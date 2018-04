Ředitelka: ženy i muže platíme stejně

* Vaše agentura působí na trhu 13 let. Jak se podle vás za tu dobu změnilo postavení žen na trhu práce, konkrétně ve vaší firmě?

Myslím, že ženy mají nyní nesrovnatelně lepší postavení, než měly dříve. Vidím velký posun zejména v jejich ohodnocení, zaměstnavatelé jsou si vědomi toho, že ženy jsou týmové hráčky, rády se vzdělávají, jsou adaptabilní a také loajální. Tím se zvyšuje „cena“ žen na trhu práce. Vnímám samozřejmě, že je stále rozdíl mezi firmami nadnárodními, které nedělaly rozdíly mezi postavením mužů a žen, a pražskými, kde se toho hodně za poslední dobu změnilo k lepšímu. V menších firmách jistě rezervy jsou. V naší agentuře přistupujeme k ženám a mužům shodně, za stejnou práci mají stejné ohodnocení. Strávila jsem pracovně nějakou dobu v Americe, kde to takhle funguje, takže mě ani nenapadlo, že by to mělo být jinak.

* Loni jste získali cenu Gender Studies v soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi. Co jste pro to museli udělat?

Jen se přihlásit a popsat, jaké pracovní podmínky u nás v agentuře ženy mají (smích).

* To znamená, že se u vás ve firmě ženy mají dobře. Jaké podmínky jim vytváříte?

Snažíme se, aby mohly pokračovat v práci, i když jsou na mateřské a rodičovské dovolené. Pokud mají zájem a jejich pracovní pozice to umožňuje, mohou pracovat z domova nebo na zkrácený úvazek. Mohou se i na mateřské dále vzdělávat, zveme je na firemní akce – teambuilding, společenská setkání a podobně. A těm, které mají malé děti a pracují naplno, uzpůsobujeme rozvrh – učí třeba jen dopoledne, pokud to tak potřebují. Úplně stejné podmínky by měli i muži, kdyby byli na rodičovské dovolené. Už se těším, až to některý z nich vyzkouší.

* Kolik žen využívá možnosti pracovat z domova nebo na zkrácenou pracovní dobu?

Celkem máme asi 50 zaměstnanců, z toho je zhruba asi 30 žen. Tři z nich pracují z domova a dvě mají zkrácené úvazky.

* Museli jste maminkám malých dětí upravovat náplň práce?

Samozřejmě, upravit a také trochu zúžit. Třeba místo péče o několik projektů, které měla dříve jako marketingová manažerka na starosti, se jedna kolegyně teď z domova manažersky stará o jeden. Další pečuje o firemní intranet. Jde to i proto, že jsme malá firma a k zaměstnancům můžeme přistupovat individuálně. Všichni pracovníci mají plány osobního rozvoje, každý půlrok hodnotíme jejich naplňování a můžeme je přizpůsobit, třeba právě nově nastalé rodinné situaci. Velmi nám k tomu pomáhají také moderní technologie, počítače, internet, skype a podobně – díky nim je snadné být ve spojení.

* Vyplatilo se vám to, že jste vstřícná k ženám? Jakou formou vám to vracejí?

Ženy jsou spokojené, jsou rády, že mají práci, neztrácejí kontakt s firmou ani pracovní návyky a návrat je pro ně snazší. Jsou loajální, situace nikdy nezneužívají, naopak snaží se řešit například nemoc dítěte hlídáním, aby mohly pracovat.

* Vaše firma Channel Crossings má v záhlaví uvedeno, že chce díky výuce jazyků také bourat bariéry mezi kulturami. Byla jste v USA. Jak hodnotíte postavení žen tam a v tuzemsku?

Evropa je úplně jiná než Amerika. V Americe si například velmi váží každé ženy, která třeba jen v malém podniká a není závislá na příjmu manžela. Podnikání je hodně podporované z různých zdrojů. Na druhou stranu sociální síť zdaleka není tak měkká jako v Česku. Ženy mají placenou mateřskou dovolenou maximálně šest měsíců, ale nejčastěji šest týdnů až tři měsíce.

* Co soudíte o kvótách? Měly by být ženy nějakým předem určeným dílem zastoupeny ve vedení politických stran?

Původně jsem nebyla zastánkyní kvót, ale teď si myslím, že by přechodně měly mít v politice místo. A to zejména v té nejvyšší, protože v komunální si už své pozice ženy dobývají. Kdyby bylo v politice více žen, nemusela by třeba být jednání o vládě tak dlouhá. Ženy by svou přítomností určitě zvýšily politickou kulturu. Navíc jsou pragmatické, organizačně schopné a upřednostnily by témata, která jsou jim nejbližší – školství, sociální otázky a zdravotnictví. V převážně mužské vládě se na ně trochu zapomíná. Myslím, že i ve vedení firmy je ideální rovnoměrné zastoupení mužů a žen, a to platí i pro politiku. Ale obávám se, že ženy nemají moc zájem o nejvyšší pozice v politice.

* V prosinci se vám narodí miminko. Už plánujete, jak skloubíte práci a kariéru?

Třináct let velmi intenzivně pracuji a teď se těším, že trochu zvolním. Určitě chci mít i na mateřské kontakt s firmou a nějakým způsobem se na jejím rozvoji podílet, ale zpátky na ředitelskou židli se určitě hned tak nevrátím.

* Hledáte za sebe náhradu. Bude to žena, nebo muž?

Bude to ten nejlepší zájemce z výběrového řízení, ostatně tak jak to v naší firmě platí vždycky.