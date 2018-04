RECENZE: Chamtivost bez hranic odkrývá cynický svět investičních bankéřů

Bylo báječné patřit k finanční elitě Anne T. poskytla rozhovory například I německému listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) nebo časopisu manager magazin (mm). Vybrali jsme nejzajímavější otázky a odpovědi. mm: Pracovala jste sedm let jako investiční bankéřka a obchodnice s deriváty. Kolik jste za tu dobu vydělala? Anne T.: Přesně to nechci vyčíslovat. Ale pár milionů eur to dohromady bylo. mm: Proč jste i přes tento královský plat odešla? Anne T.: Protože pochybnosti o tom, co moji kolegové a já děláme, byly už moc velké. Nechtěla jsem už klientům prodávat pochybné a předražené produkty, které měly jediný smysl, a to obohatit banku I mě samotnou. mm: Litujete toho, co jste dělala? Anne T.: Ne. Myslím, že žádný investiční bankéř lítost necítí. Byla jsem součástí mikrokosmu, který funguje podle svých vlastních pravidel. mm: Cítíte se spoluodpovědná za vyvolání hospodářské krize? Anne T.: Zpětně to tak může vypadat. Ale my obchodníci jsme se považovali jen za malá kolečka ve velkém soukolí. O možných důsledcích jsme nepřemýšleli. Zajímalo nás jen, kdy dostaneme příští bonus. FAZ: Co vás na té práci vzrušovalo nejvíc? Anne T.: V investičním bankovnictví patřili obchodníci s deriváty k elitě, protože pracovali s nejkomplexnějšími produkty. Přišlo mi báječné patřit k této elitě, která obchodovala každý týden s miliony eur. Zodpovědnost za tolik peněz vám dává neuvěřitelný pocit moci. Přispívá k tomu I luxusní životní styl. A kromě toho nabízí ta práce dostatek svobody. Když volíte strategii, jak vydělat co nejvíc peněz, se fantazii nekladou téměř žádné hranice. FAZ: A co děláte teď? Anne T.: Pracuji pořád ve finanční branži, ale už ne jako obchodnice. A hlavně teď piju mnohem míň alkoholu, než na předchozím místě.