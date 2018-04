Raketový start do nového roku

Zvýhodnění pro stávající klienty

Do nového roku připravila Živnobanka nový ceník své rodiny fondů. Nejvýznamnější změnou oproti předchozímu stavu je způsob určení vstupní přirážky při investování do fondů Živnobanka. Výše vstupního poplatku ani odstupňování v několika pásmech se nezměnily, ale změnil se základ, ze kterého je poplatek vypočítáván. Nyní již není směrodatná výše jedné konkrétní investice, ale součet právě realizované investice a celkových aktiv klienta ve fondech Živnobanka ke dni připsání investice na účet fondu.

Jako přiklad poslouží investice ve výši 30 tis. Kč do Živnobanka – Obligačního fondu. Pro tuto investici by platil vstupní poplatek 0,9%. Dejme tomu, že klient má již ve fondech Živnobanka zainvestováno dalších např. 90 tis. Kč z dřívější doby. Celkem tedy dosahuje hodnota jeho aktiv 120 tis. Kč a klient se ta dostává do výhodnějšího pásma se vstupní přirážkou pouze 0,3%. Na této konkrétní investici tak klient ušetří 180 Kč.

Přestože trh podílových fondů zdaleka ještě není nasycen, o čemž svědčí vysoké nárůsty vlastního jmění fondů, tak se Živnobanka snaží motivovat i stávající klienty. Společnosti zatím loví raději nové klienty. Touto podporou se Živnobanku pokouší udržet si stávající klienty, podpořit je při pravidelném investování a udržet si tak široké a stabilní klientské portfolio. Na druhé straně je ovšem nutné podotknout, že vstupní poplatek by neměl hrát klíčovou roli při rozhodování o výběru fondu. Potenciální investor by spíše měl hledět na to, zda investiční strategie fondu vyhovuje jeho představám. Navíc úspora na poplatku není tak veliká, aby mohla investora výrazně ovlivnit.

Otevírání fondů stále nekončí

Rok 2003 je snad definitivně posledním rokem, kdy stále ještě může dojít k přeměně investičních fondů na otevřené podílové fondy. Jedná se však spíše o výjimečné případy, zejména pokud se jedná o ochranu zájmů akcionářů. Nejvíc investičních fondů pod svou správou má První investiční společnost.

Na základě žádosti fondů právě z výše uvedeného důvodu prodloužila Komise pro cenné papíry termín přeměny

• Investičního fondu bohatství, a.s.

• Investičního fondu obchodu, cestovního ruchu a služeb, a.s.

• Křišťálového investičního fondu, a.s.

Na otevřený podílový fond nejdéle do konce roku 2003. O přeměně rozhodly řádné valné hromady fondů, KCP přeměnu povolila a fondy požádaly Rejstříkový soud o výmaz z obchodního rejstříku. Soud však výmaz zatím neprovedl.

Obchodování podle UNISu

Fondy členů Unie investičních společností vstoupily do nového roku raketovým tempem. Nejenže vymazaly pokles vlastního jmění z konce roku, ale dokázaly jej výrazně zvýšit a přeskočit opět hranici 100 miliard Kč na konečných 102,4 mld. Kč. Největší podíl na tomto vývoji měli staří známí v čele s ČSOB Výnosovým. I bez jeho 3,3 mld. Kč by čisté prodeje dosáhly výrazně nadprůměrných 900 milionů Kč. Zajímavé je, že po delší době nárůst majetku ISČS Sporoinvestu překonal nárůst u ISČS Sporobondu. Jediný výraznější odliv prostředků zaznamenal OB Kvanto Kombinovaný. Je to způsobeno jeho teprve nedávným otevřením.

Z pozitivního vývoje na počátku nového roku těžily všechny skupiny fondů, a to i přes mírné korekce na akciových trzích v závěru týdne. V záporných číslech tak skončily mezi akciovými fondy jen fondy společnosti Akro. Naopak fond peněžního trhu této společnosti se umístil na prvním místě ve své kategorii. Ačkoli mají podobnou strategii, zaznamenaly ISČS Trendbond a IKS Plus bondový výrazný rozdíl ve výkonnosti (0,66 % oproti 0,07 %). Vůbec nejvyšší výkonnosti dosáhly akciový ČP Invest - Fond nové ekonomiky, který profitoval z výrazného nárůstu cen technologických akcií.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 3,33 mld. OB Kvanto Komb. - 30 mil. ISČS Sporoinvest 336 mil. 1.IN Restituční - 5 mil. ISČS Sporobond 272 mil. IKS Globální - 3 mil. Akciové fondy ČPI Nové ekonomiky 4,70 % Akro Mezinárodní akciový - 1,42 % ČPI Globálních značek 4,52 % Akro Svět - 1,12 % ISČS Eurotrend 4,32 % ČSOB Evropský akciový 0,51 % Dluhopisové fondy ISČS Trendbond 0,66 % ČSOB Nadační - 0,05 % ISČS Sporobond 0,26 % ČSOB Český dluhopisový - 0,03 % ČPI Korporátních dluhopisů 0,25 % 1.IN Dluhopisový - 0,02 % Fondy peněžního trhu Akro Obligace 0,48 % 1.IN Peněžního trhu - 0,07 % ISČS Merkur 0,19 % ČSOB Český peněžní trh 0,0 % ČSOB Výnosový 0,17 % IKS Peněžní trh 0,03 % Fondy fondů 1. IN Fond fondů 2,10 % IKS Fond fondů 1,53 % ISČS Globaltrend 1,33 % Smíšené fondy ISČS Sporomix 5 2,78 % Balancovaný f. nadací, ŽB-Trust - 4,26 % ČPI Smíšený 2,44 % investAGe AG7 - 0,27 % Akro Mezinárodní balancovaný 1,72 % investAGe AGb - 0,22 %

Zdroj: UNIS ČR