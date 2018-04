Reforma seškrtala dávky od státu

Přídavky na děti nejsou jedinou dávkou, se kterou už rodiny v novém roce nebudou moct počítat. Porodné klesne o 5 000 korun, skončí pohřebné i pastelkovné. Kdo bude v evidenci úřadu práce déle než rok, bude muset vyjít s existenčním minimem ve výši 2 020 korun. Podle ministerstva práce a sociálních věcí by tyto změny měly lidi motivovat k tomu, aby nežili ze sociálních dávek a raději šli do práce.

Další novinkou je zrušení automatické valorizace dávek kromě důchodů. To znamená, že třeba přídavky na dítě už se nebudou na začátku roku automaticky navyšovat, budou pevně stanoveny. U dávek nemocenské se zatím nic nemění, nový zákon o nemocenském pojištění začne platit až od roku 2009.

Podpora v nezaměstnanosti

Reforma dopadne i na nezaměstnané. Kdo nebude pracovat déle než rok, od státu dostane jen existenční minimum, bude tedy muset vyjít s částkou 2 020 korun měsíčně, nebo si najít práci. Výjimkou budou lidé starší 55 let, částečně invalidní nebo rodiče, kteří pečují o dítě mladší 12 let.

Stát bude přísnější i k lidem, kteří pracují „načerno“ a berou podporu v nezaměstnanosti. Pokud budou přistiženi, úřad práce je na půl roku vyřadí ze své evidence. Podporu v nezaměstnanosti nedostanou ani zaměstnanci, se kterými zaměstnavatel zrušil pracovní poměr pro zvláště hrubé porušení pracovních povinností. To bývá delší neomluvená absence, porušení pracovní kázně nebo předpisů, kvůli kterým může dojít k větší škodě na majetku firmy, zdraví či dokonce životě zaměstnanců.

Porodné

Ženy, které mají termín porodu ještě letos, dostanou od státu za jedno dítě necelých 18 000 korun, přesně je to 17 760 korun. Pokud se miminko narodí později než 31. prosince 2007, bude to už jen 13 000 korun. Navíc stávající zákon zvýhodňuje rodičky, které porodí víc dětí najednou. Za dvojčata dostanou 53 120 korun a za trojčata dokonce 79 680 korun. Od příštího roku se však za druhé a další současně narozené dítě vyplácí už jen odpovídající násobek 13 000 korun. Za dvojčata tak maminka dostane už jen dvakrát 13 000 korun, celkem tedy 26 000 korun, a za trojčata třikrát 13 000 korun, dohromady 36 000 korun.

Peněžitá pomoc v mateřství

Na mateřskou má nárok každá nastávající maminka po dobu 28 týdnů. Ženy, které porodí vícerčata, mohou mateřskou čerpat dokonce v délce 37 týdnů, tuto výhodu měly před reformou i osamělé matky.

Výše peněžité pomoci se vypočítává obdobně jako nemocenská a její výše zůstane i v roce 2008 stejná jako letos, a to 69 procent z takzvaného denního vyměřovacího základu. K němu sociálka dojde tak, že spočítá příjmy budoucí matky za rok zpětně a celkovou sumu vydělí počtem kalendářních dnů. Nejvyšší částka, kterou může matka po dobu mateřské pobírat, je 694 korun denně.

Osamělá matka až doposud mohla být doma o 9 týdnů déle, a pokud dosáhla na maximální denní dávku, stát jí vyplatil mateřskou ve výši 43 722 korun. Od ledna 2008 dostane po 28 týdnech už jen nižší rodičovský příspěvek.

O mateřskou musí žena požádat, žádost jí vydá a potvrdí gynekolog, který o ni pečuje. Dávky jí pak vyplácí buď okresní správa sociálního zabezpečení, nebo pokud žena pracuje ve firmě s 25 a více zaměstnanci, přímo zaměstnavatel. V případě, že matka nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, což se může stát, pokud je podnikatelka a neplatí si nemocenské pojištění, bude od porodu rovnou pobírat rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Přídavek na dítě

Nárok na přídavek na dítě mají až do konce letošního roku všechny rodiny s příjmy v rozpětí od 1,5násobku až do čtyřnásobku životního minima. Přídavky jsou odstupňovány podle výše příjmů do tří pásem – zvýšené, základní a snížené, přičemž se posuzují příjmy za předchozí kalendářní rok. Na dávky tak v současnosti dosáhne téměř 90 procent českých rodin. To reforma změní.

Od příštího roku budou mít nárok na přídavky na děti jen rodiny s příjmy do 2,4násobku životního minima a měsíční dávky budou vypláceny v pevné výši, a to podle věku dítěte. Na dítě do 6 let může rodina od Nového roku získat 500 korun, na školáka do 15 let 610 korun a na studenta do 26 let to bude 700 korun. Tříčlenná rodina s pětiletým dítětem nyní dostává přídavky, pokud nemá měsíční příjmy vyšší než 28 320 korun čistého. Od roku 2008 dávku již nedostane, nárok na ni bude mít jedině v případě, že její příjem nepřekročí 17 000 korun měsíčně.

Sociální příplatek od roku 2008 získají jen rodiny, jejichž příjmy za poslední čtvrtletí nepřesáhnou dvojnásobek životního minima, letos mají nárok rodiny s příjmy do 2,2násobku životního minima.

Dávky pěstounské péče

Reforma mění také výši jednorázového příspěvku při převzetí dítěte do pěstounské péče. Výše příspěvku letos činí 4,45násobku životního minima dítěte. Pokud získáte do své péče dítě ve věku do 6 let, příští rok místo 7 120 korun dostanete jednorázově 8 000 korun, u dětí ve věku od 6 do 15 let příspěvek vzrostl z 8 722 korun na 9 000 korun a u mladých od 15 do 26 let dávka pro změnu o malinko klesla – z 10 013 korun na rovných 10 000 korun.

Pastelkovné

Jestli máte doma budoucího prvňáka a těšili jste se na to, že vám stát příští rok na školní pomůcky tisícovku přidá, máte smůlu. Takzvané pastelkovné reforma zrušila. Poslední, kdo má na dávku nárok, jsou rodiny s dítětem, které nastoupilo do první třídy letos v září. Pokud mezi ně patříte a o dávku jste ještě nepožádali, máte čas do konce června 2008. Potřebný formulář najdete na úřadech práce (v Praze na úřadech městských částí), kam jej také vyplněný odevzdáte, případně si ho můžete stáhnout také z internetu ze stránek ministerstva práce a sociálních věcí. Na příspěvek však mají nárok jen ty rodiny, které dostávají přídavek na dítě, tedy nedosahují čtyřnásobku životního minima.

Pohřebné

Ještě do konce letošního roku mají na pohřebné ve výši 5 000 korun nárok všichni, kteří někomu vypravují pohřeb. Od příštího roku budou muset příbuzní zesnulého sáhnout do vlastní kapsy, ani pohřebné totiž reformu nepřežilo. Pětitisícovku na vypravení pohřbu dostanou jen rodiny s nezaopatřenými dětmi (student do 26 let) v případě, že by zemřel jeden z rodičů nebo dítě.