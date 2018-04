Reforma přinese řadu změn, na nichž můžete vydělat. Poradíme vám jak.

Největší reformní novinkou je jednotná sazba daně z příjmů 15 procent.Ta nahradí dosavadní progresivní sazby 12, 19,25 a 32 procent. Změna se dotkne každého,ať už je zaměstnaný, či podniká. Aby to ale nebylo tak jednoduché, danit se budou i peníze,které ve své peněžence neuvidíte– platby na sociální a zdravotní pojištění. Ty budou od příštího roku součástí zdanitelných příjmů. U sociálního a zdravotního pojistného se podnikatelům zdvihla hranice, kdy už není potřeba platit. Nově podnikatel zaplatí na pojistném až 20 482 korun měsíčně.na slevy. Ta základní „na poplatníka“ bude 24 840 korun. Každý, kdo platí daně, má nárok na slevy. To platí i propracující (či podnikající) důchodce,kteří dosud slevu na dani nemohli využívat.

Zapomeňte na registrační pokladnu

Zrušení minimálního daňového základu uvítají hlavně živnostníci,jejichž zisk se pohyboval kolem statisíc korun ročně. Díky slevám na dani nebudou dokonce muset platit daň žádnou. Velmi kritizovaná povinnost mít registrační pokladnu v hostinských provozech a obchodnictví od příštího roku ze zákona zmizí. Ti, kdo nechali nákup na poslední chvíli,ušetří.



Zvažte, zda se vrátit k evidenci





Dosud platilo, že kdo má roční obrat přes 15 milionů korun, musí vést účetnictví(dříve podvojné účetnictví).Díky novele se tato hranice posouvá až na 25 milionů korun.Podnikatelé s nižším obratem, budou moci vést pouze daňovou evidenci(dříve jednoduché účetnictví).



Pokud jste již začali vést účetnictví a vejdete se příští rok do limitu,můžete se vrátit zpět k daňové evidenci.Není přitom třeba dodržet v zákoně danou lhůtu pěti let účtování.I v tomto případě však návrat dobře zvažte, nemusí být pro každého výhodný: kdo si totiž uplatnil při přechodu na vedení účetnictví úlevu v podobě rozložení zdanění zásoba pohledávek až na devět roků, při zpětném přechodu na evidenci tuto výhodu ztratí a bude muset vše jednorázově zdanit.



S koupí drahého auta počkejte



U firemních aut se prodlužuje doba odepisování z minimálních čtyř napět let. Ze tří na pět let se mění i doba nájmu u automobilů pořízených na leasing, na druhou stranu se ruší hranice 1,5 milionu korun pořizovací ceny, ze které bylo možné maximálně osobní automobily odepisovat.Plánujete-li koupit do firmy například automobil za 1 800 000korun, měli byste akci odložit až na příští rok. Budete si moci odepsat celou hodnotu auta a ušetříte na dani o 44 tisíc korun víc, než kdybyste si vůz pořídili letos.

Udělejte si daňovou optimalizaci.



Podnikatelům se vyplatí chytře naložit s penězi, které jim koncem roku zbývají na účtě. Jak? Například doplatit sociální a zdravotní pojištění(více v modelovém příkladu dole)nebo si nechat zaplatit za už provedenou práci až po Novém roce.Kdyby vám peníze přistály na účtu ještě letos, zaplatili byste daň třeba ve 32procentním pásmu, příští rok už to bude jen 15 procent.



Zamyslete se nad tím,zda někomu za práci naopak nedlužíte. Když ano, své závazky vyrovnejte.Jestliže jde o vyšší částku,bylo by však solidární o tom partnera informovat, nebo poslat peníze těsně před koncem roku, aby vám z účtu zmizely a protistrana je na své konto přijala až v roce novém.



Účtujete? Vyražte na nákupy



Další způsob, jak ušetřit, je do konce roku nakoupit pro firmu vše potřebné.Utratíte-li třeba100 000 korun, snížíte letos svou daň o 32 000, v roce 2008 už jen o 15 000 korun. Vznikne tak nezanedbatelná úspora 17 000 korun. Pořizujte věci do 40 000 korun, které můžete jako výdaj uplatnit najednou.



Dražší věci je třeba do nákladů rozpouštět postupně během několika let formou takzvaných odpisů. Když jste ve 32procentnísazbě a koupíte si třeba kompletně vybavený počítač za 40 000 korun,snížíte si letos daň o 12 800 korun. Kdyby byl počítač jen o korunu dražší, odepisovali byste výdaje během dalších tří let, kdy už budete danit v nižší sazbě. Podle zákona si může podnikatel odečítat pouze výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.



Záleží jen na tom, jak dokáže zdůvodnit, že zakoupený předmět nebo služba jsou potřebné k výkonu právě jeho profese. Problém může nastat v případě, když se kříží firemní a osobní majetek.



Pokud si nejste jisti, zda výdaj, který plánujete, uzná jako podnikatelský i finanční úřad, můžete se zajít zeptat svého správce daně.Od Nového roku od něj dostanete i závazné stanovisko – ale zaplatíte za něj poplatek 10 000 korun.

Dávejte však pozor na to, že se v tomto případě můžete stát velmi zajímavým objektem pro kontrolu z finančního úřadu. Obzvlášť když se vaše dotazy budou týkat nákladů, které si lze odečíst jen výjimečně.



