Spoření s tříprocentním úrokem? Existuje. Novinka má ale pár háčků

O mSpoření se dá jednoduše říci, že je to spoření "do prasátka". Nejde o tedy žádné velké spoření, ve kterém se zajistíte třeba na penzi či horší časy. Do "spořicího prasátka" odkládáte spíše drobné částky.

Na rozdíl od domácí kasičky v něm však peníze neleží ladem, ale zhodnocují se tříprocentní roční úrokovou sazbou, což je na současné poměry velmi tučný úrok. Úroková sazba však není garantována a může se kdykoliv změnit.

"Tříprocentní sazbu bychom rádi drželi co nejdéle, bude záležet jednak na vývoji chování zákazníků, ale i na vývoji trhu. Ale může se stát, že v průběhu roku dojde k úpravě," připouští Jana Fučíková, produktová specialistka mBank.

Čím víc utrácíte, tím víc naspoříte

Klíčem k úsporám jsou debetní i kreditní karty a jejich aktivní používání při platbách u obchodníků, na internetu a při výběrech z bankomatu. Spořicí mechanismus totiž funguje na principu "čím víc utrácíte s kartou, tím víc naspoříte." Počítají se však jen transakce vyšší než sto korun.

A pozor, vždy jde o převod z běžného účtu, na kterém musíte mít dostatek hotovosti nebo povolený debet, jinak přesun peněz do "spořicího prasátka" neproběhne. A další háček. Abyste mohli takto spořit, musíte mít běžný účet zřízený v mBank. "Spořák" tak není pro každého, ale jen pro klienty banky. Dá se však zřídit zdarma po internetu a kdykoliv kontrolovat, jak se drobné vklady zhodnocují.

A další komplikace. Kdo se pro mSpoření rozhodne, musí si v internetovém bankovnictví zvolit jednu z variant spoření. Zvolit tu variantu, která sedne vaší kapse, chce zapojit selský rozum. Aby to nebylo jednoduché, na výběr jsou hned tři. Dají se ale kdykoliv změnit.

1. varianta Odkládám procento z transakcí

Kdo je solventní, má vysoké útraty a chce z mSpoření vytěžit co nejvíc, tomu se vyplatí se zvolit variantu "odkládám procento z transakcí". Do spořicího prasátka se tak dá převést jedno procento až deset procent z každé transakce nad 100 korun, nejvýhodnější je samozřejmě zvolit 10 procent.

Příklad: Chcete spořit pět procent z dané platební transakce. Placená částka je 153 Kč, z běžného účtu (mKonta) se vám odečte 160,65 Kč a 7,65 Kč se připíše na účet mSpoření.

2. varianta Odkládám zaokrouhlení na celé stokoruny

Pokud si musíte hlídat útraty a neumíte odhadnout, nakolik vám převody peněz do "spořícího prasátka" sníží stav konta na běžném účtu, zvolte variantu "odkládám zaokrouhlení na celé koruny". Na mSpoření se tak připíše rozdíl mezi placenou částkou a částkou zaokrouhlenou nahoru na 100 korun.

Příklad: Placená částka je 153 korun, z běžného účtu (mKonta) se zákazníkovi odečte 200 korun a na mSpoření se připíše 47 korun.

3. varianta Odkládám fixní částku

Ti, kdo nemají příliš na rozhazování a chtějí si osvojit spořicí návyky, mohou volit variantu "odkládám fixní částku". Volí se vždy celá čísla v rozmezí 10 a 50 korun.

Příklad: Chcete spořit 20 Kč při každé platbě. Placená částka je 153 Kč, z běžného účtu se vám odečte 173 Kč a 20 Kč se připíše na účet mSpoření.

Tři modelové situace: Podívejte se, kolik se dá našetřit za rok

V porovnání s klasickými spořicími účty, kde se úrokové sazby pohybují nyní v rozpětí 0,2 až 1,6 procenta ročně, je mSpoření s tříprocentním úrokem přívětivá, ale zbytečně komplikovaná nabídka. Částky, které si na spořící účet můžete odložit, se u běžných nákupů mohou pohybovat v řádech jen několika set či tisícovek korun měsíčně.

Předností této produktové novinky je tak hlavně to, že učí spořit, odkládat pravidelně i drobné částky a pěstovat aktivní přístup k vlastním penězům.

Podtrženo a sečteno Výhody a nevýhody

