Realitní fondy se konečně hlásí o slovo

, aktualizováno

Po relativně krátké době se na našich stránkách opět budeme zabývat realitními fondy, které na sebe v posledních dnech opět upozornily. Čeští investoři se totiž s velkou pravděpodobností už v druhé polovině roku dočkají možnosti investovat do nemovitostí v malém. Zní to sice hezky, ale je tomu skutečně tak? Máme se na co těšit?