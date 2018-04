Během února některé banky úrokové sazby hypotečních úvěrů snížily. FINCENTRUM HYPOINDEX poklesl o 8 bazických bodů na 4,27 %, což je nejnižší hodnota od září loňského roku. Průměrné úrokové sazby klesají již třetí měsíc, ovšem stále velmi pomalu. Nejvíce se snížily úrokové sazby s roční fixací, a to v průměru o 10 bazických bodů, naopak průměrné sazby s pětiletou fixací o 2 bazické body vzrostly.

Oproti předchozímu měsíci se snížil objem i počet nově sjednaných hypotečních úvěrů. Banky, které nám dodaly svá data, poskytly celkově o 240 hypoték méně než v lednu, objem se snížil přibližně o 324 mil. korun.



Hypoteční novinky

Během března představily banky v oblasti hypoték několik menších či větších vylepšení svých produktů. Jakmile některá z bank oznámila svou novinku, přidaly se k ní okamžitě další s obdobnou nabídkou. Nejčastěji se nyní banky zaměřují na tyto čtyři oblasti:

* snížení vybraných úrokových sazeb

* akční časově omezené nabídky zpracování hypoték bez poplatku

* nabídka refinancování úvěrů

* prodloužení maximální doby splácení a s tím související možnost dlužníka splácet hypotéku až do 70 let. Takto pokročilý věk již akceptují Hypoteční banka, HVB Bank, GE Money Bank, Raiffeisenbank.

Kde si lze nyní sjednat hypotéku zdarma

V Komerční bance tato nabídka platí při podání žádosti o hypotéku do konce března a uzavření smlouvy do konce května. HVB Bank neúčtuje poplatek za zpracování žádosti o hypotéku klientům, kteří si o ni zažádají do konce dubna. Wüstenrot hypoteční banka poskytne bez poplatku hypotéky s pětiletou fixací, u kterých bude žádost podána rovněž do konce dubna, stejný termín platí i pro úvěry Wüstenrot stavební spořitelny.

Refinancování hypotečních úvěrů

Možnost refinancovat stávající úvěr úvěrem novým není žádná novinka, banky však nyní klientům slibují zjednodušení celého procesu. Již koncem loňského roku představila svou Hypotéku hypoték BAWAG Bank. Je určena na přefinancování hypotečního úvěru na bydlení a jednou z jejích výhod je smluvní garance způsobu výpočtu výše úrokové sazby pro další období fixace. Kromě toho má klient sjednání nového úvěru zjednodušené například tím, že banka od něj nevyžaduje nový odhad tržní hodnoty nemovitosti ani aktuální List vlastnictví a vše spojené s katastrem nemovitostí za něj banka vyřídí sama.

Nově nabízí možnost refinancování úvěru Wüstenrot hypoteční banka pomocí svého produktu Hypotéka REFIN. Banka u ní nevyžaduje ocenění nemovitosti a platební schopnost klient dokládá pouze čestným prohlášením.

Refinancování hypoték nabízí nyní také GE Money Bank. Pokračuje tak ve své snaze zvýšit mobilitu klientů na českém bankovním trhu prostřednictvím přetahování jejich finančních produktů z ostatních bank do svého portfolia. Již loni v září představila službu Konsolidace půjček a letos následovala Pomoc s převodem účtu. Jejich výhodou je zjednodušení celého postupu, kdy banka za klienta přebírá s převodem úvěrů či účtů spojenou administrativu. Při refinancování hypotečního úvěru klient může předložit původní odhad nemovitosti, který si pak banka sama aktualizuje. Pokud dlužník předchozí úvěr splácel bez problémů, stačí mu k doložení výše příjmů výpis z účtu a čestné prohlášení. Refinancování hypoték GE Money Bank nabízí zájemcům zdarma.

Vybrané únorové výsledky jsou uvedeny v tabulce.



Souhrn za únor 2007 (platí pro fyzické osoby) Doba fixace úrokové sazby: všechny fixace dohromady 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 4,27 % 3,93 % 4,56 % Změna oproti minulému měsíci (b.p.)* - 8* - 10 + 2 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 638 1 851 1 463 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 204 6 021 6 357 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 534 7 360 7 679 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 70 % 76 % 68 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 21 % 17 % 22 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 9 % 7 % 10 %

Zdroj: Fincentrum.cz *8 bazických bodů = 0,08 procentního bodu

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.