Řecko, Španělsko a Portugalsko

měna 1 euro = zhruba 33 korun

U moře konání olympiády turisté příliš nepocítí - ocení pohostinnost Řeků, krásné moře a pláže na pevnině i ostrovech i možnosti nákupu poměrně levné zeleniny a ovoce. Základní potraviny jsou trochu dražší než v Česku, rychlé občerstvení je však cenově přijatelné.

Za kolik se ubytujete

* hotel 660-3000 korun (20-90 eur)

* kemp 122 korun (3,7 eura)





Kolik stojí

* bochník chleba 37 korun (1,12 eura)

* sýr 100 g 31 korun (0,93 eura)

* šunka 100 g 27 korun (0,8 eura)

* mléko 1 l 42 korun (1,3 eura)

* víno 1 l 43 korun (1,3 eura)

* stolní voda 0,5 l 6 korun (0,18 eura)

* pivo 26 korun (0,8 eura)

* paprika 1 kg 50 korun (1,5 eura)

* rajčata 1 kg 50 korun (1,5 eura)

* hroznové víno 1 kg 23 korun (0,7 eura)

* Coca-Cola plech 20 korun (0,6 eura)

* oběd v restauraci 215 korun (6,5 eura)

* rychlé občerstvení 50 korun (1,5 eura)

* zmrzlina, kopeček 23 korun (0,7 eura)

Užitečné kontakty

Velvyslanectví ČR v Řecku: +30-210-6713755, 6719701,6876766

Konzulát ČR v Thessaloniki: +30-210-6710675



policie: 100

záchranná služba: 166

první pomoc: 112

silniční služba: 104



Š panělsko

měna 1 euro = zhruba 33 korun

Cestovní kanceláře hlásí: vše při starém. To znamená, že se ceny služeb ve španělských letoviscích v porovnání s loňským rokem nijak významně nemění.

U turistů z České republiky zůstává Španělsko jedním z nejoblíbenějších letních cílů cest i po letošních teroristických útocích v Madridu. „Snížený zájem neregistrujeme,“ potvrdil mluvčí společnosti Fischer Jozef Ftorek. Jak uvedl, obecně platí, že se dají Češi podobnými událostmi méně ovlivnit.

Ve Španělsku se nejčastěji bydlí v hotelích s polopenzí, případně v kempech nebo apartmánech. Podobně jako v jiných přímořských státech i zde platí, že levněji se tu lze ubytovat mimo hlavní sezonu, tedy v červnu a září. Ovšem mezi červencovými a srpnovými termíny rozdíl v ceně být nemusí. Ceny tříhvězdičkových hotelů s polopenzí se pohybují v sezoně zhruba okolo devíti až třinácti tisíc korun na týden. V apartmánu pro čtyři osoby lze v červenci bydlet zhruba od tří tisíc korun, celý apartmán přijde na týden na 12 tisíc korun. Ceny se liší podle konkrétní lokality a typu ubytování.

Protože cesta je výrazně delší než například na sever Itálie nebo do Chorvatska, vyplatí se zvážit způsob dopravy. Letadlem se totiž do Španělska dostanete během tří hodin (například na Mallorku je let ještě o půl hodiny kratší), autobusem trvá cestování zhruba celý den. Platí, že letecké zájezdy bývají zhruba o tři až pět tisíc korun dražší ve srovnání s pobyty s kombinovanou nebo autobusovou dopravou. Kdo zvolí cestu po vlastní ose, ušetří zhruba tři a půl tisíce korun.

Podobně jako v jiných státech se vyplatí potraviny nakupovat ve velkých nákupních centrech, zeleninu, ovoce či ryby případně na tržištích. Přímo v letoviscích bývá nejdráž, naopak levněji je mimo turistická centra. Cenová hladina na ostrovech (Kanárské, Baleáry) je o něco vyšší než na pevnině.

V levnější restauraci lze povečeřet či poobědvat zhruba za pět až deset eur. Je obvyklé dávat spropitné, a to pět až deset procent z ceny.



