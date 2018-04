Realitní kanceláře: proč ano, proč ne

Spoléháte se ve všem raději sami na sebe a máte potřebu vše si kontrolovat a prověřovat? Nedůvěřujete jakýmkoli zprostředkovatelům pracujícím za provizi od pojišťovacího agenta až po realitního makléře? Pak odpověď na otázku zda se obrátit na realitní kancelář zní samozřejmě ne. Problémy se správným výběrem realitky a s kvalitou jejích služeb by rozhodně neměly převyšovat starosti se samotným převodem nemovitosti.

Někdy se realitce nevyhnete

Někdy se však realitní kanceláři vyhnout nelze. Zvláště v případě prodeje nemovitosti, o kterou není z jakéhokoli důvodu příliš velký zájem. Kvalitní realitní makléři mají většinou větší šanci najít kupce než má její majitel, který si podá vlastní inzerát. Navíc se mu stejně může velmi lehce stát, že mu na něj odpoví ne konečný zájemce o koupi, ale právě realitní kancelář. Ani ti, kdo chtějí kupovat, se realitce nevyhnou, pokud je jimi vyhlédnutá nemovitost prodávána přes ni a nedojde k dohodě přímo s majitelem.

Proč využít služeb realitního zprostředkovatele

Hlavním přínosem využití služeb realitní kanceláře je kromě nalezení vhodného kupce nebo odpovídající nemovitosti především větší jistota vyvarování se chyb, které může laik snadno udělat. Při koupi a prodeji nemovitosti jde o vysoké finanční částky a je třeba dávat si dobrý pozor především v právní oblasti, aby něco nebylo opomenuto nebo nedostatečně ošetřeno. Někdo se proto raději obrátí na zprostředkovatele a ušetří si tím spoustu času a energie. Realitní kancelář by měla poskytnout klientovi kompletní servis a vše za něj zařídit. Za to si také nechává platit nemalou provizi, a proto je třeba od ní tyto služby vyžadovat. Pokud toho není schopna, je lepší se obrátit na někoho jiného.

Zde je uvedeno několik nejdůležitějších skutečností, kterým se při převodu nemovitosti většinou nelze vyhnout a na které je nutné si dávat dobrý pozor. Jejich řešení někdo raději přenechá odborníkům a obrátí se na realitní kancelář.

Při převodu nemovitosti je třeba dávat dobrý pozor

Před nákupem nemovitosti je nutné si v katastru nemovitostí ověřit, zda není nemovitost zatížena například věcným břemenem, zástavním právem a zda skutečně patří tomu, kdo se vydává za jejího majitele. Jen tak se lze vyhnout podvodům i dodatečným problémům s pořízenou nemovitostí.

Pozor je třeba dávat při převodu vlastnického práva k nemovitosti a finanční částky, kterou platí kupující prodávajícímu. Aby se nestalo, že prodejce inkasuje částku ještě před tím, než vlastnické právo přejde na kupujícího, nebo aby naopak prodejce nepřišel o nemovitost aniž dostane zaplaceno. Toto se ošetřuje složením prostředků do úschovy u notáře, advokáta nebo na vázaný vklad v bance.

Velkou pozornost je nutné věnovat tomu, aby byla správně sepsána kupní smlouva. Rozhodně by vždy měla být konzultována s právníkem.

Důležité je správné ocenění nemovitosti. Její majitel se tím vyvaruje toho, že ji prodá za zbytečně nízkou cenu. Kupující by si zase měl nechat zkontrolovat technické parametry nemovitosti, například zda nemá skryté vady.

Proč nevyužít služeb realitního zprostředkovatele

Hypoteční makléři si neúčtují provize

Je zřejmé, že pokud je nemovitost financována pomocí úvěru, není nutné k výše uvedeným úkonům využívat realitní kancelář. Mnohé z nich se řeší přímo s bankou, která si některé skutečnosti sama ověřuje, takže je kupující ani nemůže opomenout. Některé záležitosti může zajistit také hypoteční makléř, který klientovi pomáhá se sběrem dokumentů pro banku. Pokud jde o kvalitní firmu, která se vyzná na trhu nemovitostí, poradí klientovi kromě samotného vyřízení hypotéky i s dalšími záležitostmi týkající se koupě nemovitosti. Na rozdíl od realitní kanceláře však hypoteční makléři neinkasují od klientů žádnou provizi.

Nevýhody obchodu přes realitku

Nevýhody jsou především dvě: riziko nekvalitní práce a neserióznosti realitní kanceláře a vysoká provize.

Pokud jde o výši provize, pohybuje se kolem 3 % až 6 % z realizované ceny. Takže u nemovitosti prodané za milion korun si může realitní kancelář inkasovat až 60 tisíc korun. S rostoucí cenou nemovitosti se procento většinou snižuje. Služby právníka také nejsou levné. Například na webových stránkách Asociace realitních kanceláří České republiky (ARKČR) se lze dočíst, že hodinová sazba advokátů se pohybuje mezi 200 až 10 000 korun. Je tedy nutné si spočítat, co v daném případě vyjde levněji. Přitom neopomenout ani vyložené časové náklady. Kdo platí provizi realitní kanceláři není nikde stanoveno. Většinou je to prodávající, ale může to být i kupující nebo platí část provize obě strany.

Výběru vhodné realitní kanceláře se budeme věnovat v některém z dalších komentářů.