Razantní krok americké centrální banky situaci do jisté míry uklidnil

Kvůli této nepříznivé situaci v úterý nečekaně zasáhla americká centrální banka FED. Na svém mimořádném zasedání snížila klíčovou úrokovou sazbu v USA, federal funds rate, o 0,75 procentního bodu na 3,50 %. Americká centrální banka takto aktivně naposledy zasáhla po teroristických útocích na New York v září 2001. Úrokové sazby jsou tedy v současných USA na stejné úrovni jako v Česku, přitom české úroky jsou nejnižší v celé Evropské unii.

Americká centrální banka se tak pokusila zastavit začínající recesi v domácí ekonomice a zklidnit padající světové akciové burzy. Akcioví investoři vzali razantní krok FED s jistou úlevou. Včera se americké akciové indexy dostaly po pěti ztrátových dnech konečně do černých čísel. Index Dow Jones Industrial Average si připsal 2,5 %, S & P 500 2,14 % a technologický index Nasdaq více než 1 %.

Forex – devizový trh

Americký dolar - euro (EUR/USD) – Americká měna koncem minulého týdne proti evropské měně posilovala, maxima dosáhla toto pondělí, kdy uzavírací kurz činil přibližně 1,443 dolaru za euro. V úterý ovšem guvernér americké centrální banky Ben Bernanke velice razantně snížil úrokové sazby o tři čtvrtě procentního bodu, čímž se americká měna stala pro investory ještě méně atraktivní. Došlo tedy k oslabení dolaru až k úrovni 1,467 dolaru za euro. V průběhu včerejška a dneška se obchodování s euro - dolarem stabilizovalo a momentální kurz odpovídá úterní zavírací hodnotě 1,467 dolaru za euro. Podle některých ekonomů by mohl dolar vůči euru do konce roku ještě oslabit až o 15 % a na konci roku by se mohl kurz pohybovat kolem 1,65 dolaru za euro. Vývoj kurzu amerického dolaru závisí zejména na dalším vývoji ekonomiky USA a postojích amerických a evropských centrálních bankéřů.

Japonský jen - americký dolar (USD/JPY) – Japonská měna vůči americkému dolaru v minulém týdnu posilovala s tím, jak se již stávají carry trade obchody nevýhodnými. I přes obavy o stav japonské ekonomiky, která jeví pouze mírné náznaky expanze, se japonské měně daří, a to z toho důvodu, že se ekonomika USA nachází a bude nacházet v horší situaci než ekonomika Japonska. V tomto týdnu je na tomto měnovém páru zřejmá určitá konsolidace a momentální kurz se už od včerejška pohybuje kolem úrovně 106,65 yenů za americký dolar. Důležitou informací pro investory také je, že japonská centrální banka (Bank of Japan) v úterý podle očekávání ponechala klíčovou úrokovou sazbu beze změny na úrovni 0,5 %.

Česká koruna - euro (EUR/CZK) – V minulém týdnu česká koruna vůči euru poměrně výrazně oslabila. Počátkem týdne se kurz pohyboval kolem úrovně 25,84 korun za euro a v závěru týdne koruna uzavřela na úrovni 26,21 korun za euro. Toto pondělí došlo k dalšímu oslabení koruny až k úrovni 26,28 korun za euro. V úterý ovšem prohlásil člen Bankovní rady České národní banky Vladimír Tomšík, že je česká měnová autorita připravena úrokové sazby zvýšit, pokud by poptávka tlačila na růst cen nebo by se zvýšily odhady inflace. Centrální bankéři budou o úrokových sazbách jednat 7. února a investoři očekávají zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu. V tomto roce by to pravděpodobně nebylo zvýšení poslední. Druhým impulzem pro českou korunu byly v tomto týdnu zprávy, že by krize v USA mohla významněji ovlivnit ekonomiku eurozóny a evropští centrální bankéři zmírnili svůj protiinflační postoj a zdůraznili, že je také třeba pečovat o ekonomický růst. V současné době tedy připadá v úvahu i snížení úroků Evropskou centrální bankou. Koruna po těchto zprávách začala v úterý výrazně posilovat, její posilování trvá doteď, i když je patrná určitá stabilizace, a momentálně se kurz pohybuje kolem úrovně 25,95 korun za euro.

Česká koruna - americký dolar (USD/CZK) – Vývoj tohoto měnového páru byl obdobný jako vývoj kurzu koruny vůči euru. Minulé pondělí ukončila koruna svoje posilování a zastavila se na úrovni 17,63 korun za dolar. Poté koruna výrazně posilovala až do konce pondělního obchodování a její minimum dosáhlo úrovně 18,21 korun za dolar. V úterý ovšem přišel razantní krok americké centrální banky v podobě snížení úrokových sazeb o tři čtvrtě procentního bodu a od tohoto okamžiku koruna posiluje až k současné hodnotě 17,69 korun za dolar. Vzhledem k pravděpodobnému zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou a dalšímu pravděpodobnému snižování úroků v USA a samozřejmě také díky vysoké pravděpodobnosti recese americké ekonomiky má česká koruna prostor pro další posilování otevřen.

