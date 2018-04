Registr dlužníků: pochybili operátoři?

Zřejmě však tato událost nebude úplně bezproblémová. Podnět k prošetření tohoto vstupu z důvodu možného porušení zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů podala v tomto týdnu advokátka Hana Marvanová Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dle jejích tvrzení je tento vstup provázen porušením zákona, vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů neodpovídá podmínkám stanovených zákonem. Dle jejích zjištění lze zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu (klienta), který je jeho svobodným a vědomým projevem vůle.

Zároveň musí být klient informován o tom, pro jaký účel a jaké údajů dává. V případě mobilních operátorů je tento souhlas zařazen do Všeobecných podmínek, které klient musí akceptovat, pokud chce služby operátora využívat. Problém je tedy zejména v tom, že operátoři nemají podle Marvanové jednoznačný souhlas svých klientů se zpracováním osobních údajů. Sdružení SOLUS i operátoři toto odmítají. Sdružení uvedlo, že vstup operátorů do registru byl s Úřadem na ochranu osobních údajů konzultován a ten proti němu neměl žádné námitky.

Pravdou je, že to, jakým způsobem mobilní operátoři avizovali vstup do registru, nebylo právě dostatečné, a tak dodnes mnoho jejich klientů využívajících paušálních služeb nemá potuchy o tom, že mohou být v registru uvedeni. Šance, že do něj budou zařazeni, je však poměrně malá, protože problémovým dlužníkem uvedeným v registru se stává klient zhruba po 90 dnech, tj. po nezaplacení 3 vyúčtování. Výslovné upozornění na to, že změna Všeobecných podmínek proběhne, sice byla např. Oskarem avizována na vyúčtování služeb, nebylo v ní však uvedeno, co bude obnášet. Naopak bylo zdůrazněno, že ceny a rozsah služeb se nemění, a to společně s odkazem, kde lze nové podmínky nalézt. Takové oznámení však nikoho příliš ke zjišťování změn nemotivuje, zvlášť klienty, kteří služby operátora beze změn využívají několik let. V každém případě je však možné souhlas se zveřejněním v registru u každého z operátorů odvolat, a to písemně, nebo v případě T-Mobilu i telefonicky, pokud uvedete heslo pro komunikaci.

Pro porovnání - když vstupovaly do registru SOLUS jednotlivé banky, požádaly buď své stávající klienty o doplnění souhlasu nebo klienty, kteří již služeb dané banky využívaly, nezařadily a teprve nové klienty oslovují a žádají o souhlas. Jeho udělení je však dobrovolné.

