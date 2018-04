Reality test spořicích účtů: od zisku dvou tisíc po ztrátu sto korun

Pořadí účtů se během srpna výrazně nezměnilo. První místo si stále drží Air Bank, která po třičtvrtě roce připisuje na úrocích 2 020 korun čistého (z původního vkladu 130 tisíc korun). Equa banka poskočila ze třetího na druhé místo a vyměnila si tak příčku s Wüstenrot, obě připisují na úrocích necelých 19 stovek.

Přehledně Připsání úroků a poplatků za srpen

Přes tisíc korun čistého zisku připsalo ještě dalších sedm bank ze 16 sledovaných. Žádná změna v celkovém pořadí se neudála ani na chvostu tabulky, poslední místo "obhájila" Citibank, tentokrát dokonce se ztrátou.

Jak je to možné? Vysvětlení je jednoduché, banka si účtuje poměrně vysoký měsíční poplatek za vedení povinného běžného účtu (169 korun) a výše úroků nestačí tento poplatek pokrýt, proto po devíti měsících je na účtu celkově o stokorunu méně než na začátku. "Na druhou stranu je třeba říci, že by vedení běžného účtu bylo zdarma v momentě, kdy by v bance bylo uloženo více než 250 tisíc korun," vysvětluje Patrik Nacher ze serveru Bankovnipoplatky.com.

Nulu na úrocích si tento měsíc připsaly banky, které připisují úroky čtvrtletně, tedy ČSOB, ING, KB, UniCreditBank a Volksbank. I to je důvod, proč se nyní banky pohybují ve spodní polovině tabulky. Uvidíme, jak se situace změní příští měsíc, kdy připíší úroky všechny banky.

Co nového nabídly banky

Pravidla testu Test sleduje už devět měsíců peníze na 16 spořicích účtech.

Prvotní vklad byl 130 tisíc, což je částka, která podle ČNB v průměru zhruba vychází na jeden účet a netermínovaný vklad.

Výsledky za první měsíce a metodiku testování najdete zde.

Čím si vysloužila Equa bank stříbrnou pozici? Pozorní si jistě všimli, že se zvýšilo úročení z 2,3 na 2,6 procenta ročně. Banka totiž nabídla nový produkt s názvem Spořicí účet Extra. Úrok na tomto účtu se skládá z garantovaného výnosu 1,8 procenta ročně a extra úroku 0,8 procenta ročně, který je na účet připsán, pokud v daném měsíci z účtu neproběhla žádná odchozí platba. Bonus banka připíše na účet klienta na začátku následujícího kalendářního měsíce.

"Protože účet splňuje podmínky Reality testu (není požadován žádný minimální vklad, o jeho zřízení mohou požádat jak nově příchozí, tak stávající klienti banky), rozhodli jsme se na tento nový spořicí účet převést aktuální zůstatek a nadále budeme tento nový účet používat," uvádí Patrik Nacher.

S další novinkou se vytasila ING Bank, která uvedla na trh nový produkt s názvem Zvýhodněný vklad, který je úročen zajímavou úrokovou sazbou ve výši 2,75 procenta ročně po dobu až čtyř měsíců. Podmínky účtu jsou však poněkud komplikované. Jen pro zajímavost některé z nich:

účet vzniká dnem doručení pokynu ke zřízení a je sjednán vždy do konce čtvrtého kalendářního měsíce, který následuje po zřízení Zvýhodněného vkladu

klient musel v posledních 12 měsících spořit - čili jeho vklad na ING Konto převýšil výběr

účet si mohou založit jen klienti, kteří jsou majiteli právě jednoho aktivního ING Konta, a to déle než 12 měsíců

"A právě poslední bod, který je jinak sympatický tím, že na rozdíl od podobné letní akce AXA Bank, míří na stálé a věrné klienty, nám zabránil ho využít, neboť náš vklad nesplňuje tuto podmínku. Nemáme ho ještě celý rok," vysvětluje Patrik Nacher a dodává, že s každým dalším měsícem se ukazuje užitečnost tohoto projektu, kdy nejde jen o tabulkové okamžité srovnání úrokových sazeb, ale o porovnání skutečně připsaných úroků na existující účet v určitém časovém horizontu. Proto se ve výsledcích projevují i různé aktivity či kampaně jednotlivých bank.