Komodity

Ropa – Cena severomořské ropy Brent zastavila toto pondělí svůj strmý pád, který začal 4. ledna z úrovně 97,80 dolarů za barel, a ukončila obchodování na úrovni 87,40 dolarů za barel. Celý tento týden je patrná konsolidace trhu a cena osciluje v rozpětí 87,30 až 88,40 dolarů za barel. Aktuální cena severomořské ropy Brent činí 88,00 dolarů za barel. Ropu stáhl dolů propad na akciových trzích a obavy z poklesu globální ekonomiky. Cena ropy sice z rekordních více než 100 dolarů za barel, kam povyskočila počátkem ledna, poklesla o necelých 12 %, nicméně je však stále o více než 60 % vyšší oproti stejnému období v loňském roce. Cenu ropy podporují nízké úrovně zásob tohoto černého zlata, omezení těžby ropným kartelem arabských zemí OPEC a vysoká, a často zejména spekulativní poptávka od investorů.

Zlato – Vývoj ceny zlata v posledních týdnech připomíná jízdu na horské dráze. Minulý týden v pondělí dosáhla cena zlata svého dlouhodobého maxima na úrovni 904 dolarů za troyskou unci. Růst ceny zlata táhla obava investorů, že se tradičním finančním aktivům, zejména akciím, nebude v nejbližší době dařit. Poté ovšem začalo zlato prudce klesat a svého lokálního minima dosáhlo minulou středu na úrovni 876 dolarů za troyskou unci. Od minulého čtvrtka byla situace poměrně volatilní, zejména díky snížení úrokových sazeb v USA. Vzhledem k tomu, že bylo toto snížení úroků mimořádné, byly dojmy investorů smíšené. Jedni říkají, že FED musí pravděpodobně vědět něco strašného o budoucím vývoji americké ekonomiky, proto došlo ke snížení úroků tak náhle a tak razantně. Druhá skupina investorů se domnívá, že FED nechtěla finanční trhy vystrašit, že chtěla pouze uklidnit současnou panickou situaci a nechat si prostor pro další snížení úroků na svém pravidelném zasedání, které proběhne 29. až 30. ledna. Renomovaný ekonom, profesor na Harvardu a bývalý hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu Kenneth Rogoff prohlásil: "…kladu si pouze jednu otázku. Sníží se sazby o dalších 50, nebo dokonce ještě jednou o 75 bazických bodů?" Uvedl to v rozhovoru pro německý deník Handelsblatt. Nejistota je na trzích proto obrovská a díky tomu se zlatu poměrně daří. Aktuální cena se pohybuje kolem 900 dolarů za troyskou unci. Zlato tak vykonává svoji klasickou funkci ochránce kapitálu v době krizí.

Akciové trhy

Česko – Pražská burza včera spadla o další 4 %. Od Nového roku, kdy krize vypukla, klesly akcie na pražské burze již o 23 %. V současné chvíli je patrná konsolidace, FED trhům pomohla a pražská burza mírně stoupá. Aktuální hodnota akciového indexu pražské burzy PX činí 1 494 bodů.

USA – Toto úterý uzavřel index Dow Jones Industrial Average na hodnotě 11 971 bodů, což od počátku roku znamenalo pokles o téměř 10 %. Americká centrální banka akciové investory nicméně mírně uklidnila, pokles se zastavil a momentální úroveň indexu činí 12 055 bodů. Širší index S & P 500 se vyvíjí totožně s indexem Dow Jones, jeho momentální úroveň činí 1 317 bodů. Americké burzy teď jeví známky mírného oživení.

Západní Evropa – Situace na burzách v Londýně, Frankfurtu, Paříži či Madridu se po brutálních výprodejích, které skončily toto úterý, stabilizuje, akciové indexy mírně posilují.

Asie – Také v Japonsku skončily brutální výprodeje toto úterý, situace se stabilizuje, hlavní akciový index burzy v Tokiu Nikkei 225 nepatrně posiluje. Ztráta japonského trhu od počátku roky nicméně činí více než 12 %. Situace v Hong Kongu se také od úterý zlepšila. Od svého úterního minima index Hang Seng posílil o 8 %, nicméně celková ztráta od počátku roku dosahuje hrozivých 15 %. Také akciový trh v Číně se stabilizuje, ztráta čínského akciového indexu HSCEI ovšem činí od počátku roku nevídaných 20 %.

Celkově můžeme říci, že burziáni mají stále větší strach z hluboké recese ve Spojených státech. Doufejme, že ze strany Spojených států nepřijdou nějaká protekcionistická opatření a rostoucí počet obchodních omezení. Tím by se krize ještě prohloubila, zejména v regionech mimo USA. Další situace bude záležet na příštích krocích americké centrální banky FED, Evropské centrální banky, hospodářských výsledcích firem z finančního sektoru a makroekonomických zprávách z USA.