Nechte se „orejtovat“. Získáte tím výhody

Sedm ratingových stupňů: Zelené stupně (A, B+): charakterizují firmu či občana v dobré ekonomické situaci

Žluté stupně (B, B-): průměrný podnik/občan

Červené stupně (C+, C, C-): problémová firma/občan, kteří budou obtížně shánět financování. Stupeň C minus je vážným signálem o velmi špatné situaci hodnocené firmy/občana Získat rating trvá zhruba 10 pracovních dnů, bližší podrobnosti najdete zde. Zdroj: Hospodářská komora hl.m. Prahy