Reakce společnosti KTP Quantum

V souvislosti s dnešním článkem Martina Nejedlého na serveru finncentrum.cz s názvem Kolik ti přinese? Quantum?“ je společnost KTP Quantum, a.s. v zájmu ochrany svého dobrého jména nucena uvést na pravou míru některá tvrzení autora tohoto příspěvku. Podle dosavadních analýz vycházel autor z informací na internetové stránce www.hyperlink.cz/quantum, které však nejsou oficiálními stránkami společnosti KTP Quantum, a.s. Společnost zvažuje podání trestního oznámení na provozovatele těchto stránek. Oficiální server KTP Quantum, a.s. se nachází na adrese www.ktpquantum.cz

Autor článku mylně hovoří o tom, že společnost Quantum Praha, a.s. nabízí produkt PPA – Přímý prodej akcií. Musíme zdůraznit, že prodej tohoto produktu byl ukončen ze strany společnosti Quantum Praha, a.s. v lednu 2001 a tento produkt již není ze strany společnosti nabízen.

V článku se dále s poukazem na údajně nízké hospodářské výsledky lázní vlastněných společností Médeia Bohemia, a.s. uvádí, že hospodářské výsledky KTP Quantum, a.s. nejsou schopny pokrýt slibované zhodnocení prostředků vložených klienty. Hospodářské výsledky lázní jsou však v článku uvedeny velmi diametrálně odlišně od skutečné reality. Auditované hospodářské výsledky Léčebných lázní Jáchymov, a.s. dosáhly za rok 2000 celkem 76,5 milionu korun, Léčebných lázní Bohdaneč 13,6 milionu korun a Lázní Teplice 19,8 milionu korun, tedy dohromady bezmála 110 miliónů korun.

Svých výsledků KTP Quantum, a.s. dosahuje tím, že diverzifikuje své kapitálové operace a investice do lázeňských subjektů jsou jenom jednou z částí portfolia společnosti. Zisky jsou tvořeny pochopitelně i z dalších portfoliových investic společnosti.

V souvislosti s názorem, že KTP Quantum, a.s. vyplácí stávající klienty z prostředků nově příchozích klientů je třeba zdůraznit, že společnost má auditované výsledky, takže se takových machinací dopouštět ani nemůže.

Správní řízení vedené Komisí pro cenné papíry ze dne 10.5.2001 proti společnosti KTP Quantum, a.s. se týká porušení informační povinnosti obchodníka s cennými papíry tím, že v zákonné lhůtě nepředložil Komisi pro cenné papíry Výroční zprávu za rok 2000 a netýká se tedy hospodaření společnosti jako takového. Komisi pro cenné papíry byly dle prováděcích postupů předány předběžné finanční výkazy v termínu do konce března 2001, konečné výsledky byly předány po provedení auditu účetní závěrky, a to počátkem května 2001. Výroční zpráva bude předána po jejím schválení Valnou hromadou společnosti v červnu 2001. Společnost nemůže publikovat Výroční zprávu před jejím schválením Valnou hromadou společnosti.