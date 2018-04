Rázná odpověď na program ČS. ČMHB nabízí hypotéky od 6 procent.

Ostrý boj o klienta se rozhořel na trhu s hypotékami. Další bankou po GE Capital, která zareagovala na nabídku České spořitelny, je dosavadní lídr trhu ČMHB. Klienti mohou u ní získat úvěr již za šest procent.

Po skvělém rozjezdu hypotečního bankovnictví v loňském roce dostal trh s financováním bydlení v prvních měsících studenou sprchu. To nejlépe vystihuje statistika poskytnutých hypoték v prvním čtvrtletí letošního roku, která sice přinesla meziroční zlepšení, avšak v porovnání s posledním čtvrtletím letošního roku výrazné ochlazení. Příčiny poklesu počtu uzavřených hypoték lze hledat ve dvou rovinách.

V první řadě zájemci o hypotéky čekali na vyjasnění situace v oblasti státní podpory, která klesla na dvě procenta. Veřejnost však očekávala její opětovné zvýšení, a proto váhala s čerpáním hypoték či podáváním žádostí. Celý legislativní proces ještě sice není ukončen, avšak návrat na předchozí čtyřprocentní úroveň nevypadá příliš pravděpodobně. Druhou příčinou lze spatřovat v kroku České spořitelny, která s předstihem několika měsíců oznámila svůj záměr spustit program levných hypoték (pro podrobnější informace klikni zde). Jako první zvedla hozenou rukavici GE Capital (podrobnosti nejdete zde) následovaná ČMHB. S čím tedy lídr českého trhu hypoték přichází?

Hypotéku od ČMHB lze získat již za šest procent

Hlavním trumfem, s kterým vystupuje ČMHB do boje o klienta, je hodnota úrokové sazby. Ta bude tvořena součtem aktuální roční sazby Pribor a koeficientu, který zohledňuje bonitu žadatele. Samozřejmě platí úměra, že čím je klient bonitnější, tím nižší koeficient bude mít. Z toho samozřejmě vyplývá, že takový klient získá nižší úrokovou sazbu. ČMHB člení klienty do třech kategorií (A,B a C), které se odlišují hodnotou koeficientu.

Kritéria pro hodnocení bonity a s ním související přidělované pevné odchylky (koeficient) banka nezveřejňuje.

V případě, že klient bude zařazen do kategorie A, získá úrokovou sazbu ve výši okolo šesti procent (při současné hodnotě „ročního Priboru“ 5,04%) a nic mu nebrání k podání žádosti o státní příspěvek. Samozřejmě musí splňovat kritéria vládního nařízení pro poskytnutí státního příspěvku. Státní příspěvek činí v současné době dvě procenta, což při kombinaci státní podpory a nízké úrokové sazby dává velmi nízké úrokové zatížení. Na rozdíl od programu Top bydlení od ČS nabízí ČMHB tyto úrokové sazby na celý úvěr. Jenom pro osvěžení připomínám, že ČS bude poskytovat tříprocentní dotaci pouze na polovinu hypotečního úvěru.

Jen pro nové klienty

Výše uvedené podmínky bude nabízet ČMHB pouze pro nové klienty. Nemohou tedy o ně požádat klienti, kterým nyní kupříkladu končí období fixace. Naopak klienti, kteří v květnu odmítli podepsat smlouvu a čekají na nové podmínky, budou moci těchto sazeb využít. ČMHB spouští tento projekt 1.června.

ČMHB má právo měnit sazby pevných odchylek pouze jednou za pět let. Po pěti letech také dochází k přehodnocování klienta z hlediska bonity. Může se tedy stát, že klient zůstane ve stejné kategorii nebo může jít do kategorie jiné. Se změnou bonitní kategorie se také mění hodnota pevné odchylky (koeficientu) a samozřejmě celé úrokové sazby, která je tvořena součtem aktuální hodnoty Priboru a tímto koeficientem. Každý rok však stanovuje banka novou výši sazby, kterou odvozuje podle aktuální výše sazby Pribor.

Zatímco tedy hodnota pevné odchylky se může měnit v pětiletých intervalech, tak hodnota úrokové sazby se stanovuje každý rok v závislosti na hodnotě Priboru. Po jednom roce splácení bude mít klient možnost požádat o změnu “roční sazby” na pětiletou. Pro úvěry se sazbami s platností jednoho roku zvyšuje ČMHB poplatek za správu úvěru o 30 korun.

Jak hodnotíte nabídku ČMHB vy? Jeví se vám jako výhodnější ve srovnání s ČS a GE Capital? Těšíme se na vaše názory.