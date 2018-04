Reformu poprvé pocítíte na výplatě. Přehled hlavních změn

Jednotná sazba daně

Od ledna platí pro všechny jedna sazba daně. Čtyři daňová pásma – 12, 19, 25 a 32 procent – skončila s loňským rokem. Z příjmů teď zaplatíte daň ve výši 15 procent bez ohledu na to, kolik peněz vyděláte. Změna se dotkne zaměstnanců i podnikatelů. Podnikatelům se navíc ruší minimální základ daně.

Vaše otázka: Beru 10 000 korun a dřív jsem platil nejnižší, dvanáctiprocentní daň. Když teď budu danit patnácti procenty, z výplaty mi zbude ještě míň?

Rozdíl ve výši daně vám dorovnají vyšší slevy na dani. Ve srovnání s loňským rokem je třeba jen sleva na poplatníka víc než trojnásobná. V konečném důsledku tak i vám čistá mzda vzroste. Jestli jste bezdětný, budete brát o 456 korun víc než loni. Pokud uplatňujete slevy na děti, bude to ještě víc.



Vyšší slevy na dani

Každý, kdo platí daně, má nárok na slevy. Ty se oproti loňskému roku výrazně zvýšily. Další podstatnou změnou je, že nově si slevu na poplatníka mohou uplatnit i pracující důchodci, to až do konce loňského roku nebylo možné.

Vaše otázka: Jsem pracující důchodce, co mám dělat, abych si mohl uplatnit novou slevu na poplatníka?

Vy nemusíte dělat nic, slevu vám od ledna mzdová účtárna přizná automaticky.



Nově lze měsíčně odečíst: – na poplatníka 2 070 korun (nově i pro pracujícího důchodce)

– na dítě 890 korun

– pro držitele průkazu ZTP/P 1 435 korun

– na dítě ZTP/P 1 780 korun

– na studenta dalších 335 korun

– na vyživovanou manželku/manžela 2 070 korun

– na vyživovanou manželku/manžela ZTP/P 4 140 korun

– na částečný invalidní důchod dalších 210 korun

– na plný invalidní důchod dalších 420 korun

Novým pojmem je takzvaná superhrubá mzda – je to hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění, které za vás platí zaměstnavatel. Své superhrubé mzdy se snadno dopočítáte, když hrubou mzdu vynásobíte koeficientem 1,35. Výsledná suma slouží pro výpočet daně z příjmu. Tyto peníze nikdy nedostanete, ale daň z nich zaplatíte. Právě díky tomu je skutečná daň je o něco vyšší než 15 procent – téměř 20,25 procenta.

Vaše otázka: Jaký je rozdíl mezi starým a novým výpočtem čisté mzdy? Kde se vzala ta superhrubá mzda?

Superhrubá mzda existovala i dřív, jenom ji na své výplatnici nikdo neviděl. Firmy za svoje zaměstnance musely vždy odvádět peníze na sociální a zdravotní pojištění, dohromady právě 35 procent z hrubé mzdy daného pracovníka. Nové je to, že od ledna zaměstnanci musí i z těchto peněz odvádět daň z příjmu. To platí i pro podnikatele, kteří si dřív pojistné uplatňovali jako výdaj.