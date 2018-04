Ráj investorů - země vycházejícího slunce?

V posledních několika týdnech se v souvislosti s akciovými trhy mluví o Japonsku stále více. Zajímavé na této zemi jsou dva faktory – dlouhotrvající pokles akciových trhů a nízká cena akcií. Jak již bylo řečeno v článku Tokijská burza hledá nové dno japonské akcie jsou přibližně na takové úrovni, na jaké byly před plnými dvaceti lety (viz graf). Z grafu lze získat jedno nepříliš optimistické zjištění. A sice, že v případě investice do akciových titulů japonských emitentů, ani po uplynutí časového horizontu 5 let, který se obecně doporučuje jako dolní mez pro akciová portfolia, neplyne pro investora zisk.

O investicích se více dozvíte ve specializované sekci ZDE Japonsko je však velmi specifická země, od čehož se odvíjí i současný trend na akciových trzích. Pokud bychom se měli vrátit o půlstoletí zpět, v Japonsku postupně mizí starší podnikatelská (konglomerátní) uskupení zvaná zaibatsu a po druhé světové válce jsou vytlačovány novou strukturou, tzv. keiretsu. Keiretsu je druh podnikového uskupení, kdy se většinou okolo jedné banky vytvoří skupina podniků, které mají společné následující charakteristiky: úvěr od banky a vzájemné majetkové propojení. Ačkoli takovéto uspořádání přivedlo Japonsko k poválečnému boomu, od devadesátých let je jeho přínos považován přinejmenším za diskutabilní.

Zdroj: Economy.com

(Maximum 29. prosince 1989: 38916 b. – minimum 10. března 2003: 8144,12 b.)

Ochranářské a protiimportní opatření brzdí v současnosti nastartování ekonomické aktivity v Japonsku, také známé problémy japonských bank mají své kořeny opět v těchto strukturách.

Keiretsu byly doménou velkých společností, které však nepředstavují rozhodující podíl na HDP v Japonsku. Až devadesát procent japonského HDP je totiž generováno malými a středně velkými společnostmi. Ty se postupně osamostatňují a nejsou již svázány s konglomeráty velkých společností. Podle časopisu Newsweek je v Japonsku přes 3000 small capů, tedy společností s malou tržní kapitalizací.

Už na začátku loňského roku se o japonských akciích psalo jako o podhodnocených cenných papírech. V současnosti, po dalším poklesu trhů, platí toto tvrzení dvojnásob – alespoň pro small capy. Jejich cena na veřejném trhu je často menší než likvidační cena podniku (hodnota získaná pouze prodejem aktiv podniku). Jelikož v Japonsku již nejsou určující zmíněné keiretsu a trh je mnohem více tržně orientován (př. cenová konkurence), existuje u malých akcií výrazný růstový potenciál. Zde existují dva odlišné přístupy. Jeden tvrdí, že třída small capů jako taková poroste, druhý přístup se zaměřuje na vyhledávání nejvýnosnějších příležitostí v tomto segmentu. Na čem se však mnoho analytiků shodne, je to, že japonské malé firmy představují výrazné nevyužité příležitosti. Pokud již budeme uvažovat o investici do japonských cenných papírů, máme v ČR bohatou nabídku regionálních fondů. Avšak kromě dvou fondů (Credit Suisse a Parvest) se žádný jiný fond nekoncentruje na small capy. Zbytek fondů je totiž nejvíce zainvestován právě u největších japonských firem. Právě takové fondy ale trpí poklesem indexů (trhů) japonských akcií.

Co říci závěrem? Notoricky známé tituly z japonských burz plně pocítily pád trhu, avšak u nich se jen zřídka rýsuje příležitost vysokého výnosu. Naproti tomu „neznámé“ malé společnosti dávají tušit nadprůměrné výnosy. Zájem investorů se tak pomalu přesouvá k těmto aktivům. Nesmíme zapomenout zdůraznit riziko, které je v případě japonských small capů na vysoké úrovni. Nebude lehké nalézt růstovou akcii na trhu, který byl (a stále často je) analytiky považován za "nepropustný".

Myslíte si, že jsou japonské akcie vhodnou investicí? Investovali byste v současnosti do fondů zaměřených na japonské small capy? Těšíme se na vaše názory.