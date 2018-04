Rekapitulace roku 2001

Aktuálně činí tento výnos okolo 17 %, protože od konce září začalo docházet k růstu cen akcií i těchto dluhopisů.To ale znamená, že jakmile dojde k oživení, mohou tyto dluhopisy vygenerovat zhodnocení i v řádu sta procent za dva roky, aniž by se o nich mluvilo jako o akciích, že jsou nadhodnocené. Chybí jediné, návrat důvěry a oživení zisků firem.

Vysvětlení slabé loňské výkonnosti lze shrnout do tří bodů: 1. Nejdůležitějším faktorem je zhoršení ekonomické situace v Evropě na konci roku 2000 a akcelerace v roce 2001. ECB dlouho držela sazby na 4,75 % a odmítala přiznat, že dramatické zpomalení v USA se negativně promítne i v Evropě. 2. Dramatický pokles akcií zejména v TMT sektoru působil i proti HY, protože tyto firmy zde mají velkou váhu. Již popsaná vazba mezi akciemi a dluhopisy vysvětluje důvody společného pohybu. 3. Díky zhoršené situaci rostla míra úpadků, což vedlo k vyššímu požadavku investorů na výnosy.

Průřez rokem 2001

Oživení v prosinci 2000 signalizovalo, že rok 2001 by mohl být již příznivý. Po růstu v lednu 2001 vyvolaném optimismem ze snižování úroků se ukázalo, že nejhorší je teprve před námi, protože ekonomika na nízké úroky nereagovala tak, jak se čekalo. Po únorové konsolidaci přišel první propad v březnu, protože trh musel vstřebat sérii velmi špatných hospodářských výsledků firem za 4. kvartál 2000. Stabilitu v dubnu a květnu vystřídaly další obavy v červnu, protože zejména telekomunikační tituly dostaly ránu od firmy Nortel Networks, která šokovala trh oznámením ztráty 20 miliard USD za 2. kvartál.

Druhá vlna propadu NASDAQu stáhla dolů i HY segment v Evropě. Letní měsíce jsou pro HY obvykle slabé díky nízké likviditě a loni nebyly výjimkou. Tragické zářijové události vedly obecně k nárůstu odporu proti riziku a HY segment prakticky vyschl z pohledu likvidity a zaznamenal nejhorší měsíc v historii, protože investoři utíkali od všeho rizikového do bezpečných vládních dluhopisů. Od té doby ale přišla celá řada pozitivních zpráv a trh vymazal podzimní ztráty. Firmy se totiž snaží snižovat náklady, zvýšit ziskovost a také kupují své vlastní dluhopisy, které považují za levné. To je velmi pozitivní, vezmeme-li v úvahu, že tím snižují zadluženost a že vzácnou hotovost používají na nákup svých dluhopisů. Také plány velkých kvalitních firem převzít menší je pro dluhopisy této skupiny pochopitelně pozitivní zpráva.

Výkonnost složek indexu dle ratingu v roce 2001

Růst požadovaného výnosu zejména u B a CCC segmentu vyústil ve velký propad jejich cen, který stáhl celý trh.

Blíže ke kreditnímu riziku v roce 2001

Loni byl velmi špatný rok, ve kterém zbankrotovalo mnoho firem. Agentura Moody‘s ohlásila, že globální míra úpadků v roce 2001 činila 10,2 %. V roce 2002 čeká její pokles na 7,2 %, v recesi roku 1991 to bylo 10,5 %. Dlouhodobě činí tato míra v průměru 3-4%.

Podle S&P došlo k úpadku dluhu celosvětově u 211 firem v objemu 115 miliard USD. V roce 2000 to bylo 132 firem a 42 miliard USD.

S&P očekává kulminaci úpadků v prvním kvartále letošního roku (meziročně 11%), typicky tato míra vrcholí 6 měsíců po dosažení ekonomického dna.

Nejhůře se dařilo telekomunikačním titulům, kde míra úpadků podle S&P v USA činila okolo 20 % a v Evropě přes 30 %. Přitom v roce 2000 to bylo 5,4 % resp. 0 %.

Jiným typem kreditního rizika je snížení ratingu. V posledním kvartále loňského roku došlo v Evropě k devíti snížením na jedno zvýšení. To už ale trh hleděl vpřed a zaznamenal kurzové zisky. Tzv. padlí andělé - firmy jako Marconi, Lucent Technology, Delta Airlines či SwissAir - klesly do spekulativního pásma. To je pozitivní, protože na trh jdou velké emise již známých firem. Rubem této mince je fakt, že to jde s těmito firmami „z kopce“ a mnoho z nich skončí úpadkem, takže je pro ně HY segment jen jakási mezistanice.

Výhled pro rok 2002

„Krach loni, prudký růst letos?“ říkalo se v roce 2001. Totéž platí i nyní. Trhu se daří při ekonomické expanzi (nejvíce na konci recesí) a je jasné, že synchronní světová recese nehovoří pro růst, pokud nespěje ke konci. Nejen akciové, ale i dluhopisové trhy „hledí vpřed“. Proto vzhledem k faktu, že v Evropě činí jejich výnos 17% a v USA 12 %, lze očekávat růst desetiletí, ale stále není jasné jeho načasování. Nelze říci, že to bude letos i když šance jsou vysoké. Doporučujeme angažovat se už nyní a mít trpělivost. Např. poslední rok recese v roce 1991 vydělaly HY dluhopisy 40 % a v obou následujících dvou letech pak s růstem 30 % překonaly index S&P 500. Podobně se chovaly i v 80. letech a není důvod předpokládat, že tomu nyní bude naopak.

Pozitivem proti loňsku je očekávání poklesu míry úpadků firem, ta by po kulminaci v prvním kvartále měla již klesat. Kombinace nejvyšších úpadků od 90. let a celé řady podpůrných signálů (klesající žádosti o podporu v nezaměstnanosti, růst předstihových indikátorů, strmá výnosová křivka atd.) signalizujících stabilizaci, je pro letošní rok velmi slibná. Díky úpadkům jsou totiž i ty zbývající dluhopisy levné, což nelze říci o akciích. Jinými slovy zdá se, že se situace mění k lepšímu, ale nejbližší tři měsíce budou stále „divoké“. Může se ale stát, že ten, kdo bude čekat až na druhou polovinu roku, již nastoupí pozdě a hlavní část růstu mine. www.fondshop.cz