Kolik stojí

* ovoce 1 kg - od 23 korun (0,7 eura)

* zelenina - od 33 korun (1 euro)

* šunka, salámy 10 dkg - od 51,50 koruny (1,55 eura)

* těstoviny 0,5 kg - od 23 korun (0,7 eura)

* chléb - od 21 korun (0,63 eura)

* mléko 1 l - od 21 korun (0,64 eura)

* máslo 1/4 kg - 59 korun (1,80 eura)

* jogurt - od 9,9 koruny (0,3 eura)

* stolní víno 1 l - od 33 korun (1 euro)

* káva 25 dkg - 40,59 koruny (od 1,23 eura)

* pivo 1 l - od 33 korun (od 1 eura)

* limonády 2 l - od 32 korun(od 0,98 eura)

* rýže 1 kg - od 29 korun (0,9 eura)

mražené ryby 1 kg - od 198 korun (od 6 eur)

* oběd nebo večeře

v levné restauraci - od 165 do 330 korun (5 až 10 eur),

ve středně drahé restauraci - od 231 do 396 korun(7 až 12 eur)

* sklenice piva, káva - od 33 do 50 korun (1 až 1,5 eura)

* rychlé občerstvení - od 132 korun (4 eura)

* kopeček zmrzliny - od 40 korun (1,2 eura)



Za kolik se ubytujete

apartmán pro 4 osoby - 11 000 až 15 000 korun

hotel s polopenzí pro jednu osobu - 9000 až 14 000 korun

ubytování v kempu - 800 až 1500 korun na osobu

Poznámka: ceny jsou orientační, bez dopravy, platí pro týden v červenci, mohou se lišit podle konkrétního místa, vybavení apod.



Kontakty, které se mohou hodit

Velvyslanectví České republiky, Madrid

Embajada de la República Checa

Avda. Pío XII, 22-24, Madrid

28016

telefon: 003491/3531880, KO-3531896-7



Tísňová volání

Státní policie 091 (přepadení a krádeže)

Městská policie 092 (dopravní nehody a odtah vozidel)

Dopravní policie 062 (dopravní nehody a odtah vozidel mimo obce)

Hasiči 080

Záchranná služba 061

P ortugalsko

Vrcholový fotbal- to je největší turistické lákadlo na červen a počátek července, kdy se v několika městech koná EURO 2004. Portugalsko však má kouzlo i pro lidi, kterým kopaná nic neříká. Krásné moře a pláže, nabídka aktivní dovolené počínaje kurzy golfu přes potápění, rafting, turistiku pěšky či na kolech. Raritou je největší vyhlídkový balon na světě až pro 30 pasažérů, který létá z Funchalu na Madeiře. Letenka na vyhlídkový let nad městem stojí pro dospělého 15 eur a pro dítě 10 eur. „Zájem o pobyty v Portugalsku roste každý rok, letos navíc od června začala létat třikrát týdně přímá letecká linka na trase Praha - Lisabon,“ uvádí Barbora Bartoníčková z Portugalské národní centrály. A ceny? „V samoobsluhách jsou ceny potravin zhruba stejné jako v Česku, některé zboží je i levnější,“ dodává Bartoníčková. Dostupné je i kempování, na které čtyřčlenné rodině stačí v přepočtu zhruba 500 korun na den.



Orientační ceny potravin, zboží a služeb

* káva 16,50 až 20 korun (0,5 až 0,6 eura)

* džus 49,50 až 66 korun (1,5 až 2 eura)

* čaj 33 až 49 korun (1,0 až 1,5 eura)

* pivo 25 až 49,50 korun (0,8 až 1,5 eura)

* oběd v lepší restauraci 990 až 1650 korun (30 až 50 eur)

* oběd v běžné restauraci 429 až 660 korun (13 až 20 eur)

* cigarety 75 korun (2,3 eura)

* benzin 31 korun (0,96 eura)

* nafta 23 korun (0,72 eura)



Ubytování

* kempy

82 až 165 korun za osobu a noc (2,50 až 5 eur)

82 až 165 korun za stan a noc (2,50 až 5 eur)

* hotel* dvoulůžkový pokoj od 330 korun (10 eur)

* hotel** dvoulůžkový pokoj od 1650 korun (50 eur)

* hotel *** dvoulůžkový poko j od 2310 korun (70 eur)



Zábava

* kino 132 až 165 korun (4 až 5 eur)

* býčí zápasy 330 až 990 korun (10 až 30 eur)

* muzea 49,50 až 165 korun (1,5 až 5 eur)

* denní tisk 28 až 36 korun (0,9 až 1,1 eura)



Užitečné kontakty

Velvyslanectví ČR

Rua Pero de Alenquer 14

1400-294 Lisboa

Zelená linka pro turisty 800 296 296



Další informace

www.snailtravel.cz

www.portugalinsite.com

www.icep.pt

Poznámka: ceny jsou orientační

Zdroj: Portugalská národní turistická centrála