Co je dobré znát při reklamacích na slevových portálech

„V první řadě je potřeba si uvědomit, že pro slevové portály platí stejná pravidla jako pro jakékoliv jiné e-shopy. To znamená, že slevový kupon lze ve čtrnáctidenní lhůtě od jeho obdržení vrátit bez udání důvodu a odstoupit tak od smlouvy. Obchodník je pak kupujícímu povinen vrátit zaplacené peníze,“ říká David Antić, předseda Asociace portálů hromadného nakupování (APHN).

Lhůta už uplynula? Zkuste se domluvit

Občas se stane, že dárce vybere a zaplatí kupon natolik dopředu, že čtrnáctidenní lhůta k vrácení kuponu uplyne ještě předtím, než se voucher dostane ke svému novému majiteli.

Do podobné situace se dostal Martin Vícha, který pro svoji sestru zakoupil let balonem. Ukázalo se ale, že se sestra bojí letět, příbuzní dárek také nechtěli využít a on sám odjížděl na dlouhou dobu do zahraničí, takže by kupon bez využití propadl a tím by přišel i o své peníze. „Co dělat?“ ptá se.

„K podobným případům přistupují slevové portály vždy velmi individuálně. Pan Vícha se na nás obrátil s žádostí o výměnu kuponu za jiný. Přestože už bylo po čtrnáctidenní lhůtě, vyšli jsme mu na základě jeho žádosti vstříc,“ říká Tomáš Filip z portálu berslevu.cz.

Kde reklamovat?

Stává se rovněž, že obdržíte zboží nebo službu, která neodpovídala popisu u kuponu, nebo omylem dostanete něco jiného, než jste si původně objednali. Jak postupovat v takových případech?

Zde je potřeba se nejprve domluvit s poskytovatelem zboží nebo služby a uplatnit u něj reklamaci. „Pokud vám přijde například nefunkční žehlička na vlasy, naprosto logicky ji budete reklamovat přímo u dodavatele, od kterého jste balíček s žehličkou obdrželi. Stejně tak budete postupovat i při nekvalitní službě. V zásadě lze říct, že reklamaci uplatňujete u toho, kdo je uveden na voucheru nebo na kupní smlouvě,“ upozorňuje Tomáš Filip.

Obchodník službu nebo zboží nedodá a nekomunikuje

Vznikají i problémy, že obchodník nekomunikuje a k vyřízení reklamace se nemá, či dokonce zkrachuje. Pro tyto a podobné případy nyní nabízí většina osvědčených slevových portálů pojištění kuponů. Jak postupovat v případě, je-li voucher pojištěný?

„V podobných případech je potřeba uplatnit reklamaci nejpozději v poslední den platnosti voucheru. Běžný postup je takový, že se klient obrátí na portál, od kterého kupon zakoupil, vysvětlí situaci, portál převezme reklamaci a nejpozději ve třicetidenní lhůtě ji vyřídí. Shledá-li reklamaci oprávněnou, pak zákazníkovi vrátí zaplacené peníze,“ přibližuje Tomáš Filip. Jak dodává, renomované portály dokonce ani nečekají na plnění od pojišťovny a vyplácí náhradu v průběhu několika dní ze svého vlastního garančního fondu.

A co dělat, když se nedočkáte nápravy ani u obchodníka, ani u slevového portálu? Pak se musíte se domáhat svých práv soudní cestou, nebo s pomocí společností, které jsou zaměřené na poradenství a získávání finančního odškodnění, na něž má občan nárok v případě, že byl poškozen jednáním obchodníků (dTest, Vaše nároky.cz apod.).