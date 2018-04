Řeč těla? Buďte přirozená

Obecně platí, že z neverbální (mimoslovní) komunikace získáváme okolo 80 procent všech informací. Je těžko vědomě kontrolovatelná a prozradí i to, co nechceme. Patří sem třeba gesta, pohyby, mimika, pohledy očí, ale i volba vzdálenosti a zaujímání pozice v prostoru. Jsou to i dotyky, tón hlasu a celkový zjev.

Pamatujte si, že musíte být především přirozená! Každá strojenost se brzy prozradí. Výraz, který vyjadřujete, by měl být přívětivý a celkové působení uvolněné. Lze však dát několik dobrých rad:

1. Budeme-li záměrně odrážet mimoslovní signály druhého, značně tím zvýšíme pocit vzájemného porozumění. Doporučuje se přizpůsobit se mu ve způsobu sezení a v položení rukou.

2. „Oči jsou cesta do duše“ -soustřeďte se na svůj pohled a svůj pohled soustřeďte na toho, s kým komunikujete. Pohled by měl být milý, vyjadřovat, že nasloucháte a netěkáte všude kolem.

3. Množství pohledů by mělo být přiměřené stejně jako délka jejich trvání. Těžko si můžeme čas měřit, pamatujme si ale, že pohledy zpříma do očí by neměly být krátké (působily by vyhýbavě) ani příliš dlouhé (působily by naléhavě a dotěrně).

4. Seďte nebo stůjte zpříma, nohy pevně na zemi a pravidelně dýchejte.

5. Nezapomeňte na první dojem! Vytváří se během úvodních minut a působí jako haló efekt. Ten spočívá v tom, že i z dílčího projevu si vytváříme celkový obraz člověka. I na základě ne tolik podstatného detailu si tvoříme představu, že právě tato vlastnost či chování daného člověka vystihuje. Často může jít o neodůvodněné a unáhlené hodnocení, je však třeba s ním u druhého počítat a připravit se na něj.