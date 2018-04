Reklama prezidentských kandidátů v TV a rádiu

Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Vysílací zákon") platí, že "provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak". Jinak pak stanoví příslušné zákony o volbách, které například vyhrazují příslušným subjektům zdarma vysílací čas v Českém rozhlase a České televizi.

Zákon o volbě prezidenta řeší reklamu až 1.10.2012

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ve své části jedenácté stanoví, že se ve shora uvedeném ustanovení Vysílacího zákona za slovo "senátory" vkládají slova "prezidenta republiky". Zákaz reklamy v rozhlasovém a televizním vysílání se tak podle tohoto nového zákona bude vztahovat i na obchodní sdělení nezávislých kandidátů na prezidenta republiky. Zákon je ale účinný až od 1. října 2012, tzn. i zákaz této reklamy je účinný až od uvedeného data. Do 30. září 2012 se tak mohou obchodní sdělení kandidátů na prezidenta republiky objevit i v reklamních časech provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, případně i jako sponzoring.

Stranické kandidáty zákon neřeší

Jak je to ale se stranickými kandidáty na prezidenta? Jejich obchodní sdělení, pokud bude obsahovat stranickou příslušnost kandidáta, lze jistě chápat i jako obchodní sdělení (reklamu) politické strany, která je dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) Vysílacího zákona zakázána. Taková interpretace by však byla porušením ústavní zásady rovnosti kandidátů dle článku 21 odst. 4 ústavního zákona č. 23/1993 Sb. Listiny základních práv a svobod, a proto je třeba uvedené ustanovení Vysílacího zákona vykládat restriktivně tak, že se zákaz vysílání obchodních sdělení do 30. září 2012 nevztahuje ani na obchodní sdělení stranických kandidátů na prezidenta.

Do 30. září 2012 obchodní sdělení prezidentských kandidátů nejen v rádiích, ale i v televizích vysílána být mohou a jistě tedy i budou.

Zákaz nepodepsané reklamy bude bezzubý

Pro oblast reklamy je zajímavé i ustanovení části páté zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, které novelizuje zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že nově s účinností od 1. října 2012 zavádí zákaz anonymní reklamy týkající se voleb po dobu volební kampaně podle volebního zákona. Míří zjevně na neoznačené politické reklamy, které se zpravidla tváří jako reklama některé politické strany jenže ve skutečnosti jde o "antireklamu" strany konkurenční. Otázkou je, zda právě toto ustanovení může právě takové klamavé reklamě zabránit, když vzbuzuje víc otázek než odpovědí: Co je anonymní reklama? Je reklama anonymní, když je podepsána nic neříkajícím jménem Josef Novák atd.?