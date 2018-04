Recenze novinky: Šanon na účtenky je výborný internetový nápad

Většina Čechů, zhruba 80 procent dospělých, nemá v účtenkách a fakturách žádný systém. Celkem 51 procent lidí přiznává, že nějakou účtenku uložili tak dobře, že ji už nikdy nenašli. Způsobů, jak je doma ukládat, je několik. Někdo je dává třeba do krabice, další do šuplíku nebo na jiná zaručeně jistá místa. Najít po čase účtenku, které slouží pro případ reklamace, nebo jako důkaz, že šlo o nákup na stavbu domu či zařízení bytu, pak bývá problém.

Hodnocení Financí iDNES.cz: 85 % Co ovlivnilo hodnocení Cena: *****

Srozumitelnost: *****

Dostupnost: ***

Obsluha: ****

(maximum pět hvězdiček)

Produktová novina Air Bank je internetový program nazvaný Šanon, který umožňuje mít všechny doklady na jednom místě a navíc v nich mít dokonalý pořádek. Přesto i tento nápad vyžaduje určitou systematičnost. Navíc je třeba mít u Air Bank zřízený běžný účet.

Každou účtenku či fakturu je totiž potřeba naskenovat či nafotit a odeslat na bankovní účet e-mailem, prostřednictvím mobilní aplikace nebo přetažením z počítače. Tím se vytvoří internetová kopie, kterou podle nové legislativy musejí obchodníci při reklamaci uznat jako řádný doklad o zaplacení zboží či služby. Papírové účtenky či faktury, které mohou časem blednout, je tak možné hodit do koše a neskladovat doma

Dokumenty se dají do šanonu ukládat v nejpoužívanějších formátech PDF, PNG, GIF a JPEG. Program je po uložení dokáže sám přečíst, u faktur umí vyplnit internetový platební příkaz a usnadnit placení. Pro jistotu je však třeba zkontrolovat, zda neudělal nějakou chybu. Jde přece jen o internetový program a banka přiznává, že některé špatně čitelné údaje nemusí program zaznamenat.

Každý doklad se dá navíc pojmenovat, připojit ilustrační fotografii, o jaký nákup šlo, nebo přidat upozornění na konec záruky či splatnost faktury. Všechny důležité doklady se tak dají roztřídit, mít v nich dokonalý pořádek a kdykoliv každý snadno vyhledat. Do Šanonu je možné poslat i záruční listy, nebo návody k použití a vložit do něj dokumenty o kapacitě až osmi gigabajtů, což podle banky umožňuje vložit neméně 1600 dokumentů. Bezpečnost a obslužnost uložených dokladů je stejná jako u bankovního účtu. Kdo si stáhne mobilní aplikaci pro chytrý telefon, může nosit svůj šanon s účtenkami a fakturami v kapse a mít k němu přístup kdykoliv.

Služba Šanon je až do listopadu 2016 zdarma, pak za něj klienti s Malým tarifem zaplatí 25 korun měsíčně. Klientům s Velkým tarifem banka slibuje, že službu Šanon zahrne do dosavadní ceny tarifu, běžný účet se tím nezdraží a bude stát nadále 100 korun za měsíc.

Novinku vyzkoušelo přes 10 tisíc lidí

Kdo Šanon využije a vytvoří si vlastní databázi účtenek a faktur, nemusí mít obavu, že o ně při odchodu z banky přijde. Šanon se dá totiž z internetového bankovnictví stáhnout a složku s dokumenty uložit do vlastního počítače.

Air Bank přišla s touto novinkou v prosinci 2015 a zdá se, že jde o dobrý tah. Už během prvních týdnů Šanon vyzkoušelo přes 10 tisíc klientů a počet uživatelů se každým dnem zvyšuje. Klienti banky si v Šanonu archivují hlavně účtenky a faktury k uskutečněným nákupům a platbám. „Máme už i jednoho rekordmana, který si do Šanonu zpětně nahrál celý svůj archiv a má už v něm téměř 500 platebních dokladů,“ říká Vladimír Komjati, mluvčí Air Bank.

Hodnocení novinky Výhody a nevýhody

Bankovních novinek nebývá v poslední době mnoho. Banky většinou vylepšují to, co je již zavedené. Novinka Air Bank je praktický nápad, stál by za rozšíření i do dalších bankovních domů. Hodí se pro všechny, kdo nemají v účtech, stvrzenkách a fakturách vlastní systém. Ostatní banky tuto službu zatím neposkytují. Kdo chce výhody internetového Šanonu využít, musí si zřídit v Air Bank běžný účet.

+ Vložení dokumentů, vyhledání a třídění je snadné, doklady se dají fotit i mobilem hned po nákupu.

+ Vytvořenou složku lze stáhnout do vlastního počítače.

+ Bezpečnost uložených dokladů v bance je vysoká, stejná jako u bankovního účtu, vlastní šanon usnadňuje placení složenek a faktur.

+ Až do listopadu 2016 je služba zdarma.

+/- Od prosince 2016 je služba zdarma u Velkého tarifu, u Malého tarifu bude poplatek 25 korun za měsíc.

+/- Vytvoření vlastního šanonu vyžaduje určitou důslednost, což může být pro někoho nadále problém.

- U banky je nutno mít zřízený běžný účet.

- Kapacita 8 GB může být po čase malá.

