Reality: Změní se letos ceny?

Trh ovlivňuje dobrá kondice ekonomiky, blížící se zvýšení daně z přidané hodnoty a na některých místech také záplavy. Nová výstavba: žádné drama nebude Přijde s rostoucím zájmem o vlastní bydlení také zvýšení cen? Odborníci se nemohou shodnout. „U nové výstavby by neměly dramaticky ceny růst, protože stavební firmy konečně pochopily, že s ohledem na kupní sílu nemohou ceny donekonečna zvyšovat. Produktivita ve stavebnictví stále kulhá, takže firmy mají a do budoucna budou mít stále větší problémy s udáním svých produktů,“ argumentuje proti nárůstu cen Ivan Žikeš, prezident Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska.

Podle jeho mínění budou u starších bytů ceny dále mírně klesat, protože se ukazuje převis nabídky nad poptávkou. Pro udržení cen na stejné úrovni hovoří také konkurence mezi developery. „U starších bytů je rozhodujícím kritériem pro vývoj ceny lokalita, kde se byt nachází. V Praze do konce roku očekáváme mírný vzestup cen bytů v širším centru a v dobře dostupných lokalitách. Například další výstavba metra C ovlivní ceny bytů v jeho blízkosti,“ soudí David Černík z Maxima Reality. Ochladit zájem lidí, a způsobit tak snížení cen by mohl podle jeho mínění jen velké zvýšení úroků hypoték. Ale ten se zatím nedá čekat.

Analytička Markéta Šichtařová z Next Finance předpokládá růst cen, ale podle ní se bude lišit podle typu nemovitosti. V průměru by mohl být mezi 4 až 5 procenty. „Růst ekonomiky je jednoznačně pozitivním faktorem pro zvyšování cen nemovitostí. Stoupá životní úroveň i kupní síla obyvatel – více lidí si může dovolit kupovat nemovitosti.“ Zájemci o nemovitosti však podle ní mohou počítat také s tím, že úrokové sazby se měnit nebudou a po celý zbytek roku i první polovinu dalšího budou levné hypotéky.

Voda ceny moc nesníží

Jak zareaguje realitní trh na záplavy? S čím by měli počítat lidé, kteří se rozhodnou svůj dům či byt prodat? „Ve většině záplavových území budou nemovitosti neprodejné, tam, kde budou z důvodu jisté atraktivity území udělána protipovodňová opatření, ceny zůstanou na běžné úrovni,“ soudí Ivan Žikeš. „Při minulých povodních lidé nebrali varování příliš vážně. Po roce se již zaplavené nemovitosti prodávaly za ceny blízké tržním. Domnívám se, že ceny budou ovlivněny více v menších obcích než ve velkých městech. V Praze zatím žádný vliv letošních povodní neregistrujeme a ani do budoucna ‚povodňový‘ výkyv na trhu nepředpokládám,“ doplňuje David Černík.

V záplavových oblastech nemovitost nekupujte

Rada Ivana Žikeše pro ty, kteří by měli chuť pořídit si nemovitost v záplavové oblasti, zní: nákup v žádném případě nedoporučuji s výjimkou míst s protipovodňovými opatřeními. Ale i tam bych radil k velké opatrnosti. Podle Markéty Šichtařové lidé mohli po první vlně povodní v minulých letech ještě doufat, že šlo o náhodu, ale dnes by každému mělo být jasné, že klima se mění, podobné pohromy budou stále častější, a čím více si to lidé budou uvědomovat, tím budou klesat ceny nemovitostí v zasažených místech. Proto nedoporučuje nákup žádné nemovitosti, kde za posledních 100 let byla, třeba jen jednou, velká voda.



Zatímco dnes je ještě možné v dané oblasti nemovitost prodat, v budoucnu to bude složitější, ne-li nemožné. Pokud však byla nemovitost zaplavena například jen ve sklepě a není narušena statika, je to jiná situace a není důvod, proč ji nekoupit.

