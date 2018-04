Autopojištění podle ujetých kilometrů je chytrý tah. Kdo ušetří a kdo ne

Modelové propočty Jak zlevní povinné ručení těm, kdo najedou málo kilometrů: Mazda 6 (nová), klient 40 let z Prahy. Dnes = 4 716 Kč. Nově při najetí do 5 000 km/rok = 2 336 Kč

Peugeot 206 SW (9 let), klient 55 let z Lipna. Dnes = 3 289 Kč. Nově při najetí od 7,5 do 10 tis. km/rok= 2 494 Kč.

Citroën C1 (nový), klientka 35 let z Chlumce n. C. Dnes = 2 826 Kč. Nově při najetí od 7,5 do 10 tis. km/rok = 2 191 Kč.

Ford Fusion (4 roky), klient 50 let z Č. Budějovic. Dnes = 3 824 Kč. Nově při najetí do 5 000 km/rok = 2 236 Kč.

zdroj: Allianz