOB má nyní v zástavě nejcennější majetky skupiny KTP – akcie tří lázeňských společností. Prodej zástavy blokuje předběžné opatření od soudu. Pokud by zástava propadla, ztratila by KTP šanci vrátit investorům vložené 2,2 miliardy korun. Mluvčí KTP Jan Charvát tvrdí, že do skupiny KTP hodlá vstoupit švýcarská Anker Bank. Zájem potvrzují i její vrcholní představitelé.