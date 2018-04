Řečník by měl upoutat a přesvědčit

Tak v prvé řadě si občas prolistujte Pravidla českého pravopisu a pravidla výslovnosti. Najdete tam jistě celou řadu pro vás třeba nových a zajímavých věcí. Ale správné tvary slov a zřetelná výslovnost nejsou všechno. Provádíte ráno hlasovou rozcvičku, než jdete na schůzku či pohovor? Nestíháte to? Ale to byste měli. Dobrá technika řeči vás někdy zachrání nejen při snaze upoutat pozornost, ale i při mírném nachlazení. Zdůrazňuji při mírném, jinak šup do postele a hlasový klid! Chce to umět správně dýchat, stabilní výdechový proud je totiž základem pevného hlasu.

Důležité je také dokázat rozeznít důležité rezonanční dutiny tak, abyste s minimální námahou ozvučili svým hlasem prostor, který potřebujete, a to nemluvím o správném tvoření hlásek. To je přece základ zejména pro lidi, kteří chtějí hovořit na veřejnosti. Vždyť náš hlas, celé mluvní ústrojí, je nástroj jako každý jiný. Proto je třeba se na něj naučit hrát a nespoléhat jen na to, co jsme maně pochytili v dětství. Technika řeči není nějaké znásilňování přírody, ale jen ekonomické využití našeho fondu, a především přenesení procesu řeči z podvědomí do oblasti vědomé. Ale to je jen další schůdek k umění mluvit... Víme dobře, že v souvislém toku řeči nejsou hlásky řazeny vedle sebe jen mechanicky.

Aby řeč nebyla monotónní, aby mluva byla v souladu s myšlenkovým obsahem, abychom vždy docílili co nejdokonalejší formy sdělení ­ je zapotřebí osvojit si celou řadu výrazových návyků a schopností. Jde zejména o melodickou proměnlivost tónové výšky a rozsahu hlasu, jeho sílu, o členění myšlenkových úseků, změny mluvního tempa, o vhodný rytmus řeči a podobně. Těmto prvkům souvislého projevu říkáme modulace řeči. Čím je řeč lépe modulovaná, tím je projev účinnější, přitažlivější a výstižnější. Ale hlavně na první poslech srozumitelný! V novinách se můžeme vrátit o pár řádek zpět, jestliže neporozumíme textu. To je výhoda novin. Řečníka budeme asi jen těžko nutit, aby tu či onu pasáž zopakoval. Když mu nebudeme rozumět, přestaneme ho poslouchat a budeme se zabývat svými vlastními problémy.

A to je právě ono nebezpečí mizerně modulované řeči, i když obsah může být skvělý, důležitý a kdoví jaký ještě. Při monotónní řeči může publikum i usnout. Dokonalá modulace však určitě není úplně všechno. Pochopitelně, nejdůležitější vždycky byl, je a bude obsah projevu. Mít invenci, mít co říct, to je to, oč tu běží. Nemlátit prázdnou slámu, neopakovat již jednou řečené jen proto, aby se řečník připomněl. A hlavně důkazy a argumenty ­ bez nich se nevyplácí přicházet k řečnickému pultíku, jestliže se nemíníme zesměšnit. Je třeba připomenout celou řadu dalších důležitých věcí, které k mluvenému projevu patří. Nemluvili jsme o rozdělení řeči, kompozici projevu, řečnických figurách, chybných argumentacích a hlavně o přednesu. Víte, co považoval Démosthenes v řeči za nejdůležitější? Za prvé přednes, za druhé přednes a za třetí ­ to byste neuhodli ­ taky přednes. A k němu patří samozřejmě mimika a gestikulace. Ale to už je zase trochu z jiného soudku.

Autor publikace Úspěch veřejné promluvy a poradce v oboru rétoriky





Výukové kurzy pro budoucí řečníky



Tipy na konkrétní výukové kurzy rétoriky firem i jednotlivců naleznete na internetu. V podstatě jde o velmi podobné programy, které stojí od 3000 do 6000 korun, podle délky trvání výuky. Ta je zaměřena především na komunikaci ve styku s obchodním partnerem. Konkrétně se jedná o vybudování schopnosti správného vyjadřování, v širším okruhu pak jde o umění získávat informace a umění přesvědčit o svých argumentech. Cílovou skupinou jsou obchodní zástupci, reprezentanti společností, odborníci, kteří přednášejí laikům na pracovišti i mimo ně, manažeři vystupující na veřejnosti nebo před větším počtem lidí (porady, výroční zasedání, profesionální vyjednávání), tiskoví mluvčí a podobně. Když spolu hovoří dva a více lidí, vždy jde o komplex technické, psychologické a sociální složky. Proto většina výukových programů zahrnuje níže uvedené složky. Technika řeči: dýchání, vytváření hlasového tónu, odstínění řeči, výslovnost. Základy rétoriky: obsah a forma projevu, základní zásady jeho stavby, teorie a praxe vedení dialogu, argumentace a protiargumentace, veřejné projevy, řečnické prostředky, zlozvyky řečníků. Mimoslovní výrazové prostředky: mimika, gesta, řeč těla, zvládnutí prostoru. Psychologické aspekty mezilidské komunikace: význam vzdálenosti mezi lidmi, vzájemná poloha částí těla atd.