Řeč těla: Prozradí vás

Kolikrát se stalo, že vás kolega o něčem přesvědčoval a vy jste měli pocit, že tady něco nesedí? „Pohyby rukou, mimika, chůze i postoj o lidech hodně vypovídají. Řeč těla je často nevědomá, člověk ji ovlivňuje minimálně nebo vůbec. Pohyby a výraz přitom potvrzují upřímnost, nebo usvědčí z lhaní,“ upozorňuje psycholog Vladimír Täubner. Jestli vás třeba spolupracovník chválí a má paže založené na prsou, zakloněnou hlavu a dívá se shora, nemyslí lichotku vážně. Čekejte spíše, že od vás bude něco chtít, a proto vám maže med kolem úst.

Je jedno, co říkáme?

V pomyslném boji o význam v domluvě by vyhrála řeč těla před slovy. Věcný obsah hovoru totiž vnímáme jako zanedbatelných sedm procent z celkového sdělení! Přišel na to po dlouholetých výzkumech americký vědec Albert Mehrabian.

Neverbální komunikace - tón hlasu, tempo řeči tvoří podle něho 38 procent obsahu sdělení a jeho zbývajících 55 procent zprostředkovávají gesta, mimika, vzdálenost mezi hovořícími osobami, rozložení těla v prostoru a podobně. Kdo by pak nechtěl ovládnout řeč těla ve svůj prospěch?

Věrohodný klam je dřina

U pohovoru s personalistou při výběrovém řízení, na poradě či obchodním jednání - tehdy chce každý zapůsobit co nejlépe. Dává pozor, jak sedí, zda hodně mává rukama, nebo působí prkenně. Ale čím více se snaží, tím spíše narazí. „Lidé si často v příručkách o řeči těla vyberou nějaký pohyb, gesto rukou nebo výraz tváře, jejichž význam pak přeceňují. Gesta i mimiku je třeba vnímat společně s ostatními projevy těla a řeči i situací, kterou provázejí,“ zdůrazňuje Täubner.

Řeč těla lze dost dobře ovládat - po dlouhodobém výcviku a za předpokladu, že zvládáte své emoce tak dobře jako hráč pokeru. Předstíráte sebevědomí tím, že se díváte partnerovi zpříma do očí? Prohlédne vás, pokud za chvíli zapomenete, že se krčíte a mluvíte stále tišeji... „Navíc, kdo je během jednání s druhým příliš svázán kontrolou svých gest a mimiky, přestane dávat pozor na to, co vlastně říká,“ varuje personalistka Alena Chlumská.

Takhle se netvař

Ačkoli si to neuvědomujete, můžete používat řadu gest či výrazů, které bývají vnímány zvláště při prvním setkání negativně. A je jedno, zda za nimi stojí nesmělost, neupřímnost nebo i tik. Takových pohybů je dobré se zbavit nebo je aspoň krotit.

Lidé k vám začnou být nedůvěřiví, když uhýbáte pohledem, podáváte ruku k pozdravu na způsob leklé ryby, okousáváte si nehty, prolamujete prsty, bubnujete jimi či klepete nohou, drbete se na hlavě. Možná jste zimomřiví, a tak se často choulíte s pažemi zkříženými na prsou. To však může protějšek chápat jako kritický až nepřátelský postoj.

Máte velmi srdečnou povahu? Ať vám kdokoli při prvním setkání padl oka, nevrhejte se hned k němu, i kdyby vaše sympatie byly sebevětší. Cizí lidé vnímají narušení svého intimního prostoru (vzdálenost 15 až 45 centimetrů) jako ohrožení.

Co říká mimika obličeje...

Sevřené rty, stažené obočí

Tento výraz působí skepticky. Pevně stisknuté rty vyjadřují napětí - jako by dotyčný chtěl něco říct, ale neodvažuje se. Nebo zuří a přemýšlí, co udělá.

Je dobré říct: Něco se ti nezdá? Klidně mi řekni, v čem vidíš problém.

Pohled shora

Vyjadřuje aroganci. Tenhle člověk si myslí, že má nad vámi navrch.

Co dělat: Pokud s ním chcete diskutovat, dívejte se zpříma nebo stejně jako on - sdělte znovu bez emocí své argumenty. Nenechte se vyprovokovat k útoku.

Pozor: Pokud založíte ruce v bok a rozkročíte mírně nohy, může to brát jako výzvu k boji.

Pohled ze strany

Zkoumavý pohled s povytaženým obočím znamená zájem. „Co máš pro mě nového?“ ptá se. Může ale vyjadřovat kritický postoj nebo nedůvěru v případě, že dotyčný stahuje čelo, mračí se.

Pozor: Rozlište podle situace, o co jde. V obou případech se vyplatí vysvětlit své záměry a navodit atmosféru důvěry.

Pohled zdola

Působí bojácně, nejistě, pokud se dotyčný od vás spíše odklání.

Co dělat: Povzbuďte jej.

Pozor: Je-li hlava mírně předkloněná, rysy tvrdší a ramena povytažená k obraně, partner s vámi nesouhlasí a je připraven se hájit.