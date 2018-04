Reforma zavádí strop na odvody sociálního pojištění i pro zaměstnance

Nepřehlédnutelnou změnou reformy veřejných financí je zavedení existence stropu na odvody pojištění i v případě zaměstnanců. Zatímco živnostníci si již delší dobu této výhody užívají, zaměstnanci až do současnosti odváděli sociální pojištění z celé mzdy bez ohledu na její výši. To se od 1.1.2008 mění a Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení zavádí maximální vyměřovací základ, kterým je 48násobek průměrné mzdy. Nemá cenu si brát k ruce kalkulačku a hledat ještě průměrnou mzdu. Realita je taková, že pro rok 2008 činí maximální vyměřovací základ 1 034 880 Kč.





Zmiňovaná částka, která přesahuje jeden milion korun, je brána jako roční vyměřovací základ. Pokud bychom ji vydělili počtem měsíců, dostáváme se přibližně na měsíční průměrný vyměřovací základ 86 tisíc korun. Pokud jste v situaci, že vám podobná odměna za práci nebude hrozit ani v součtu různých prémií či bonusů, tak se vás bohužel tato novinka reformy veřejných financí nedotkne. V případě, že se této metě blížíte, byste měli zbystřit pozornost.

Pakliže patříte do hrstky vyvolených a vaše výplata se pohybuje kolem sta tisíc měsíčně a výše, tak vězte, že hned v lednu vám mzdová účtárna nesleví ani korunu. Přestože při projekci stotisícového vyměřovacího základu na celý kalendářní rok se hravě přehoupnete přes zmíněnou metu stropu, nebude se tato proporce přenášet na měsíční bázi. Nedojde k logickému rozdělení výplaty na 86 tisíc zatížených odvody a 14 tisíc odvody nezatížených.

Realita bude totiž taková, že si mzdová účtárna povede od začátku roku interní evidenci a bude pro účely této novinky načítat uskutečněné vyměřovací základy u každého zaměstnance. Selskou logikou dospějeme k závěru, že zaměstnanec s vyměřovacím základem 250 tisíc měsíčně se na strop pro odvod pojistného dostane již v květnové výplatě (pozn. čtyři výplaty po 250 tisících je milion, a tudíž podstatná část květnové výplaty již bude osvobozena). Stejná metodika bude aplikována i na zaměstnance se stotisícovým platem s tím, že ten se na strop dostane až v listopadu 2008.

Výše uvedený základní metodický předpoklad je snadno využitelný u člověka, který bude po celý rok 2008 pracovat pro jednoho a stejného zaměstnavatele. Může se ale stát, že i takto dobře placený člověk z nejrůznějších důvodů změní místo. Pokud by výše uvedený zaměstnanec (s vyměřovacím základem čtvrt milionu) v květnu z firmy odešel a začal pracovat od srpna někde jinde, nový zaměstnavatel by mu již jednou splněný strop neakceptoval. Jeho mzdová účtárna je totiž povinna aplikovat tu samou metodiku, jakou jsem popsal výše. V rámci roku 2008 bude počítat vyměřovací základy a pokud překročí mez do konce roku 2008, tak mu obdobně aplikuje na jeho výplatu strop. V praxi se navíc může stát, že elitní manažeři budou zaměstnáni u více zaměstnavatelů najednou. I v tomto případě budou postupovat mzdové účtárny individuálně dle výše uvedené metodiky.

Zaměstnanec s příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele se nebude muset potýkat s žádnou administrativou, neboť mu tento strop v dobrém slova smyslu promítne jeho mzdová účtárna. Jiná situace se ale bude týkat například lidí zaměstnaných u dvou a více zaměstnavatelů. Na základě výše uvedené metodiky (každá mzdová účtárna odvádí až do dosažení stropu bez ohledu na výdělky u jiných zaměstnavatelů) se takovému zaměstnanci stane, že bude mít na OSSZ takzvaně přeplaceno.

Zaměstnanec musí požádat o součet jeho vyměřovacích základů za celý kalendářní rok u každého zaměstnavatele. Ten je povinen mu takové potvrzení vyhotovit nejpozději do osmi dnů od podání žádosti. Následovat by měla cesta právě na příslušnou OSSZ, kde se podá žádost o vrácení přeplatku (součástí žádosti musí být potvrzení zaměstnavatelů). Nárok na vrácení přeplatku má poplatník ještě pět let od skončení roku, za který mu nárok na přeplatek vznikl. To jenom na okraj, avšak zdá se mi logické, že všichni budou chtít vrátit peníze hned po skončení roku a vzniku tohoto oprávnění.

Stropy jsou určitě vítanou novinkou. Na druhé straně asi takové čtení spíše popudí než zaujme drtivou většinu pracující populace, které se tato změna nedotkne. Na druhou stranu platí slogan „život dal, život vzal“ a třeba vy se právě v příštím roce vyšvihnete mezi elitu u vašeho zaměstnavatele a této úlevy využijete.