Co si ještě stihnete nakoupit

1. Pracovní oděvy, oblečení

Náklady na oblečení mohou zkusit uplatnit vlastně všichni, kteří díky své profesi jednají s obchodními partnery, na pracovní oděvy zase ti, kteří k výkonu své profese potřebují speciální oděv, například montérky, pracovní plášť, pracovní boty, holínky a podobně. Je však nutné dodržet rozumnou míru nákladu. Norkový kožich ani kravata za desítky tisíc pojišťovacímu agentovi neprojdou, patnáct párů pracovních bot zase neuznají zedníkovi, který nikoho nezaměstnává. U ochranných pracovních pomůcek platí totéž co u pracovních oděvů, to znamená, že mají být v odpovídajícím počtu a kvalitě.



2. Pracovní pomůcky a úklid

Utratit ještě peníze za nářadí, nástroje, elektrické přístroje, jako jsou vrtačka, pila,hoblík, nůžky,šroubovák, šicí stroj, sušák na vlasy či svářečka, nebudou mít problém jistě ti, kdo podnikají v řemeslné živnosti. Pila a hoblík pro truhláře,kleště pro instalatéra, svářečka pro zámečníka, speciální nůžky pro kadeřnici a podobně.

Dokonce si můžete koupit i to, co na první pohled přímo s vaší profesí nesouvisí,musíte jen zdůvodnit,proč to potřebujete. Například majitel restaurace může zdůvodnit nákup šicího stroje, protože potřeboval ušít záclony a ubrusy, za které by jinak musel zaplatit mnohem víc peněz.

Ve firmě je potřeba také uklízet, jako náklad jsou uznatelné i čisticí prostředky či služby úklidové firmy.Finanční úřad uzná objem čisticích prostředků, které spotřebujete nejdéle po dobu jednoho roku (zdaňovací období), desetileté zásoby vám nejspíš neprojdou.

3. Odpočinek a vizáž

Koupit si permanentku do fitcentra, jít na masáž nebo si pořídit poukaz do lázní si mohou třeba živnostníci, kteří vykonávají fyzicky náročnou práci, ale i ti, kteří mají vyloženě sedavou práci nebo se třeba živí jako ostraha. Počítejte s tím, že takto můžete uplatnit spíš stovky než desetitisíce korun.



4. Výuka a vzdělání



Pokud se učíte cizí jazyk, abyste „jednou“ mohli obchodovat se zahraničním partnerem, projde vám spíš výukové CD než půlroční intenzivní kurz za 40 000korun.



Kupujete-li si třeba odbornou literaturu, pamatujte na to, že téma knihy musí úzce souviset s předmětem podnikání, autoopravář příručku o zakládání zahrady neobhájí. V knihkupectví vám sice ochotně napíší při nákupu jakékoliv knihy na paragon „odborná literatura“, pro finanční úřad je však mnohem průhlednější, když i na účtence nalezne název publikace, kterou jste si pořídili.

5. Výpočetní technika a elektronika

Když si pořídíte do firmy ještě letos techniku třeba za 30 tisíc,zaplatíte na daních až o 5 100korun méně, než kdybyste se na nákupy vydali až v lednu příštího roku. Počítač, monitor, klávesnici,myš, notebook, kopírku i tiskárnu si mohou pořídit všichni, kdo techniku využijí byť jen navedení daňové evidence.

Pozor však na umístění přístroje, máte-li počítač v ložnici, pravděpodobně vám finanční úřad uzná jen část ceny s tím, že jej využíváte i k soukromým účelům.

Realitní makléř v pohodě uhájí nákup digitálního fotoaparátu, ti,kteří prezentují své služby pomocí videa, si mohou koupit DVD přehrávač a televizi, stejně tak hoteliéři a restauratéři. Diktafon zase poslouží při nahrávání obchodních schůzek.

6. Daňově odečitatelné položky

Podnikatelé a živnostníci si stejně jako zaměstnanci mohou snížit daňový základ o zaplacené úroky z úvěrů na financování bydlení, platby na penzijní nebo životní pojistku, případně dary na dobročinné účely. Na tom se nic nemění. Vzhledem k15procentnídani to v dalších letech nebude tak zajímavé jako dosud.

Vyberte si paušál, nebo účtování

Podnikatelé, kterým se díky nízkým výdajům nevyplatí vést účetnictví či daňovou evidenci, mohou odečíst od příjmů takzvaný paušál.Pamatujte však, že v případě,že si vyděláváte několika různými činnostmi, není možná kombinace.



Jaký paušál si můžete odečíst

· 80 % zemědělská činnost

· 60 % řemeslná výroba

· 50 % neřemeslné živnosti

· 40 % ostatní podnikání

· 30 % pronájem

Například opravář, který si přivydělává ještě psaním odborné knížky,se musí rozhodnout, zda bude v obou případech uvádět výdaje skutečné, nebo paušální.

Kdo vykonává více činností a profese spadají do několika paušálních skupin, rozdělí náklady v poměru,v jakém všechny práce vykonával.Třeba účetní, která podniká zároveň i jako daňová poradkyně, si odečte část výdajů paušálem 50procenta část 40 procenty. Ačkoli jsou si profese podobné, každá spadá do jiné skupiny paušálních výdajů.