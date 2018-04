Reforma v otázkách a odpovědích

Pletou se vám návrhy s tím, co nakonec poslanci skutečně schválili? Jestli prošlo pastelkovné, o kolik podraží cigarety, klesne nemocenská, porodné nebo jestli i nadále můžete uplatnit společné zdanění manželů? MF DNES pro vás připravila odpovědi na 15 otázek souvisících s reformou veřejných financí, která změnila celkem 45 zákonů.

Mohu příští rok využít společné zdanění manželů?

Společné zdanění manželů, které bylo výhodné hlavně pro páry s výrazně rozdílnou výší příjmů, reforma zrušila. Příští rok však budete podávat daňové přiznání za rok 2007, to znamená, že příjmy ještě naposledy společně zdanit můžete.

Kdy si manžel nebo manželka může na svého partnera uplatnit slevu na dani?

Slevu si můžete nárokovat v případě, že si váš partner nevydělá za rok víc než 38 040 korun. To zůstalo stejné, ale slevu reforma zvýšila na 24 840 korun (z původních 4200 korun). Jen dejte pozor na to, že do příjmu se počítá i rodičovský příspěvek.

Kolik budu platit u doktora, co se započítává do limitu příspěvků, a co ne?

Za každou návštěvu lékaře zaplatíte 30 korun, za den strávený v nemocnici 60 korun, návštěvu pohotovosti 90 korun a za každou položku na receptu dalších 30 korun. Platit budete až do doby, než váš účet přesáhne v jednom roce 5000 korun, každá další platba už půjde na pojišťovnu. Do ročního limitu se nepočítají peníze, které dáte za pobyt v nemocnici ani za návštěvu pohotovosti. V případě léků pojišťovna započítá jen doplatek na nejlevnější hrazený lék, pokud berete dražší léky se stejnou účinnou látkou, máte smůlu.

Jak poznám, že jsem už zaplatil pět tisíc a platit by měla pojišťovna?

Účet sleduje pojišťovna, a pokud strop 5000 korun překročíte, upozorní vás. Nemusíte si tedy schovávat účtenky a počítat, kolik už jste u doktora utratili. Problém je v tom, že limity budou pojišťovny kontrolovat čtvrtletně. To, co případně stihnete zaplatit navíc, vám pojišťovna musí vrátit do 60 dnů od konce čtvrtletí, ve kterém jste limit vyčerpali.

Budou u lékaře platit i děti?

O to, jestli mají za lékařskou péči platit i děti, se vedly největší boje. Nakonec zvítězil návrh, že budou platit všichni. Výjimkou jsou jen děti z dětských domovů, výchovných ústavů a děti, které jsou dlouhodobě vážně nemocné.

O kolik klesne nemocenská?

První tři dny marodění budou od roku 2008 neplacené. Peníze dostanete až od čtvrtého dne. Nemocenská od 4. do 30. dne nemoci bude 60 procent hrubé mzdy, od 31. do 60. dne vzroste na 66 procent a od 61. dne dál dosáhne 72 procent. Denní maximum 410 korun se nemění. Při kratší nemoci se dávky sníží, naopak při delší nemoci vzrostou.

Kolik bude porodné, čekám dvojčata?

Pokud stihnete porodit ještě letos, můžete se těšit na 53 120 korun, příští rok už za dvojčata dostanete jen 26 000 korun. Porodné reforma upravila na jednotných 13 000 korun za každé dítě bez ohledu na to, jestli jde o dvojčata nebo trojčata.

Jak to dopadlo s pastelkovným, pohřebným a stravenkami, co bude a co reforma zruší?

Reforma definitivně zrušila vyplácení 5000 korun pohřebného se dvěma výjimkami. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, kterému zemřou rodiče. Dostanou ji i rodiče, pokud zemře jejich nezaopatřené dítě.

Pastelkovné oproti původním plánům zůstane zachováno, stejně tak jako daňové úlevy firmám na stravenky. Lístečky na oběd tak z vašich peněženek zatím nezmizí.

Co všechno podraží kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty?

Od ledna 2008 se spodní sazba daně z přidané hodnoty zvedne z 5 na 9 procent. Podraží například potraviny, nealkoholické nápoje, knihy, časopisy i noviny, léky, živá zvířata, rostliny, cestování vlakem, autobusem i hromadnou městskou dopravou, ubytování v hotelech a penzionech, permanentka na vlek, vstupné na výstavy, koncerty, do kina, ale i na sportovní utkání, do bazénu, posilovny nebo zoologické zahrady.

Vzroste i daň na tabák, o kolik cigarety podraží?

Ano, zvedne se spotřební daň na cigarety a krabička podraží o sedm korun. Například Marlbora budou od ledna stát 81 korun a Petry 64 korun. Podraží i tabák ke kouření, balíček až o 20 korun.

O kolik se kvůli reformě zvedne cena energií?

Kvůli nově zavedené ekologické dani vzroste pro domácnosti cena elektřiny o jedno procento, uhlí a koks podraží o devět procent. Pokud topíte zemním plynem, placení daně se vyhnete, platby se tedy nezdraží.

Chci si vzít hypotéku, mám to udělat hned? Údajně se zvednou úrokové sazby?

S hypotékou nečekejte. Reforma hypotečním bankám vzala daňové zvýhodnění na hypoteční zástavní listy, ty dosud nepodléhaly zdanění. Od roku 2008 se budou danit 15 procenty stejně jako jiné cenné papíry. Je možné, že banky budou ztrátu kompenzovat zvýšením úrokových sazeb. Při zvýšení o půl procenta by to u průměrné 1,6milionové hypotéky znamenalo zvýšení měsíční splátky přibližně o pětistovku.

Kupuji byt v novostavbě, dotkne se mě nějak zvýšení DPH?

Bohužel ano, zvýšení daně z přidané hodnoty z pěti na devět procent se nevyhnete ani u nových bytů. Například byt za 1,5 milionu korun kvůli vyšší DPH podraží o 60 tisíc korun. Pokud stihnete kupní smlouvu s návrhem na vklad vložit na katastr do konce letošního roku, zaplatíte DPH jen pětiprocentní.

Jak se reforma dotkne důchodců?

Reforma počítá s valorizací důchodů, která by měla vyvážit zdražení potravin, dopravy, léků nebo zavedení poplatků u lékaře. Důchody by od ledna měly vzrůst přibližně o 500 korun. Pracující důchodci na reformě vydělají – nově budou moci uplatnit roční slevu na dani ve výši 24 840 korun.

Je pravda, že reforma ruší darovací daň?

Ano, příbuzní v první i druhé příbuzenské skupině budou od darovací daně osvobozeni. V první skupině jsou manželé, děti, vnoučata, rodiče, prarodiče, ve druhé pak sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety. Na druhou skupinu příbuzných bylo rozšířeno také osvobození od dědické daně, to dosud mohli uplatnit jen přímí dědici.

Co přinese reforma živnostníkům?

Živnostníci příští rok zaplatí na dani z příjmu stejně jako zaměstnanci – jednotných 15 procent. Nižší daně a slevy na dani by jim mělo kompenzovat zvýšení limitu pro odvody pojistného i to, že si zdravotní a sociální pojištění už nebudou moct dávat do nákladů. Reforma ruší registrační pokladny, minimální základ daně a povinnost vést podvojné účetnictví posunuje na hranici obratu 25 milionů ročně.