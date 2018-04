Rakouské nezaměstnané čeká přísnější metr

Od ledna příštího roku vzroste minimální mzda o pět set na 6700 korun. Má lidi odradit od toho, aby raději zůstávali doma na sociálních dávkách a nepracovali. U rakouských sousedů nedávno přikročili k razantnějším krokům. Rakouští nezaměstnaní se musí připravit na částečné zpřísnění podmínek, za kterých budou moci odmítnout místo od úřadu práce, aniž přijdou o podporu v nezaměstnanosti. Odbory a zaměstnavatelé chtějí novými pravidly zajistit větší pružnost při zaměstnávání lidí bez práce a dosáhnout poklesu počtu dlouhodobě nezaměstnaných. Ochranná doba, během níž mohl nezaměstnaný odmítnout pracovní místo, jež neodpovídalo jeho dosavadní pracovní kariéře a dalším kritériím, se zkrátí na 100 dnů ze současných šesti měsíců.

Zatímco nyní nemusí nezaměstnaní nastoupit do nové práce mimo své bydliště, pokud by tím byla znevýhodněna jejich rodina, podle nových podmínek může cesta do práce a zpět domů zabrat až čtvrtinu pracovní doby. Na druhé straně však lidé nemusí přijmout nabízenou práci, která nedosáhne jisté úrovně jejich předchozího příjmu. Během prvních 120 dnů od zařazení do evidence nezaměstnaných je tato hranice nastavena na 80 procent, poté klesá na 75 procent dřívější mzdy. V této oblasti zaměstnavatelé částečně ustoupili odborům, protože dosud platilo všeobecné pravidlo přiměřeného výdělku v závislosti na kolektivní smlouvě. Výjimkou je práce na částečný pracovní úvazek, kde se pokles výše platu nepředpokládá. Vzhledem k dohodě sociálních partnerů se neočekává, že by ministerstvo hospodářství nová pravidla odmítlo. V rámci dosavadní legislativy se pozastavení vyplácení podpory nezaměstnaným nebo sociálně odkázaným, kteří odmítli nastoupit do nového zaměstnání, využívalo jen v nepatrné míře.