Poroste DPH? Zvednou se i ceny nemovitostí

Pokud stoupne daň z přidané hodnoty u stavebních prací pro bydlení, bude to znamenat jediné – ceny nemovitostí půjdou nahoru.

„Podle statistik většina nyní stavěných nemovitostí nesplňuje definici vládou navrhovaného sociálního bydlení – podlahová plocha, podle které se určuje, je obvykle vyšší. Kromě toho není jasné, zda příští vláda vůbec bude s nějakým sociálním bydlením počítat. Příklad Slovenska ukazuje, že růst DPH u stavebních prací vede nejen k růstu nových, ale i starších nemovitostí,“ míní Markéta Šichtařová. Ivan Žikeš se domnívá, že sociální bydlení Brusel v žádném případě „neskousne“ a 19procentní daň z přidané hodnoty prostě u drtivé většiny domů a bytů bude. „Cítíme už nyní veliký tlak na stavební firmy od zájemců, kteří chtějí postavit domky ještě v tomto či příštím roce. Stavební firmy mohou podle mého soudu mírně zdražit,“ míní.

Ceny nemovitostí letos už padat nebudou

Před vstupem do Evropské unie byl zájem o nemovitosti obrovský. Očekávalo se, že po vstupu půjdou ceny nahoru. Nestalo se a také v loňském roce ceny spíše stagnovaly a mírně rostly jen u velmi kvalitních nemovitostí. Ředitel odboru nemovitostí Hypoteční banky Petr Němeček odpovídá na to, jak se mění a bude do konce roku vyvíjet realitní trh.

Jaké změny pozorujete na trhu nemovitostí?

Díky dostatečné nabídce se trh změnil z trhu developerů na trh klientů. Ti si mohou vybírat z široké nabídky. Cena je pro kupující sice stále ještě rozhodujícím faktorem, ale jeho vliv slábne. Lidé mnohem pečlivěji než dříve váží kvalitu bytu, jeho velikost, dispozici a vybavení, dále dopravní dostupnost, občanskou vybavenost v okolí. Přetrvá zájem o vlastnické bydlení, a to opět z několika důvodů. Jedním je očekávaná deregulace nájmů, která povede ke sbližování regulovaných (postupný růst) a tržních (mírný pokles) nájmů. Zároveň se výše nájemného bude přibližovat výši hypotečních splátek. Druhým důvodem je, že investice do vlastní nemovitosti zůstane ještě poměrně dlouhou dobu výhodným způsobem uložení peněz.

Má cenu spěchat s nákupem domů a bytů?

Letos bude vývoj pokračovat ve stagnaci případně v mírném nárůstu cen velmi kvalitních nemovitostí. Poptávka po bydlení neoslabí. Podporovat ji budou nízké úrokové sazby úvěrů na bydlení, zejména hypoték, dostatečná nabídka pozemků i developerských projektů a také demografická situace, kdy na poptávkové straně vstupují na trh silné ročníky ze 70. let, které nyní zakládají rodiny a hledají pro sebe bydlení. Povzbuzující účinek má také zvýšení daně z přidané hodnoty na stavební práce z 5 na 19 procent k 1. lednu 2008. Kdo plánuje stavbu vlastního bydlení a bude jen trochu moci, bude se snažit byt zkolaudovat do konce roku 2007.

Jaký vývoj v cenách očekáváte pro příští rok?

V dalších letech ceny atraktivních nemovitostí budou s největší pravděpodobností mírně růst. Jakým tempem, to závisí především na míře inflace, úrokových sazbách a vývoji disponibilních příjmů obyvatelstva. A pochopitelně na situaci okolo zmíněné sazby DPH. Co hrozí nejméně, je pokles poptávky. Podle odborných odhadů by pro její úplné uspokojení bylo zapotřebí do roku 2010 dokončovat celkem ročně cca 43 tisíce bytů. To se ale sotva splní.

