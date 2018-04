Recenze novinky: Pětici závažných nemocí jde léčit v cizině z pojistky

Jde o komerční pojistku, se kterou přišla letos v říjnu ČSOB Pojišťovna ve spolupráci s mezinárodní společností Best Doctors.

Hodnocení Financí iDNES.cz: 70 % Co ovlivnilo hodnocení:

Cena: ***

Srozumitelnost: ****

Dostupnost: ***

Obsluha: ****

(maximum pět hvězdiček)

Pojištění se platí z vlastní kapsy a jde o nadstandardní službu k lékařské péči, kterou mají Češi garantovanou v tuzemsku z veřejného zdravotního pojištění.

Pokud pojištěný onemocní, může požádat o odborný posudek světového specialistu, zda je postup léčby v Česku správný a zda ve světě existují alternativní možnosti léčby. Pojistka však nekryje veškerá závažná onemocnění, ale jen pětici vybraných. Na léčení do ciziny může pojištěný odjet například tehdy, když onemocní leukémií, nejzávažnějšími typy rakoviny, když bude potřebovat transplantaci orgánů od živého dárce či třeba podstoupit chirurgický zákrok na mozku.

Pojištěné jsou následující diagnózy a lékařské zákroky:

léčba nejzávažnějších typů rakoviny - léčba zhoubného nádoru, jenž je charakterizován nekontrolovatelným růstem a invazivním šířením nádorových buněk do okolních tkání a orgánů. Léčba zahrnuje léčbu leukémie, sarkomu a lymfomu (vyjma kožního lymfomu). by-pass koronárních artérií náhrady srdečních chlopní transplantace orgánů tkání nebo kostní dřeně - chirurgická transplantace, při které pojištěný přijme ledvinu, část jater, plicní lalok, část slinivky břišní nebo kostní dřeň (autologní nebo alogenní) od živého kompatibilního dárce neurochirurgie – jakýkoli chirurgický zákrok na mozku nebo jiných nitrolebních strukturách, včetně operace benigního nádoru v míše.

V praxi to funguje tak, že odborný posudek a výběr vhodných specialistů získává pacient od společnost Best Doctors, a to během 10 až 15 dní. Na výběr pak dostává vždy tři zahraniční špičková centra, která mají s léčbou velmi dobré zkušenosti. Může jít například o specialisty z USA, Kanady, Evropy, Austrálie či třeba Japonska. Volba špičkového centra, kde specialista působí, pak záleží na rozhodnutí pacienta.

Cena podle věku, vysoký pojistný limit pro každého

Velmi překvapivá je cena této pojistné novinky. Je odstupňovaná podle věku a především u dětí je cenově velmi zajímavá – až do plnoletosti dítěte stojí pojistka ročně 1 760 korun. U dospělých je pojištění již dražší, ve věku 19 až 64 let přijde ročně na 4 288 korun a senioři ve věku 65 až 74 let zaplatí 9 120 korun. Pojistka se uzavírá vždy na rok a pokud ji klient nevypoví šest týdnů před koncem pojistného období, automaticky se prodlouží o další rok. V roce, ve kterém pojištěný dosáhne 75 let, pojistka končí.

Cena pojištění pro léčbu závažných onemocnění v cizině Věk pojištěného Pojistné za rok v Kč 0 -18 let 1 760 19 - 64 let 4 288 65 - 74 let 9 120 Pozn: Minimální vstupní věk u dítěte je 30 dní, u dospělého věk 60 let.

Pojistný limit, který lze v případě onemocnění čerpat, je velmi vysoký. Za rok to až 25 milionů roku a během celé doby pojištění může pacient čerpat léčbu do částky 50 milionů korun. Vyčerpáním této částky pojištění končí. Limit je nastavený ale poměrně velkoryse, průměrné náklady na léčbu závažných onemocnění se pohybují podle propočtů Best Doctors okolo 20 milionů korun.

Limity pojistného plnění a cena: Maximální roční plnění: 25 milionů korun

Celkové maximální plnění za pojistnou dobu: 50 milionů korun

Do pojistného limitu se započítávají jak samotné náklady na léčbu, tak i doprava a ubytování pro pojištěného včetně jednoho doprovodu. Pojišťovna rovněž hradí překlady dokumentů do češtiny a tlumočníka, který zajistí pacientovi komunikaci v češtině.

Při uzavírání pojistky se vyplňuje jen krátký dotazník o zdravotním stavu. Nevyplácí se však podvádět a zatajovat, že některá ze závažných chorob již propukla a pacient se léčí. Pojišťovna si totiž z lékařských záznamů vždy ověřuje, zda klient nepodváděl a pokud ano, léčbu v zahraničí neuhradí. Pojišťovna odmítne léčbu hradit i v případě, že klient onemocní během prvních tří měsíců, kdy si pojistku sjedná. A dobré je také vědět, že nepojistí ani ty, kteří se na některou z pětice vybraných chorob léčili v uplynulých deseti letech.

Podtrženo a sečteno Výhody a nevýhody