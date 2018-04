Redakční test: platili jsme padesátníky ve velkém

Podle vyhlášky č. 37 z roku 1994 České národní banky mohou obchodníci (kromě bank) odmítnout mince nad deset kusů stejné nominální hodnoty nebo mince nad celkovou částku 100 korun. Minimálně deset padesátníků by tedy měli přijmout v každém obchodě.

Jako první jsem navštívila Kaufland. Tam jsem platila deseti padesátníky. Příjem hotovosti byl sice s úsměvem a bez problémů, ale prodavačka deset mincí přepočítávala třikrát. Když jsem jí k tomu dávala ještě 3 koruny, protože můj nákup stál 8 korun, byla ještě zmatenější a mince začala počítat počtvrté.

U Alberta jsem z pytlíku naditého mincemi vyndala padesátníků dvacet. Čekala jsem problémy, ale nenastaly. Dvacet mincí v hodnotě 10 korun prošlo rukama pokladního naprosto v pohodě.

Problémy jen na benzince

Největší problém byl na benzinové pumpě. Tam paní odmítla přijmout nejen dvacet padesátníků, ale i deset. Padesátník prý bere jen jeden, protože musí.

Prodavač párků z mé hrsti plné drobných také nebyl nadšený. Deset padesátníků ale přijal, o vyhlášce ČNB věděl.

Na padesátnících obchodníci pár desítek korun určitě vydělají. Mnoho lidí si brzy neplatící mince zpátky už nebere. Proto zůstávají v pokladnách. U větších prodejen může jít i o desítky korun denně.

Banky padesátníky do 50 kusů vyměňují bez poplatků až do 31. 8. 2009. Ale velký zájem o nahrazení padesátihaléřových mincí nepředpokládají. Česká národní banka smění padesátníky za jiné mince až do srpna 2014.